112: Блиновская потратила часть неуплаченных налогов на празднование на Алтае

Сама Блиновская заявляла, что потратила на торжество в честь своего 40-летия 119 млн рублей

27 апреля 2023, 19:55, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: кадр из видео на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"

Часть "сэкономленных" на налогах денег блогер-миллионник Елена Блиновская потратила на празднование 40-летия на Алтае в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сама Блиновская заявляла, что потратила на торжество 119 млн рублей. 2 млн из этих средств было выплачено одному из артистов, а 6,5 млн – за проведение праздничного мероприятия "Алтай Резорт".

Напомним, что на мероприятии тогда побывали Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, певица Нюша и популярные блогеры.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Следователи считают, что она "раздробила" свой бизнес, а после легализовала средства, которые нужно было выплатить государству.

Информация о проверках бизнес-схемы Блиновской появилась месяц назад – в конце марта. Вместе с тем сама блогер опровергала эти сведения. Несмотря на заявления, сегодня ночью она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут.