Битва за Чарыш. Девелопер рассказал о туристическом проекте, вызвавшем недовольство людей

Вячеслав Немцов пояснил, что на самом деле планирует построить на берегу реки Чарыш, и ответил на вопросы жителей о вырубках, "платных" дорогах и вреде экологии

Участок на Чарыше / Фото предоставлено Вячеславом Немцовым

Частная турбаза с платной дорогой на месте вырубленного леса и загубленные водоемы – в таких "грязных" планах подозревают и упрекают бизнесмена, собственника ООО "Чарыш Партнерс" Вячеслава Немцова, который планирует построить в Чарышском районе туристический объект. Amic.ru решил выяснить, что там происходит на самом деле, и связался с девелопером.

Как уверяет Вячеслав, здесь появится современный уютный экокурорт с модульными домиками в новом русском стиле и превентивной оздоровительной медициной. А еще он со своей командой уже высадил сотни деревьев, облагородил территорию, построил дорогу, в которой десятилетиями нуждались жители, и готов создать почти 200 рабочих мест. О новой зоне отдыха в удивительном месте, но еще не таком популярном, как Горный, amic.ru рассказал Вячеслав Немцов.

Вячеслав Немцов – российский предприниматель, собственник ООО "Чарыш Партнерс" и ООО "Чарыш Девелопмент". Владеет участком 80 га в районе урочища "Птичник" и у озера Синее, где планирует построить современный туристический экокомплекс.

"Круглогодичный санаторно-курортный кластер"

– Вячеслав, уже больше года длится ваше противостояние с отдельными гражданами поселка по поводу строительства туристического объекта на территории урочища "Птичник" и у озера Синего. Сначала они говорили, что здесь будет глэмпинг с автокемпингом, затем появилась другая информация – деревенский курорт. Так что же на самом деле?

– Это будет современный круглогодичный санаторно-курортный кластер, бережно вписанный в рекреационные земли за границами поселков. Мы планируем создать интегративный турпродукт: совместить превентивную медицину, отдых на природе в горах, активный туризм, традиции и культуру региона. Так что это не просто турбаза, как говорят непосвященные. Это полноценный деревенский курорт, где гости смогут физически и эмоционально отдохнуть, набраться сил и по-настоящему оздоровиться.

Первая очередь, которую мы сейчас проектируем и рассчитываем запустить в 2026 году, включает строительство пяти семейных гостевых домов, комплекса одноэтажных модульных домиков для экоглэмпинга, комплекса оздоровительных авторских бань, павильонов для групповых программ и деревенского кафе, кухня которого будет основана на фермерских продуктах.

Вторая очередь – коттеджный клубный поселок для тех, кто хочет иметь дом в предгорье и пользоваться инфраструктурой района и курорта. Параллельно к 2028 году планируем открыть меди-спа-центр в сфере превентивной медицины, где будут использовать лечебные природные ресурсы – воду, глину, лекарственные травы, продукцию мараловодческих хозяйств – в сочетании с современными методиками. У нас будут работать врачи разного профиля, и местные жители тоже смогут приходить к ним на прием.

Еще одно направление – горнолыжная трасса на участке около 40 гектаров. Конечно, мы не собираемся конкурировать с крупными курортами, речь идет о двух-трех трассах длиной всего от 200 до 500 метров, комфортных для семей с детьми и начинающих.

– Местные жители больше всего переживали из-за планов построить целый завод для домостроения.

– Нет, завод домостроения мы не планируем строить. Изначально хотели изготавливать домокомплекты на месте, но даже тогда речь шла лишь о небольшом предприятии по типу лесопилки, которых в районе немало, а не о монолитном огромном заводе. Это бы никак не повлияло на экологию, зато дало бы дополнительные рабочие места.

Но после экономических расчетов поняли, что это невыгодно. Решили закупать домокомплекты у региональных поставщиков по тендеру.

– Вы осваиваете участок уже два года, но пока не приступили собственно к строительству. Почему?

– Во-первых, нужно было провести большую предпроектную работу. Мы проходим все предусмотренные законом этапы генпланирования, благоустройство территории и транспортной логистики. Это очень большая, сложная и серьезная работа, необходимая, чтобы создать современный туристический кластер на уровне мировых стандартов, без хаотичной массовой застройки, как было ранее в Республике Алтай. Наша основная задача – вывести Чарышский район в передовые туристические проекты России. Мы глубоко, много и основательно работаем с брендом территории, готовим программы презентаций всего туристического кластера, обучаем сотрудников и руководителей работе в условиях современных проектов оздоровительного туризма.

