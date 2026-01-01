Близко к режиму. Синоптики сообщили, стоит ли ждать погодных сюрпризов в ближайшие месяцы
В некоторых регионах страны будет холоднее, чем в 2025 году
01 января 2026, 11:05, ИА Амител
Федеральные синоптики дали долгосрочный прогноз на январь, февраль и март 2026 года. Специалисты в области метеорологии отмечают: в некоторых регионах страны возможны нетипичные температурные режимы (выше или ниже нормы), однако каких-то сверханомалий не будет.
В январе на всей территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. Но на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц года будет значительно холоднее, чем в 2025 году.
Вероятностный прогноз температуры в России на январь 2026 года / Фото: meteoinfo.ru
В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.
Теплее, чем в феврале 2025 года, ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее – в северной половине Красноярского края, на западе Якутии.
А вот в марте на большей части территории России среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Около нормы – на юге европейской территории России, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (за исключением запада Якутии).
13:49:02 02-01-2026
у нас долгосрочный это на 3 дня а далее гадание на кофейной гуще.