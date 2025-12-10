2025 год может войти в тройку самых теплых за всю историю наблюдений

Первое и второе место у 2023 и 2024 годов

10 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Согласно заявлениям Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, 2025 год имеет все шансы оказаться в тройке лидеров по температурным показателям за весь период метеонаблюдений. Вероятнее всего, он займет третью позицию, сообщает "Интерфакс".

Вильфанд подчеркнул, что отчетливо прослеживается тенденция к повышению температур. Десятилетний период с 2015 по 2024 год характеризуется тем, что все эти годы вошли в топ-10 самых жарких.

Лидирующие позиции занимают 2023 и 2024 годы. Вильфанд объяснил, что основной причиной потепления является рост содержания парниковых газов в атмосфере. Ранее эксперты Европейской климатической службы Copernicus предполагали, что 2025 год также войдет в число самых жарких за всю историю, заняв второе или третье место.