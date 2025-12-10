2025 год может войти в тройку самых теплых за всю историю наблюдений
Первое и второе место у 2023 и 2024 годов
10 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
Согласно заявлениям Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, 2025 год имеет все шансы оказаться в тройке лидеров по температурным показателям за весь период метеонаблюдений. Вероятнее всего, он займет третью позицию, сообщает "Интерфакс".
Вильфанд подчеркнул, что отчетливо прослеживается тенденция к повышению температур. Десятилетний период с 2015 по 2024 год характеризуется тем, что все эти годы вошли в топ-10 самых жарких.
Лидирующие позиции занимают 2023 и 2024 годы. Вильфанд объяснил, что основной причиной потепления является рост содержания парниковых газов в атмосфере. Ранее эксперты Европейской климатической службы Copernicus предполагали, что 2025 год также войдет в число самых жарких за всю историю, заняв второе или третье место.
16:13:59 10-12-2025
Это тем каждый год можно делать
16:48:52 10-12-2025
С самым холодным летом
То что нам летом Боженька не додал, додаёт зимой.
17:03:02 10-12-2025
И не надо нам жаркого изнуряещего лета , а зимы пусай будут теплыми
17:26:21 10-12-2025
Парниковые газы никакого влияния на атмосферу не имеют, это сказки. Их процент ничтожен по сравнению с другими факторами. Это всегда происходило - были потепления, были похолодания, и выбросы тут ни при чем.
22:52:45 10-12-2025
В Пермском периоде тоже так думали