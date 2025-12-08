Битва за Чарыш. Девелопер рассказал о туристическом проекте, вызвавшем недовольство людей
Вячеслав Немцов пояснил, что на самом деле планирует построить на берегу реки Чарыш, и ответил на вопросы жителей о вырубках, "платных" дорогах и вреде экологии
08 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
Частная турбаза с платной дорогой на месте вырубленного леса и загубленные водоемы – в таких "грязных" планах подозревают и упрекают бизнесмена, собственника ООО "Чарыш Партнерс" Вячеслава Немцова, который планирует построить в Чарышском районе туристический объект. Amic.ru решил выяснить, что там происходит на самом деле, и связался с девелопером.
Как уверяет Вячеслав, здесь появится современный уютный экокурорт с модульными домиками в новом русском стиле и превентивной оздоровительной медициной. А еще он со своей командой уже высадил сотни деревьев, облагородил территорию, построил дорогу, в которой десятилетиями нуждались жители, и готов создать почти 200 рабочих мест. О новой зоне отдыха в удивительном месте, но еще не таком популярном, как Горный, amic.ru рассказал Вячеслав Немцов.
Вячеслав Немцов – российский предприниматель, собственник ООО "Чарыш Партнерс" и ООО "Чарыш Девелопмент". Владеет участком 80 га в районе урочища "Птичник" и у озера Синее, где планирует построить современный туристический экокомплекс.
"Круглогодичный санаторно-курортный кластер"
– Вячеслав, уже больше года длится ваше противостояние с отдельными гражданами поселка по поводу строительства туристического объекта на территории урочища "Птичник" и у озера Синего. Сначала они говорили, что здесь будет глэмпинг с автокемпингом, затем появилась другая информация – деревенский курорт. Так что же на самом деле?
– Это будет современный круглогодичный санаторно-курортный кластер, бережно вписанный в рекреационные земли за границами поселков. Мы планируем создать интегративный турпродукт: совместить превентивную медицину, отдых на природе в горах, активный туризм, традиции и культуру региона. Так что это не просто турбаза, как говорят непосвященные. Это полноценный деревенский курорт, где гости смогут физически и эмоционально отдохнуть, набраться сил и по-настоящему оздоровиться.
Первая очередь, которую мы сейчас проектируем и рассчитываем запустить в 2026 году, включает строительство пяти семейных гостевых домов, комплекса одноэтажных модульных домиков для экоглэмпинга, комплекса оздоровительных авторских бань, павильонов для групповых программ и деревенского кафе, кухня которого будет основана на фермерских продуктах.
Вторая очередь – коттеджный клубный поселок для тех, кто хочет иметь дом в предгорье и пользоваться инфраструктурой района и курорта. Параллельно к 2028 году планируем открыть меди-спа-центр в сфере превентивной медицины, где будут использовать лечебные природные ресурсы – воду, глину, лекарственные травы, продукцию мараловодческих хозяйств – в сочетании с современными методиками. У нас будут работать врачи разного профиля, и местные жители тоже смогут приходить к ним на прием.
Еще одно направление – горнолыжная трасса на участке около 40 гектаров. Конечно, мы не собираемся конкурировать с крупными курортами, речь идет о двух-трех трассах длиной всего от 200 до 500 метров, комфортных для семей с детьми и начинающих.
– Местные жители больше всего переживали из-за планов построить целый завод для домостроения.
– Нет, завод домостроения мы не планируем строить. Изначально хотели изготавливать домокомплекты на месте, но даже тогда речь шла лишь о небольшом предприятии по типу лесопилки, которых в районе немало, а не о монолитном огромном заводе. Это бы никак не повлияло на экологию, зато дало бы дополнительные рабочие места.
Но после экономических расчетов поняли, что это невыгодно. Решили закупать домокомплекты у региональных поставщиков по тендеру.
– Вы осваиваете участок уже два года, но пока не приступили собственно к строительству. Почему?
– Во-первых, нужно было провести большую предпроектную работу. Мы проходим все предусмотренные законом этапы генпланирования, благоустройство территории и транспортной логистики. Это очень большая, сложная и серьезная работа, необходимая, чтобы создать современный туристический кластер на уровне мировых стандартов, без хаотичной массовой застройки, как было ранее в Республике Алтай. Наша основная задача – вывести Чарышский район в передовые туристические проекты России. Мы глубоко, много и основательно работаем с брендом территории, готовим программы презентаций всего туристического кластера, обучаем сотрудников и руководителей работе в условиях современных проектов оздоровительного туризма.