Во-вторых, потому что постоянно, потоком идут бесконечные проверки, которые проводят контролирующие органы по заявлениям отдельных, особо бдительных граждан. На это уходит много времени и сил. Но это нас сегодня уже не пугает, мы ответственные девелоперы.

За эти два года мы очистили березовые рощи от аварийных деревьев и сухостоя, привели в порядок территорию. Несколько естественных понижений, где выходят грунтовые воды, превратили в систему из пяти водоемов: вычистили дно от ила и мусора, заглубили и расширили, сделали так, чтобы вода не застаивалась. Получились небольшие, но очень чистые озера.

Затем приступили к созданию инженерной инфраструктуры. За счет своих средств построили подъездную дорогу и технологические проезды, проложили линии электропередачи, подвели оптоволоконную линию связи, подготовили собственный водозабор.

Если бы нашей целью было просто построить несколько домиков и быстрее запустить продажи, затраты были бы в разы меньше, а сроки – короче. Мы же изначально исходим из того, что это социально ответственный бизнес надолго. Проект должен работать и на инвестора, и на всю команду его создателей, и на жителей района. Только тогда он будет успешным и полезным всему обществу.

– Проект готов?

– Архитектурно-строительный проект сейчас на стадии активной подготовки, и мы скоро представим ее общественности. Подходим к этому вопросу очень скрупулезно: тщательно изучили ландшафт, геологию и геодезию, провели необходимые предпроектные работы.

Вообще всей работе предшествуют серьезные исследования экологического, медицинского, туристического потенциала, мы обращались в проектные организации, сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами. Не делаем ничего только в рамках бизнес-плана, ко всему подходим с умом и уважением к этому месту.

– Сколько средств вы уже вложили и каковы общие инвестиции в проект? Это частные или государственные деньги?

– Только на подготовительном этапе вложили около 200 млн. В перспективе общий объем инвестиций только в первую очередь составит 2,5 млрд рублей.

И это инвестиции наши и наших партнеров. От государства деньги мы не привлекаем, на сегодня это высокорискованные кредиты, которые могут сорвать потенциал проекта.

– Меди-спа-центр, коттеджи, панты маралов – звучит как курорт для состоятельных людей.

– Наша целевая аудитория – средний класс: семьи с детьми, организованные группы, люди, которые не только интересуются природой, историей, культурой, бережно относятся к экологии, но и готовы платить за качество. Осознанные гости, которые будут покупать местные сувениры, экологически чистые продукты и питаться в фермерском кафе, а не провозить с собой полные багажники чипсов и алкоголя. И пользоваться с удовольствием услугами местных гидов, ходить на экскурсии в горы и на сплавы. В общем, будем создавать все условия, чтобы что-то не только оставалось на старом уровне, но и прирастало в экономике региона как современного туристического кластера.

– Вячеслав, а почему вы вообще выбрали это место. Чарышский район – тупик, максимальная провинция.

– Когда мы начали искать место для реализации нашего проекта, объездили множество регионов. И больше всего нам понравился именно Чарышский район, потому что он идеально подходит для создания уникального туристического экопроекта. Здесь нет массового туризма, и это дает нам возможность построить что-то новое и органично вписать его в природный ландшафт.

"Мы не разрушаем. Мы создаем"

– А вот некоторые местные жители выступают против строительства на Чарыше. Претензий много.

– Основной конфликт создает одна небольшая группа численностью девять-десять человек, при том, что в районе около девяти тысяч жителей. Это практически просто личная неприязнь. Среди них есть отдельные люди, с которыми мы по разным причинам, в том числе морально-этическим, не стали сотрудничать, и владельцы маленьких турбаз, для которых появление крупного официального курорта выглядит как конкуренция. Могу предположить, что они просто не заинтересованы в развитии района, а просто выражают интересы узкой группы лиц и представлены хорошо нам известными активистами, за подписью и при обязательном участии которых создается эта волна обращений и пиара.

Я думаю, что тут есть и политический аспект. Периодически в район приезжают представители оппозиционных партий. Для некоторых из них это просто удобный повод для пиара в формате "мы за народ". Но есть и другой опыт: депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова приезжала на площадку, общалась с нами и с недовольными жителями, детально изучила материалы и публично сказала, что многие претензии необоснованны. После этого часть активистов обвинила ее в сговоре, хотя она просто заняла ответственную государственную позицию.

На самом-то деле многие жители нас поддерживают и у нас с ними прекрасные личные или хорошие деловые отношения. Когда люди увидели и поняли, что мы пришли не заниматься спекуляцией земли и качать деньги, то недоверие ушло и появилась их поддержка.

Нам нужны голоса, помощь и поддержка людей, которым действительно важно развитие района, чтобы его экономическая, общественная, культурная среда развивалась. Понимающих, что платежеспособный, бережный к природной среде туризм вернет в район жизнь и энергию, которой когда-то изобиловали эти места. Что путь изоляции ведет Чарыш в демографический и экономический тупик, из которого без открытости к переменам выбраться будет сложно.

– Но можно ли там вообще строить? Была информация, что участки якобы должны были быть переданы районной администрацией возвращающимся домой участникам СВО.

– По мне, так это еще одна из небылиц небольшой группы, чтобы спровоцировать недовольство и очернить руководителей района. В местных пабликах муссировали тему, что администрация отдала нам земли, которые должны были передать участникам СВО из Чарышского района. Но большинство же людей знают, что эти земли уже 30 лет как в частной собственности, и именно у жителей Красного Партизана и Чарышского мы покупали эти участки. Руководство района к этим участкам не имеет никакого отношения.

– Еще одна претензия – нещадная вырубка леса для строительства комплекса.

– Нет, это не так. Мы строго выполняем предписания Минприроды. В прошлом году на землях лесного фонда нам в официальном акте указали 27 аварийных (больных) деревьев под спил, и мы убрали ровно указанное нам количество. И в министерстве данный факт подтвердили. Также мы на своей личной территории частично убрали березы для строительства нового проезда, чтобы сохранить действующее гидротехническое сооружение. Взамен, хотя по закону и не должны были это делать, высадили около 500 молодых хвойных деревьев – кедры и другие породы. Это привитые трех-пятилетние саженцы, и они все до одного прижились.

А сейчас мы запускаем программу пересадки леса. Там, где фермерские земли зарастают хвойными породами, землепользователи обязаны вырубать молодые деревья. Вместо этого мы выкупаем эти насаждения, согласовываем проекты рекультивации и переносим взрослые семиметровые деревья на нашу площадку. Так фермерам удается сохранить сельхозстатус, а лесу благодаря нам – получить вторую жизнь.

– А что с дорогой, ею местные жители пользоваться могут? Были опасения, что она будет платной или вовсе закрытой. А еще – что она помешает дамбе.

– Могу только догадываться, кто пустил очередной нелепый слух, что дорога будет платная. Начнем с того, что мы за свои средства построили щебеночный проезд шириной семь метров и длиной около четырех километров, а затем передали 2,24 гектара своей земли вместе с проездом районной администрации. Сейчас эта дорога оформлена как элемент улично-дорожной сети и служит всем жителям, нам она не принадлежит. Проезд по ней открыт.

Селу она была крайне необходима. Раньше люди ездили по дамбе, которая защищает райцентр от наводнений. Это гидротехническое сооружение, а не автомобильная дорога. Теперь эта нагрузка с нее снята. Более того, два года наша команда за свой счет помогала району обслуживать дамбу, мы убирали кустарники, отсыпали технологический проезд. И за это нас критикуют и еще продолжают писать десятки жалоб в разные инстанции.

Отдельно по просьбе специалистов Минприроды и надзорных органов мы укрепили проблемный участок возле дамбы, где после наводнения 2014 года образовался водоем, подмывавший основание сооружения. Водоем отодвинули, основание усилили, очистили, углубили и получили небольшое красивое озеро. Инспекторы, которые приезжали с проверкой, прямо на месте говорили спасибо – потому что значительную часть этих работ, по сути, должны были выполнить государственные структуры.

Все наши работы никак не мешают дамбе и не несут угрозы для ее работоспособности.

– Звучало еще опасение – загрязнение водоемов и водозаборной скважины, которая расположена на расстоянии около 1,2 км и из которой питьевую воду получают жители села Красный Партизан и райцентра Чарышское. А также работы на берегу озера Синего.

– Все инженерные и строительные работы мы проводим на разрешенном законом расстоянии, никаких проблем это вызвать не должно. Жизнедеятельность комплекса тоже не изменит ситуации, потому что мы устанавливаем современные ЛОСы (локальные очистные сооружения) с очисткой воды до 99,7%.

– Была информация, что Минприроды Алтайского края выявило места обитания черного аиста, кулика-сороки, места произрастания кандыка сибирского и щитовника гребенчатого.

