Блиновская раскаялась и признала свою вину в неуплате налогов

Сегодня следствие ходатайствует суду об избрании в отношении фигурантки меры пресечения

28 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: кадр из видео на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"

Блогер-миллионник Елена Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования следователи будут устанавливать лиц, которые "осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне". Как сообщали СМИ, после возбуждения уголовного дела Блиновскую предупредили о возможном задержании и она пыталась покинуть страну.

Кроме того, сегодня следствие ходатайствует суду об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей. Известно, что блогер "раздробила" свой бизнес, чтобы использовать упрощённую систему налогообложения.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о задержании, пыталась уехать из страны на автомобиле.