Во-вторых, потому что постоянно, потоком идут бесконечные проверки, которые проводят контролирующие органы по заявлениям отдельных, особо бдительных граждан. На это уходит много времени и сил. Но это нас сегодня уже не пугает, мы ответственные девелоперы.
За эти два года мы очистили березовые рощи от аварийных деревьев и сухостоя, привели в порядок территорию. Несколько естественных понижений, где выходят грунтовые воды, превратили в систему из пяти водоемов: вычистили дно от ила и мусора, заглубили и расширили, сделали так, чтобы вода не застаивалась. Получились небольшие, но очень чистые озера.
Затем приступили к созданию инженерной инфраструктуры. За счет своих средств построили подъездную дорогу и технологические проезды, проложили линии электропередачи, подвели оптоволоконную линию связи, подготовили собственный водозабор.
Если бы нашей целью было просто построить несколько домиков и быстрее запустить продажи, затраты были бы в разы меньше, а сроки – короче. Мы же изначально исходим из того, что это социально ответственный бизнес надолго. Проект должен работать и на инвестора, и на всю команду его создателей, и на жителей района. Только тогда он будет успешным и полезным всему обществу.
– Проект готов?
– Архитектурно-строительный проект сейчас на стадии активной подготовки, и мы скоро представим ее общественности. Подходим к этому вопросу очень скрупулезно: тщательно изучили ландшафт, геологию и геодезию, провели необходимые предпроектные работы.
Вообще всей работе предшествуют серьезные исследования экологического, медицинского, туристического потенциала, мы обращались в проектные организации, сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами. Не делаем ничего только в рамках бизнес-плана, ко всему подходим с умом и уважением к этому месту.
– Сколько средств вы уже вложили и каковы общие инвестиции в проект? Это частные или государственные деньги?
– Только на подготовительном этапе вложили около 200 млн. В перспективе общий объем инвестиций только в первую очередь составит 2,5 млрд рублей.
И это инвестиции наши и наших партнеров. От государства деньги мы не привлекаем, на сегодня это высокорискованные кредиты, которые могут сорвать потенциал проекта.
– Меди-спа-центр, коттеджи, панты маралов – звучит как курорт для состоятельных людей.
– Наша целевая аудитория – средний класс: семьи с детьми, организованные группы, люди, которые не только интересуются природой, историей, культурой, бережно относятся к экологии, но и готовы платить за качество. Осознанные гости, которые будут покупать местные сувениры, экологически чистые продукты и питаться в фермерском кафе, а не провозить с собой полные багажники чипсов и алкоголя. И пользоваться с удовольствием услугами местных гидов, ходить на экскурсии в горы и на сплавы. В общем, будем создавать все условия, чтобы что-то не только оставалось на старом уровне, но и прирастало в экономике региона как современного туристического кластера.
– Вячеслав, а почему вы вообще выбрали это место. Чарышский район – тупик, максимальная провинция.
– Когда мы начали искать место для реализации нашего проекта, объездили множество регионов. И больше всего нам понравился именно Чарышский район, потому что он идеально подходит для создания уникального туристического экопроекта. Здесь нет массового туризма, и это дает нам возможность построить что-то новое и органично вписать его в природный ландшафт.
"Мы не разрушаем. Мы создаем"
– А вот некоторые местные жители выступают против строительства на Чарыше. Претензий много.
– Основной конфликт создает одна небольшая группа численностью девять-десять человек, при том, что в районе около девяти тысяч жителей. Это практически просто личная неприязнь. Среди них есть отдельные люди, с которыми мы по разным причинам, в том числе морально-этическим, не стали сотрудничать, и владельцы маленьких турбаз, для которых появление крупного официального курорта выглядит как конкуренция. Могу предположить, что они просто не заинтересованы в развитии района, а просто выражают интересы узкой группы лиц и представлены хорошо нам известными активистами, за подписью и при обязательном участии которых создается эта волна обращений и пиара.
