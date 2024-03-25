Десятки семей разыскивают своих близких, которые пошли 22 марта на концерт "Пикника" и пропали без вести

25 марта 2024, 13:35, ИА Амител

Спецслужбы работают на месте теракта. Фото: СК РФ

Террористическая атаки на "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни 137 человек. Кто-то скончался из-за огнестрельного ранения, кто-то задохнулся в результате пожара, который устроили преступники. Сотрудники МЧС России до сих пор, не останавливаясь ни на минуту, ведут разбор завалов. В Следственном комитете предупредили, что число жертв может увеличиться. Количество пострадавших на 20.30 (мск) 24 марта выросло до 182, в больницах остается порядка 100 из них. Но десятки семей до сих пор не могут найти своих родных ни в одном из списков.

"Вот мы и в "Крокусе"

В числе пропавших без вести - супружеская пара из Москвы Людмила и Олег Сытниковы. Третьи сутки они не выходят на связь со своей дочерью. Девушка подала заявление в полицию. Она рассказала, что родители - заядлые фанаты группы "Пикник". На концерт супруги приехали заблаговременно и заняли свои места в VIP-ложе. В 19.54 они отправили последнее видео дочери, которое начиналось со слов "Вот мы и в "Крокусе".

В тот момент в концертном зале еще было спокойно. Все встало с ног на голову, когда пошли первые сообщения о случившемся, вспоминает девушка. Дозвониться до родителей она не смогла, но верит, что Бог уберег их и они живы. В списке погибших они не числятся, нет Олега и Людмилы и в списке пострадавших. Отличительные приметы — у Олега есть серебряная серьга в левом ухе, а у Людмилы два пигментных пятна на переносице с двух сторон, сообщает Lenta.ru.

Была у самой сцены

Не теряет надежды и мама 39-летней Екатерины Поповой. На концерт они приехали вместе. Женщина - инвалид перовой группы и из-за травмы позвоночника с детства самостоятельно не может передвигается. Перед началом концерта мать оставила дочь в коляске возле сцены на местах для инвалидов, а сама заняла свое место на втором этаже.

Когда началась стрельба, мать Екатерины не смогла к ней прорваться: в актовом зале царила паника, возникла давка. Женщина спаслась, но что с ее дочерью, она до сих пор не знает. Родственники девушки говорят, что на концерт она пошла в голубых джинсах и светлой блузке, а на коляске висел рюкзак с документами и телефоном Екатерины, пишет портал АвиаПро.

Телефоны вне зоны доступа

Во время атаки террористов своему мужу из "Крокуса" позвонила Кристина Бугерская. Мужчина услышал только крики и шум. После этого дозвониться до возлюбленной мужчина уже не смог. На концерт она отправилась вместе со своей подругой Яной Погодаевой, ее телефон вне зоны доступа. Ни в одном из списков девушек нет, пишет MSK1.

Мужья, Игорь и Семён, не находят себе места третьи сутки. Звонки по телефонам экстренных служб пока результатов не дали. По словам Игоря Погодаева, он даже не видел, какая одежда была на Яне, так как в день концерта, который так и не состоялся, он был на работе.

"Мы задыхаемся"

Без вести пропали во время теракта две сестры Анна и Татьяна Макарская. Одна из женщин успела позвонить матери и прохрипела, что они задыхаются и горят, попросила о помощи. Их родственница Елена говорит: сперва была информация, что их поместили в больницу, но теперь же их нет в списке пострадавших и погибших.

Пошел на концерт с будущей тещей

35-летний уроженец Новосибирска Григорий Будько тоже пропал после теракта. В столицу он переехал несколько лет назад. На концерт группы "Пикник" он отправился со своей будущей тещей. Его девушка попасть в "Крокус" 22 марта не смогла.

За пять минут до теракта Григорий отправил своей сестре фотографию из концертного зала, сообщает Ngs.ru.

"Скинул фото, что готовятся к концерту. По фото видно, что он сидел почти в эпицентре. У дочки (дочери мужчины — прим. ред) взяли анализ ДНК. Завтра вылетаю в Москву и сразу в СК. Сдавать ДНК и на опознание", — сообщила сестра Григория.

Как ранее сообщал amic.ru, непосредственные исполнители теракт в "Крокус Сити Холле" - четверо граждан Таджикистана. Их задержали в Брянской области, когда они на белом "Рено" направлялись в сторону российско-украинской границы. По данным ФСБ, на украинской стороне у них были соответствующие контакты.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех обвиняемых в совершении теракта. Мужчинам предъявлено официально обвинение. Задержанные полностью признали свою вину в страшном преступлении. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Пока их отправили под арест до 22 мая.

Всего в списке задержанных 11 человек. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы.