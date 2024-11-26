Бизнес-омбудсмен Алтайского края рассказал о ценности премии "Народный знак качества"

Премия "Народный знак качества" проходит в концертном зале "Сибирь" 26 ноября

26 ноября 2024, 17:40, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" / Фото: amic.ru

Такие премии, как "Народный знак качества", очень важны для бизнеса, и руководители компаний уделяют им большое внимание. Об этом журналисту amic.ru рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

По словам омбудсмена, на бизнесе сейчас держится российская экономика, и "Народный знак качества" – это необходимое признание для предпринимателей.

"Особенно важно, что в "Народном знаке качества" победителей выбирают люди, потребители. Я вхожу в наблюдательный совет, так что точно знаю – голосование было честным и объективным. Смотрю на состав номинантов – действительно, наши самые лучшие, узнаваемые компании, которым признание лишним не будет. Желаю, чтобы победили самые достойные", – отметил Осипов.

Он добавил, что подавляющее большинство компаний "вопросов не вызывает". Все потому, что организаторы четко следили за ходом голосования и пресекали возможные накрутки голосов.

Ранее гости мероприятия поделились своими впечатлениями от премии. Также о ее целях рассказала одна из организаторов, главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Напомним, что церемония вручения премии "Народный знак качества – 2024" проходит 26 ноября в концертном зале "Сибирь". Ее организаторами являются портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (Бизнес ФМ). Финалистами стали 48 компаний в 16 открытых и четырех специальных номинациях. В голосовании поучаствовало около 22 тысяч человек, это число стало рекордным (на 70% больше показателя 2023 года). Полный список финалистов можно посмотреть здесь.