Я думаю, что тут есть и политический аспект. Периодически в район приезжают представители оппозиционных партий. Для некоторых из них это просто удобный повод для пиара в формате "мы за народ". Но есть и другой опыт: депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова приезжала на площадку, общалась с нами и с недовольными жителями, детально изучила материалы и публично сказала, что многие претензии необоснованны. После этого часть активистов обвинила ее в сговоре, хотя она просто заняла ответственную государственную позицию.
На самом-то деле многие жители нас поддерживают и у нас с ними прекрасные личные или хорошие деловые отношения. Когда люди увидели и поняли, что мы пришли не заниматься спекуляцией земли и качать деньги, то недоверие ушло и появилась их поддержка.
Нам нужны голоса, помощь и поддержка людей, которым действительно важно развитие района, чтобы его экономическая, общественная, культурная среда развивалась. Понимающих, что платежеспособный, бережный к природной среде туризм вернет в район жизнь и энергию, которой когда-то изобиловали эти места. Что путь изоляции ведет Чарыш в демографический и экономический тупик, из которого без открытости к переменам выбраться будет сложно.
– Но можно ли там вообще строить? Была информация, что участки якобы должны были быть переданы районной администрацией возвращающимся домой участникам СВО.
– По мне, так это еще одна из небылиц небольшой группы, чтобы спровоцировать недовольство и очернить руководителей района. В местных пабликах муссировали тему, что администрация отдала нам земли, которые должны были передать участникам СВО из Чарышского района. Но большинство же людей знают, что эти земли уже 30 лет как в частной собственности, и именно у жителей Красного Партизана и Чарышского мы покупали эти участки. Руководство района к этим участкам не имеет никакого отношения.
– Еще одна претензия – нещадная вырубка леса для строительства комплекса.
– Нет, это не так. Мы строго выполняем предписания Минприроды. В прошлом году на землях лесного фонда нам в официальном акте указали 27 аварийных (больных) деревьев под спил, и мы убрали ровно указанное нам количество. И в министерстве данный факт подтвердили. Также мы на своей личной территории частично убрали березы для строительства нового проезда, чтобы сохранить действующее гидротехническое сооружение. Взамен, хотя по закону и не должны были это делать, высадили около 500 молодых хвойных деревьев – кедры и другие породы. Это привитые трех-пятилетние саженцы, и они все до одного прижились.
А сейчас мы запускаем программу пересадки леса. Там, где фермерские земли зарастают хвойными породами, землепользователи обязаны вырубать молодые деревья. Вместо этого мы выкупаем эти насаждения, согласовываем проекты рекультивации и переносим взрослые семиметровые деревья на нашу площадку. Так фермерам удается сохранить сельхозстатус, а лесу благодаря нам – получить вторую жизнь.
– А что с дорогой, ею местные жители пользоваться могут? Были опасения, что она будет платной или вовсе закрытой. А еще – что она помешает дамбе.
– Могу только догадываться, кто пустил очередной нелепый слух, что дорога будет платная. Начнем с того, что мы за свои средства построили щебеночный проезд шириной семь метров и длиной около четырех километров, а затем передали 2,24 гектара своей земли вместе с проездом районной администрации. Сейчас эта дорога оформлена как элемент улично-дорожной сети и служит всем жителям, нам она не принадлежит. Проезд по ней открыт.
Селу она была крайне необходима. Раньше люди ездили по дамбе, которая защищает райцентр от наводнений. Это гидротехническое сооружение, а не автомобильная дорога. Теперь эта нагрузка с нее снята. Более того, два года наша команда за свой счет помогала району обслуживать дамбу, мы убирали кустарники, отсыпали технологический проезд. И за это нас критикуют и еще продолжают писать десятки жалоб в разные инстанции.
Отдельно по просьбе специалистов Минприроды и надзорных органов мы укрепили проблемный участок возле дамбы, где после наводнения 2014 года образовался водоем, подмывавший основание сооружения. Водоем отодвинули, основание усилили, очистили, углубили и получили небольшое красивое озеро. Инспекторы, которые приезжали с проверкой, прямо на месте говорили спасибо – потому что значительную часть этих работ, по сути, должны были выполнить государственные структуры.
Все наши работы никак не мешают дамбе и не несут угрозы для ее работоспособности.
– Звучало еще опасение – загрязнение водоемов и водозаборной скважины, которая расположена на расстоянии около 1,2 км и из которой питьевую воду получают жители села Красный Партизан и райцентра Чарышское. А также работы на берегу озера Синего.
