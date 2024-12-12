Крупный пожар на складе в Барнауле локализовали

Он достиг трех тысяч "квадратов"

12 декабря 2024, 20:17, ИА Амител

В Барнауле спасатели локализовали пожар в 9-м Заводском проезде на трех тысячах квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел на складе автосервиса. Очевидцы рассказали amic.ru, что пламя очень сильное – на складе находятся горючие вещества.

Ранее в ведомстве сообщили, что на месте работают 106 специалистов и 28 единиц техники.

"Частично обрушилась кровля. Из опасной зоны сотрудники МЧС России вынесли два газовых баллона", – рассказали в МЧС.

Специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Ранее amic.ru рассказал, какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы.