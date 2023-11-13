Бийский бар, рядом с которым погиб свадебный ведущий, могут переделать под аптеку

Собственники выставили помещение под аренду за 79 тысяч рублей в месяц

13 ноября 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Собственники бара в бийском районе Приобье, рядом с которым этим летом убили свадебного ведущего, могут переделать заведение под другой объект. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Соответствующее объявление появилось в интернете. В нем в аренду сдается отдельно стоящее здание со всеми коммуникациями, на первой линии, площадью 144 квадратных метра. Рядом три остановки общественного транспорта, а сам район густонаселен – в радиусе 300 метров находится 2343 квартиры.

Стоимость аренды – 79 тысяч рублей в месяц. В объявлении указывается, что предпочтительно будет открытие магазина, аптеки и прочего.

Судя по снимкам, речь идет о здании, в котором располагался бар "Айсберг". Местные жители давно пытались закрыть его, поскольку там регулярно устраивали разборки подвыпившие люди.

Напомним, ночью 17 июля между посетителями заведения произошел конфликт. 21-летний парень дважды ударил по голове 29-летнего потерпевшего, из-за чего тот упал на асфальт и скончался. Как выяснилось позже, погиб известный свадебный ведущий и организатор мероприятий Вадим Кутузов.