– Все инженерные и строительные работы мы проводим на разрешенном законом расстоянии, никаких проблем это вызвать не должно. Жизнедеятельность комплекса тоже не изменит ситуации, потому что мы устанавливаем современные ЛОСы (локальные очистные сооружения) с очисткой воды до 99,7%.
– Была информация, что Минприроды Алтайского края выявило места обитания черного аиста, кулика-сороки, места произрастания кандыка сибирского и щитовника гребенчатого.
– У нас на территории нет мест обитания краснокнижных животных и птиц, даже если они встречались кому-то здесь – их гнезд и нор у нас не обнаружили. То же касается и растений. Не на нашей частной земле, а на соседней – участке лесного фонда – произрастают краснокнижные цветы. Там небольшая полянка и мы ее не касаемся, но при этом согласовали с Министерством природы приблизительное расположение модульных домов относительно цветов. Когда предпроектные работы будут завершены (без ущерба для произрастания), то окончательный вариант тоже согласуем с министерством.
– А как насчет суда? Чарышский районный суд по ходатайству прокурора запретил добывать скальник для возведения ваших объектов.
– Действительно, есть судебный процесс, который продолжается уже полтора года. Изначально Чарышский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, апелляционный суд решение оставил без изменений. Мы обратились в кассационный суд в Кемерове, который нас поддержал и с решением нижестоящих судов не согласился – отменил его и направил дело в Чарышский районный суд на новое рассмотрение, указав на нарушение норм материального и процессуального права.
На сегодняшний день районный суд рассматривает дело, ООО "Чарыш Партнерс" активно защищает свою позицию и считает, что деятельность общества полностью законна.
– Однако же на объекте постоянно проходят проверки. Значит, есть какие-то основания? Почему на вас постоянно жалуются, раз вы все делаете по закону? Какие нарушения находят контролирующие органы?
– Проверок много, потому что жалоб много, причем от одной и той же "кучки" особо бдительных граждан. По официальной справке МВД только в полицию на нас подано более 500 обращений, если добавить прокуратуру и федеральные надзорные службы, счет идет на тысячу. Иногда в день бывает по три-четыре заявления, часто – просто по телефону. Конечно, это очень тормозит нашу работу и сильно перегружает правоохранительные органы. При этом, по результатам всех проверок, нарушений не найдено и назначен всего один штраф – 10 тысяч рублей за неправильное складирование порубочных остатков.
Чтобы вы понимали: ответы ведомств направляются заявителям, а не нам. Активисты публикуют только те фрагменты, которые им выгодны, или вообще ничего не показывают, продолжая говорить, что мы купили или запугали контролирующие органы. Но каждое заключение проверяющих, которое попадает к нам и которое мы прочитали, подтверждает: все наши работы ведутся в рамках законодательства.
Мы даже очень благодарны "активистам", потому что теперь каждый новый шаг на нашей локации мы выверяем на соответствие всех законодательных норм с удвоенной силой. И полностью уверены в своей правоте.
– Логично предположить, что местные жители просто не хотят, чтобы из их района сделали второй Горный Алтай, чтобы вторгались в естественную природу.
– Конечно. По этому поводу мы специально провели выборочное анкетирование и опрос более ста жителей. Среди поводов для гордости за село люди называли природу и туристическую привлекательность района, а среди главных страхов – превращение Чарышского района во "второй Горный Алтай" с хаотичной застройкой. Я очень хорошо понимаю это ощущение. Судьба многих мест в Горном Алтае показывает, к чему приводит стихийное развитие без правил – когда десятилетиями не было четкого планирования, а потом пришли крупные проекты, которые мало считались с местной культурой и природой.
Хочу еще раз подчеркнуть и донести до местных жителей, болеющих за свой район, – мы как раз хотим избежать подобного сценария и предлагаем альтернативу стихийному развитию – аккуратное, с учетом природных ограничений, местной культуры и интересов жителей. Мы создадим более 200 рабочих мест, будем работать с местными сельхозтоваропроизводителями, ремесленниками, предпринимателями и помогать им. Для местного сельского хозяйства это шанс выйти из режима продаж "за копейки". Сегодня большая часть экологически чистой продукции из Чарыша уходит по низким ценам, фермеры не видят добавленной стоимости. Курорт же создаст стабильный спрос на мясо, молоко, мед, травы, ремесленные изделия, придаст смысл развитию малого бизнеса.
