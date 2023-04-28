Блиновская раскаялась и признала свою вину в неуплате налогов
Сегодня следствие ходатайствует суду об избрании в отношении фигурантки меры пресечения
28 апреля 2023, 13:13, ИА Амител
Блогер-миллионник Елена Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования следователи будут устанавливать лиц, которые "осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне". Как сообщали СМИ, после возбуждения уголовного дела Блиновскую предупредили о возможном задержании и она пыталась покинуть страну.
Кроме того, сегодня следствие ходатайствует суду об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.
Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей. Известно, что блогер "раздробила" свой бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения.
В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о задержании, пыталась уехать из страны на автомобиле.
13:56:53 28-04-2023
Величина состояния Блиновской обратно пропорционально уровню здравомыслия в обществе и среднестатистического уровня психологического здоровья людей. А состояние, которое она заработала с 2015-го, когда начала заниматься "инфоцыганством", просто космическое!
14:13:14 28-04-2023
Гадалки и провидицы с целителями нервно курят в стороне.
14:13:59 28-04-2023
Почему люди несущие деньги Владимирской считаю тупыми клиентуру Блиновской.
14:26:19 28-04-2023
Ну думаю лохи сами себя наказывают. раз ведутся на таких коучей. так им и надо.
16:56:16 28-04-2023
Лох- не мамонт....