Мобилизованные попросили жительниц Бийска не вязать им носки с буквой Z

Бийские вязальщицы больше не могут отправлять мобилизованным носки, варежки и шапки с патриотической символикой — российским флагом, а также с буквами Z и V.

Как пишет «Бийский рабочий», об этом женщин попросили сами мужчины.

Горожанки теперь начали вязать зайцев и другие игрушки на продажу. И только на зайцах участницы проекта «Бийский спецVяZ» на социальной ярмарке заработали 8 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на новогодние подарки солдатам: сладости, зажигалки, сигареты и фонарики. Немногочисленные остатки игрушек также отправят военнослужащим.

«Зайчик обязательно уедет к мальчикам, будет талисманом. Вложим его в шапочки или носочки», — рассказала одна из горожанок