Наш подход – минимальное вмешательство и максимально бережное отношение к ландшафту. Мы не рубим лес "под ноль", а пересаживаем деревья, чистим водоемы, вместо дамбы как дороги строим объезд. Планируем использовать природные факторы – воду, глину, лечебные травы, мед, продукцию мараловодческих хозяйств – как основу для оздоровления, а не ресурс для быстрого заработка.
Это продолжение тех идей, которые еще в советское время формулировали томские ученые, рассматривая Чарышский район как перспективную лечебно-оздоровительную, санаторно-курортную местность.
08:48:28 08-12-2025
Лучше бы завод построили!!! 😎🤪😄🏭
13:05:34 09-12-2025
Сергей (08:48:28 08-12-2025) Лучше бы завод построили!!! 😎🤪😄🏭... Возьми и построй.
09:15:08 08-12-2025
Спасибо, Благодетель!
10:37:13 08-12-2025
а местным ничего не надо, лишь бы у других было плохо
08:21:56 10-12-2025
гость (10:37:13 08-12-2025) а местным ничего не надо, лишь бы у других было плохо... У кого у других? Конечно, каждый переживает за себя, это логично
18:04:07 08-12-2025
Очень надеюсь, что представители этого проекта доведут свои планы до логического конца. Это важно, чтобы жители других регионов тоже могли пользоваться благами алтайской природы и восстанавливать здесь своё здоровье, что, безусловно, будет способствовать и развитию самого региона.
12:11:28 09-12-2025
Сергей Юрьевич (18:04:07 08-12-2025) Очень надеюсь, что представители этого проекта доведут свои ... Очень надеемся, что так не случится
12:07:07 09-12-2025
Вранье про 10 человек, больше полутора тысяч подписей было собрано в ходе анкетирования людей против стройки , ни это во внимание никто не принимает
12:18:24 09-12-2025
Администрация района уже допринимали радушно уже девелоперов- кинулись под них генплан переделывать, да земли в рекреацию переводить. Только вот люди молчать не стали. Странно, что администрация поддерживает приезжих, ведь их мнение дороже, чем местные жители и избиратели
12:36:50 09-12-2025
Может, они и правда делают всё как надо?
12:44:11 09-12-2025
Кто то выслуживается перед оппозиционными партиями находя недочеты в деятельности того, кто пытается что то создать в Чарышском районе. Пишут заявления на Администрацию и на главу района. А у самих в семье и личной жизни бардак. Зато как правильно управлять районом знают точно. Синдром вахтёра это называется. Сам не гам и другим не дам - подход оппозиции. Молодёжь уезжает из за отсутствия перспектив, их родители уезжают в города помогать им встать на ноги, старики мрут. А "эти" последние надежды на какое либо процветание забирают у тех, кто тут остался жить. Тешут своё эго находя соринки в чужом глазу, в своём бревна не видя. Вечный позор подобным личностям.
13:00:22 09-12-2025
Не корректно говорить - "местные жители против" или "местные жители за". В составе оппозиции приезжих людей больше, чем "местных". И эти приезжие учат действительно МЕСТНЫХ как им лучше жить. Множество действительно МЕСТНЫХ людей за то, что бы их родной район жил и развивался. МЕСТНЫЙ житель который знает как тяжело жить и выживать на селе, зарабатывать деньги, растить и обучать детей, содержать свою семью - обеими руками за новые проекты и объекты в районе. Потому что без экономики нет жизни. МЕСТНЫЙ не хочет покидать свой дом из за нужды. Он хочет жить и работать у себя дома. И только немногочисленные несостоявшиеся ксенофобы (боязнь неизвестного) кричат - "дайте нам дожить спокойно". А о других кроме себя не думают. Тех, кому надо не доживать, а ЖИТЬ.