– У нас на территории нет мест обитания краснокнижных животных и птиц, даже если они встречались кому-то здесь – их гнезд и нор у нас не обнаружили. То же касается и растений. Не на нашей частной земле, а на соседней – участке лесного фонда – произрастают краснокнижные цветы. Там небольшая полянка и мы ее не касаемся, но при этом согласовали с Министерством природы приблизительное расположение модульных домов относительно цветов. Когда предпроектные работы будут завершены (без ущерба для произрастания), то окончательный вариант тоже согласуем с министерством.

– А как насчет суда? Чарышский районный суд по ходатайству прокурора запретил добывать скальник для возведения ваших объектов.

– Действительно, есть судебный процесс, который продолжается уже полтора года. Изначально Чарышский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, апелляционный суд решение оставил без изменений. Мы обратились в кассационный суд в Кемерове, который нас поддержал и с решением нижестоящих судов не согласился – отменил его и направил дело в Чарышский районный суд на новое рассмотрение, указав на нарушение норм материального и процессуального права.

На сегодняшний день районный суд рассматривает дело, ООО "Чарыш Партнерс" активно защищает свою позицию и считает, что деятельность общества полностью законна.

– Однако же на объекте постоянно проходят проверки. Значит, есть какие-то основания? Почему на вас постоянно жалуются, раз вы все делаете по закону? Какие нарушения находят контролирующие органы?

– Проверок много, потому что жалоб много, причем от одной и той же "кучки" особо бдительных граждан. По официальной справке МВД только в полицию на нас подано более 500 обращений, если добавить прокуратуру и федеральные надзорные службы, счет идет на тысячу. Иногда в день бывает по три-четыре заявления, часто – просто по телефону. Конечно, это очень тормозит нашу работу и сильно перегружает правоохранительные органы. При этом, по результатам всех проверок, нарушений не найдено и назначен всего один штраф – 10 тысяч рублей за неправильное складирование порубочных остатков.

Чтобы вы понимали: ответы ведомств направляются заявителям, а не нам. Активисты публикуют только те фрагменты, которые им выгодны, или вообще ничего не показывают, продолжая говорить, что мы купили или запугали контролирующие органы. Но каждое заключение проверяющих, которое попадает к нам и которое мы прочитали, подтверждает: все наши работы ведутся в рамках законодательства.

Мы даже очень благодарны "активистам", потому что теперь каждый новый шаг на нашей локации мы выверяем на соответствие всех законодательных норм с удвоенной силой. И полностью уверены в своей правоте.

– Логично предположить, что местные жители просто не хотят, чтобы из их района сделали второй Горный Алтай, чтобы вторгались в естественную природу.

– Конечно. По этому поводу мы специально провели выборочное анкетирование и опрос более ста жителей. Среди поводов для гордости за село люди называли природу и туристическую привлекательность района, а среди главных страхов – превращение Чарышского района во "второй Горный Алтай" с хаотичной застройкой. Я очень хорошо понимаю это ощущение. Судьба многих мест в Горном Алтае показывает, к чему приводит стихийное развитие без правил – когда десятилетиями не было четкого планирования, а потом пришли крупные проекты, которые мало считались с местной культурой и природой.

Хочу еще раз подчеркнуть и донести до местных жителей, болеющих за свой район, – мы как раз хотим избежать подобного сценария и предлагаем альтернативу стихийному развитию – аккуратное, с учетом природных ограничений, местной культуры и интересов жителей. Мы создадим более 200 рабочих мест, будем работать с местными сельхозтоваропроизводителями, ремесленниками, предпринимателями и помогать им. Для местного сельского хозяйства это шанс выйти из режима продаж "за копейки". Сегодня большая часть экологически чистой продукции из Чарыша уходит по низким ценам, фермеры не видят добавленной стоимости. Курорт же создаст стабильный спрос на мясо, молоко, мед, травы, ремесленные изделия, придаст смысл развитию малого бизнеса.

Наш подход – минимальное вмешательство и максимально бережное отношение к ландшафту. Мы не рубим лес "под ноль", а пересаживаем деревья, чистим водоемы, вместо дамбы как дороги строим объезд. Планируем использовать природные факторы – воду, глину, лечебные травы, мед, продукцию мараловодческих хозяйств – как основу для оздоровления, а не ресурс для быстрого заработка.

Это продолжение тех идей, которые еще в советское время формулировали томские ученые, рассматривая Чарышский район как перспективную лечебно-оздоровительную, санаторно-курортную местность.