Близко к режиму. Синоптики сообщили, стоит ли ждать погодных сюрпризов в ближайшие месяцы

В некоторых регионах страны будет холоднее, чем в 2025 году

01 января 2026, 11:05, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Федеральные синоптики дали долгосрочный прогноз на январь, февраль и март 2026 года. Специалисты в области метеорологии отмечают: в некоторых регионах страны возможны нетипичные температурные режимы (выше или ниже нормы), однако каких-то сверханомалий не будет.

В январе на всей территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. Но на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц года будет значительно холоднее, чем в 2025 году.

Вероятностный прогноз температуры в России на январь 2026 года / Фото: meteoinfo.ru

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.

Теплее, чем в феврале 2025 года, ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее – в северной половине Красноярского края, на западе Якутии.

А вот в марте на большей части территории России среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Около нормы – на юге европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (за исключением запада Якутии).