15:43:59 09-12-2025
Житель (13:00:22 09-12-2025) Не корректно говорить - "местные жители против" или "местные... Странные у вас рассуждения. Что-то в голове не укладывается
13:19:32 09-12-2025
Цитата: местные жители просто не хотят, чтобы из их района сделали второй Горный Алтай… А что, собственно, сделали с Горным? Там хуже стало, чем 15 лет назад? Я живу в АК, в Горном бываю с детства. Прекрасно помню все этапы его развития. Сейчас там стало комфортно. Немного похоже на альпийские и прочие горные кластеры. Всех вот этих посиделок перед костром и палаткой мне по горло хватило еще в молодости. А вот качественного отдыха там никогда не было. Местные барыги с безумным аппетитом до чужих денег всегда были, а вот нормального сервиса никогда не было. Ситуация с аэропортовскими бомбилами очень показательная - обезьяны в майках в сетку с отвисшими шортами требующие несуразные деньги за возможность проехаться в громыхающей шестерке или унифицированные водители и чистые автомобили с возможностью рассчитаться безналично или через интернет. Для меня выбор очевиден. Уважение таким ребятам как в статье. А местным пожелаю взять взаймы немного мозга в местном ломбарде - больше там негде мозг искать.
15:25:45 09-12-2025
Гость (13:19:32 09-12-2025) Цитата: местные жители просто не хотят, чтобы из их района с... В какой части Горного и как часто вы бываете ? Вы бываете как гость, не как житель. Толпы туристов, бесконечные очереди, толпа на реке , покатушки по ночам на машинах. Оно нам надо ? - нет. Поэтому местные гостевые домики пусть остаются, а туркомплекс- до свидания. Там вообще-то участникам СВО и многодетным землю должны были выделить
03:42:21 10-12-2025
ЧарышскаЯ (15:25:45 09-12-2025) В какой части Горного и как часто вы бываете ? Вы бываете ка... Альтернатива проста - живите без денег, без движа. Типа дикие туристы и так будут появляться - с них за лошадей срубить можно, за дрова к мангалу. Типичные мышление узколобых крестьян. Копейку срубил - и то полезно.
08:12:07 10-12-2025
Гость (03:42:21 10-12-2025) Альтернатива проста - живите без денег, без движа. Типа дики... Так и замечательно, без движа прекрасно
06:06:12 10-12-2025
ЧарышскаЯ (15:25:45 09-12-2025) В какой части Горного и как часто вы бываете ? Вы бываете ка... Какая наглая ложь. Оппозиция уже не знает что бы такого гадкого ещё сделать. То топор каменного века находят на территории, то краснощеких сусликов, то якобы инвестор "отобрал" участки у войнов СВО. Какая наглая ложь, манипуляция общественным мнением. Это неуважение даже к тем, кого они агитируют против инвесторов, против администрации. Вообще-то это клевета, уголовное преступление. Но среди них ведь пенсионеры МВД (аж 3 штуки), так что они скажут "а мы не знали" и избегут наказания. На лжи не построить светлого будущего. Однажды ложь вскроется, и лжец получит по заслугам.
13:38:10 09-12-2025
Сергей Юрьевич (18:04:07 08-12-2025) Очень надеюсь, что представители этого проекта доведут свои ... Осень интересная публикация. В который раз меняется концепция курорта. В этот раз забыли по медиков СВО. О которых полгода назад кричали на каждом перекрестке. И обещали, что будет для создана восстановительная база.
Так же до сих пор нет ни проекта, ни чего то похожего.
16:21:23 09-12-2025
Такое ощущение, что недовольные уже давно поняли, что данный инвестор вполне достойный человек с достойными планами, но желчь внутри не даёт им (недовольным) покоя и они пакостят чисто по привычки.
16:27:06 09-12-2025
Название статьи не очень конечно... Какая ещё битва? Битва осуществляется за обладание или управление чем то единолично. Тут же ситуация такая, что есть группа противников которые так же как и инвестор хотят принести благо району, только вот группа мыслить узко, так как нет компетенций. Инвестор (предприниматель) в свою очередь оценивает, как сделать так, что бы вокруг была не серость и пропастина, но красота и благополучие. Тогда, в такой среде и его детище будет процветать.
