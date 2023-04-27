112: Блиновская потратила часть неуплаченных налогов на празднование на Алтае
Сама Блиновская заявляла, что потратила на торжество в честь своего 40-летия 119 млн рублей
27 апреля 2023, 19:55, ИА Амител
Часть "сэкономленных" на налогах денег блогер-миллионник Елена Блиновская потратила на празднование 40-летия на Алтае в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Сама Блиновская заявляла, что потратила на торжество 119 млн рублей. 2 млн из этих средств было выплачено одному из артистов, а 6,5 млн – за проведение праздничного мероприятия "Алтай Резорт".
Напомним, что на мероприятии тогда побывали Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, певица Нюша и популярные блогеры.
Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Следователи считают, что она "раздробила" свой бизнес, а после легализовала средства, которые нужно было выплатить государству.
Информация о проверках бизнес-схемы Блиновской появилась месяц назад – в конце марта. Вместе с тем сама блогер опровергала эти сведения. Несмотря на заявления, сегодня ночью она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут.
22:25:16 27-04-2023
опять Алтай впух!? сейчас ещё заставят отдавать!?...
23:11:08 27-04-2023
Подружка Собчак и Пескова
11:00:38 28-04-2023
Народная примета - 40 лет день рождения справлять не надо, а то потом в жизни будут большие проблемы. Видимо, приметы сбываются.
20:06:45 28-04-2023
Кто-то на войне гибнет, а кто-то шикует, в голове не укладывается, тьфу