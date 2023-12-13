Дымить не модно. Как перевод котельных с угля на газ делает Барнаул чище

В СГК показали и рассказали, как и где модернизируют котельное хозяйство и что это дает

13 декабря 2023, 11:25, Александра Черданцева

Большую часть Барнаула отапливают две ТЭЦ – вторая и третья. И именно на такую, большую генерацию по возможности переводят всех новых потребителей. Но есть несколько районов города, где тепло обеспечивают небольшие котельные. Как правило, уже старые, неэффективные и активно дымящие. С 2020 года Сибирская генерирующая компания (взяла на обслуживание котельные по концессии с городом) их модернизирует. И семь – в 2023 году. Что именно там меняют – журналистам во время объезда котельных (кстати, в самый мороз) рассказал Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании (входит в структуру СГК).

Угольные котельные – "в топку"

В 2020 году в Барнауле у СГК было 11 угольных котельных, сейчас осталось шесть. Часть закрыли совсем, часть перевели на газ. В компании неоднократно подчеркивали: все объекты экологически неблагополучные, а оборудование давно устарело. Трубы дымили по-черному, отчего зимой в центральной части города бывает дым и смог. К слову, еще и из-за обилия частного сектора с печным отоплением.

Совсем отказаться от малого формата генерации тоже не получится – не все территории города реально запитать от ТЭЦ. А потому большинство из них переводят на газ, полностью заменяя оборудование (которое работает в автоматическом режиме, кочегаров там уже нет), а где-то и строя новые здания под них. Кстати, почти везде новые котлы с запасом мощности, то есть его хватит и на новых потребителей.

В 2023 году под реконструкцию попали семь котельных. Две были газовыми, на них установили новое современное оборудование взамен изношенного:

Змеиногорский тракт, 120п;

Опытная станция, 4б.

Пять стали газовыми:

Санаторная, 9 (реконструкция котельной с переводом на природный газ);

Чкалова, 194 (строительство новой котельной);

Карла Маркса, 122 (строительство новой котельной);

Павловский тракт, 216к (строительство новой котельной);

Пушкина, 55а (строительство новой котельной).

"В 2023 году СГК направила более 260 млн рублей из средств инвестиционной программы на строительство и реконструкцию локальных котельных. Главная цель программы – повысить надежность теплоснабжения потребителей и снизить экологическую нагрузку на город", – подчеркнул Александр Гросс.

И добавил, что в 2024 году СГК заместит еще две котельные (во Власихе на Строительной, 16а, и на Аванесова, 103в, обе переведут на газ), в 2025-м – одну.

К 2026 году в Барнауле останется три угольных котельных, которые невозможно перевести на газ:

в Затоне (куда не подведен газ);

Аванесова, 132 (не найден земельный участок, чтобы поставить новую котельную);

2-я Строительная, 54 (там все дома под расселение, так что котельную просто закроют).

Александр Гросс / Фото: пресс-служба СГК

Пара больше нет

Вместе с журналистами Гросс посетил обновленную газовую котельную на Змеиногорском тракте, 120п. Это единственный теплоисточник в поселке Садоводов (отапливает несколько многоэтажек, поликлинику, детский сад, административные здания – всего несколько тысяч жителей). Работы стартовали в мае, объект будет полностью готов на следующей неделе.

"Раньше здесь стояли четыре паровых котла мощностью 5 гигакалорий, которые давно отработали свой ресурс. Теперь все оборудование – это водогрейные котлы – новое. Их здесь три мощностью 6 Гкал: одного большого достаточно, чтобы отапливать поселок, второй – большой – в резерве, а третий – малый – для подогрева воды в летний период. Так что есть запас для новых потребителей", – сказал директор Барнаульской теплосетевой компании.

И добавил интересную деталь: котельную построили в 1985 году. Пар, который она вырабатывала, шел в НИИ Лисавенко, как именно его там использовали, не уточняется. В 90-х годах от этого котельного "бонуса" отказались. И пар просто уходил в трубу. И сам подход (такие котлы сложны в обслуживании), и объект устарели.

Модернизированная котельная на Змеиногорском тракте / Фото: пресс-служба СГК

Был режимный, стал обычный

Еще одна "экскурсионная" локация – объект на ул. Карла Маркса, 122. Небольшой – поставляет тепло в одну многоэтажку, 30 частных домов и одно административное здание. Вместо двух угольных котлов на 2,4 Гкал поставили три газовых на 2,9 Гкал.

Причем старую котельную демонтировать не стали – стоит на всякий случай. А работать теперь будет новая, автоматическая.

Интересно то, что угольная котельная располагалась на территории нефтебазы. Объект режимный – просто так туда не попасть. Каждый завоз угля, каждый вывоз шлака требовали оформления документов и пропусков. Теперь вопрос снят, новую построили за пределами базы.

"Гарантийный срок оборудования на ней – 25 лет. Когда выйдет из строя, там можно будет заменить оборудование и отапливать дальше. Так что построили надолго", – заверил Александр Гросс.

Новая котельная на Карла Маркса / Фото: пресс-служба СГК

Меньше выбросов – больше воздуха

Повторимся, одна из главных задач котельной модернизации – снижение объемов выбросов в атмосферу. В СГК оценивают экологический эффект так: объем "плохого" дыма сократится на 24,7%.

"В 2020 году выбросы составили 1,4 тыс. тонн. Реконструкция семи котельных в этом году даст сокращение более чем на 360 тонн. А с учетом котельных, которые мы перевели на газ в предыдущие два года, экологический эффект еще весомее: снижение почти в два раза в сравнении с 2020 годом. А будет еще больше с вводом новых котельных", – отметил Гросс.

СГК рассчитывает, что на каждой обновленной котельной, переведенной с угля на газ в 2023-м, объем выбросов станет существенно ниже. Например, на К. Маркса трубы будут дымить на 94,6% меньше, на Чкалова, 194, Пушкина, 55а, и Санаторной, 9, – на 98% и более. А на Павловском тракте, 216к, объем выбросов снизится на 99,5%, то есть будет почти нулевым.

Сократится и нагрузка на почву – на 460 тонн в год, ведь с закрытием угольных котельных золошлаковых отходов не будет.