22:17:10 09-12-2025
Гость (16:27:06 09-12-2025) Название статьи не очень конечно... Какая ещё битва? Битва о... Какое благополучие ? Инвестора только если. А мусор от этих 500 человек будут так же везти на свалку в горах, канализация будет рядом с водозабором села, все хорошо, прекрасная маркиза
06:15:25 10-12-2025
мимо проходил (22:17:10 09-12-2025) Какое благополучие ? Инвестора только если. А мусор от этих ... За последние 10 лет из района уехали по разным данным около 3 000 человек. Такими темпами через лет 50 тут никого не останется. А те 500 о которых вы пишите, дадут шанс и начало сектору экономики который позволит остаться жить и процветать тем, кто еще остался. Плюс, эти 500 будет обслуживать современная система очистки отходов в сравнении с 5500 (пять тысяч пятьсот) человек которые справляют нужду прямо в землю, прямо сейчас. Вас ЭТО не волнует? И каждый сосед имеет скважину в которую возможно попадают фекалии его соседа. У водозабора есть защитные пояса, которые и служат гарантом того, что никакой загрязнитель туда не попадёт. Хватит выдумывать страшилки на уровне 1 класса и пугать остальных!
22:21:34 09-12-2025
Получается, у нас в районе можно сначала нагнать техники, все изрыть, подключить электричество да побыстрее, остальные же как ждали несколько лет, так еще подождут. Содрать плодородную почву, вырубить деревья, засыпать родники, выкопать пруд под дамбой и тебе ничего не будет, ведь есть деньги. Позорище
03:39:48 10-12-2025
Подумайте на досуге (22:21:34 09-12-2025) Получается, у нас в районе можно сначала нагнать техники, вс... З - зависть. Только зависть в ваших словах и читается, особенно про «остальных».
08:11:14 10-12-2025
Гость (03:39:48 10-12-2025) З - зависть. Только зависть в ваших словах и читается, особе... Да было бы чему завидовать. Жалко природу и тот Чарыш, который был.
10:52:30 10-12-2025
. (08:11:14 10-12-2025) Да было бы чему завидовать. Жалко природу и тот Чарыш, котор... Ничего вам не жалко. Вы поступаете двулично. 1) Вы кричите о деревьях, а сами жжёте их в топках печей (заметьте - той же породы берёза) от 2 до 20 кубов в год, а это 20! взрослых здоровых (не гнилых) деревьев каждый год на КАЖДЫЙ ДОМ. 2) Вы кричите о зверушках - сами кушаете их каждый день (врядли вы вегетарианцы, как те, кого вы называете "сектантами"). 3) Вы кричите - загадят всё вокруг 500 человек, а сами справляете нужду прямо в землю с негерметичными септиками.
Это всё и называется лицемерие. Ваши мотивы - зависть и ревность. Посмотрите уже правде в глаза, если они не полностью застланы злостью к окружающим.
06:22:54 10-12-2025
Подумайте на досуге (22:21:34 09-12-2025) Получается, у нас в районе можно сначала нагнать техники, вс... В ваших словах только зависть и исходящая из неё злоба. Если у кого то хоть что то получается, а у вас нет, это не значит что тот, у кого получается - плохой. Вы же даже НЕ ЗНАЕТЕ того, о чём говорите. Они ждали электроэнергии в 1,5 раза больше чем должны были по договору (больше года). Ждали КАК ВСЕ. А ваши некомпетентные рассуждения только подтверждают ваш невысокой уровень мышления.
08:08:40 10-12-2025
Гость (06:22:54 10-12-2025) В ваших словах только зависть и исходящая из неё злоба. Если... Вот и оскорбления подоспели, когда больше сказать нечего😆 все стандартно
08:57:05 10-12-2025
Гость (06:22:54 10-12-2025) В ваших словах только зависть и исходящая из неё злоба. Если... Ой наивный. Если не знаете , лучше помалкивайте.
07:22:30 10-12-2025
прощай Чарыш...
21:48:24 11-12-2025
А я искренне радуюсь приходу инвестора. Уверен, что мы с ним подружимся. Я чувствую што человек он хороший, пусть даже не нашенский
21:53:39 11-12-2025
Если бы инвесторы эти были хапуги, то они не стали бы так бережно и скрупулезнно творить красивый лашафт. Ведь какие они все же молодцы, Такие красивые и чисты озера зделали, раньше сплошная болотина была а теперь хоть воду пей. Красота. Вчера смотрел так они ваще сосны по 8-9 метров завозят. Если так будут работать дальше и не оставят свои планы значится точно курорту быть
08:09:41 13-12-2025
Инвестор с пересадкой взрослых сосен хорошо придумал. Я такого за всю жизнь не видовала. Хотя с их возможностями и новыми тракторами получается с виду легко. И наши мужики из райцентра у них работают. Рада за них, хоть кто-то при работе и уважении теперь.
08:16:43 13-12-2025
А я уже не верю, что у этих бизнесменов чистые намерения. Помните как наш колхоз села Красный Партизан московские инвесторы развалили. Получили бешенные гранты и развалили в положенный срок. Так и эти получат государственные большущие деньги, освоят их и бросят наш любимый Птичник на произвол судьбы! Вот если бы сказали что делаем курорт, да сделали его понастаящему, тогда другое дело! Тогда почет и уважение им было бы
10:07:21 13-12-2025
Но-но, размечтались! Держи карман шире)
10:17:04 13-12-2025
В районе существует 26 локаций для размещения внутреннего туризма. Птичник должен быть народным, потому что мы там всегда отдыхали в пешей доступности от села Красный Партизан. К тому же там находятся ареалы обитания и произрастания краснокнижных животных и растений, занесённых в красную книгу алтайского края и красную книгу Российской Федерации! К тому же там санитарно защитные зоны водозабора, зоны дамбы, зоны дорог и карьера по добычи ценного камня. Поэтому очередной раз говорим, что на птичнике нельзя строить. Если и можно строить, то только для участников СВО и членов их семей, потому что эти земли планировалось муниципалитетом подарить всем воинам СВО.
Или мы добросовестно заблуждаемся в интересах будущих поколений жителей земли и Чарышского района?
14:06:45 13-12-2025
АК-74 (10:17:04 13-12-2025) В районе существует 26 локаций для размещения внутреннего ту... Шестаков, вы со своими "или мы добросовестно заблуждаемся" заканчивайте. Вечно лгать под прикрытием этой фразы не получится. Правоохранительные органы не дразните! Предстанете однажды перед законом за все ваши проделки. Про земли в частности - хватит врать про СВО! Эти земли с 90-х годов в частной собственности. Про какую раздачу бойцам вы твердите? Где 90-е, а где 2022 год? С математикой и логикой как у вас? Вот ваше качество доводов - ложь на лжи.
23:39:03 13-12-2025
Гость (14:06:45 13-12-2025) Шестаков, вы со своими "или мы добросовестно заблуждаемся" з... Попутали, уважаемый). Далеко не все участки там были с 90-х в частной собственности. В 2011 некоторые участки в этой локации должны были стать памятником природы.Но паспорта на создание памятника природы оказались утеряны в администрации Чарышского Муниципального Округа. Или мы добросовестно заблуждаемся в интересах граждан России?
17:21:32 13-12-2025
АК-74 (10:17:04 13-12-2025) В районе существует 26 локаций для размещения внутреннего ту... Эх! Насколько разнообразный ум у одного и того человека! И порицает и одобряет одновременно! И имена разные ставит, но аватарка то одна и таже, аж 4 раза. Рука-лицо.
13:58:43 13-12-2025
Ты не просто «добросовестно заблуждаешься в интересах будущих поколений жителей планеты Земля». Тебе бы обследоваться в соответствующем учреждении.
На сколько мне известно, земли под строящийся курорт реально много лет были в частной собственности. И инвестор их приобрел честно и по закону. Поэтому не несите бред, господа
14:12:47 13-12-2025
ЧарышскаЯ (12:18:24 09-12-2025) Администрация района уже допринимали радушно уже девелоперов... Унас похоже с вашей помощью 37 год на дворе планируется ? Ещё есть фильм "Собачье сердце"- там Швондеры собирались и песни пели, вы очень напоминаете эти эпизоды... Птичник давно был продан в частную собственность, и по документам давно уже не принадлежал местным жителям, зачем откровенно так врать ? Собственники проекта участок просто консолидировали в один проект .. и хватит лозунги за всех бросать.. у вас в районе тысячи гектар природных угодий вокруг земель поселений и заповедников с краснокнижными растениями и ценными камнями.. прицепились к 30 гектарам и желчью исходите.. успокойтесь уже, и радуйтесь за развитие района и возможность людям рабочие места создать... прекратите писать и строчить доносы, люди рано или поздно во всём разберутся и дела покажут результат, а вот вы со свой желчью так и останетесь один!