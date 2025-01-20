НОВОСТИНедвижимость

У элеватора и на Речном. Девелоперы пополнили банк одобренных к строительству проектов

За год компании получили более 30 разрешений на возведение жилых зданий

20 января 2025, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"
Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

Администрация Барнаула обновила реестр выданных в 2024 году разрешений на строительство. В последних числах декабря мэрия одобрила еще пять проектов. Большинство из них (четыре) готовятся строить в центральной части города, один ЖК – в квартале у ТРЦ "Арена" на Павловском тракте. Всего в 2024 году застройщики получили 30 разрешений на строительство ЖК и одного общежития.

На Речном вокзале

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

Четырехэтажный дом на 30 квартир возведут на ул. Приречной, 12, рядом со сквером, где установлен памятный знак художнику Николаю Рериху. Эскизы ЖК в 2023 году защитили на градсовете, а в начале августа 2024-го проект успешно прошел стройэкспертизу, которая выдала положительное заключение.

Здание будет Г-образным, рассчитанным на 30 квартир и 108 жителей. Под домом запроектирован паркинг на 42 машино-места. Для облицовки ЖК используют керамический кирпич, натуральный камень или керамическую плитку. Территория дома будет полностью закрытой и огорожена высоким забором.

Разрешение на строительство ЖК действует до марта 2026 года.

Напротив элеватора

Проект ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Структура"

16-этажный дом комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей планируют возвести в прибрежном центре Барнаула, на ул. Никитина, 1. Проект здания успешно прошел градсовет еще в сентябре 2023 года. Многоэтажка будет Г-образной формы и состоять из двух блок-секций. В доме запроектировали 193 квартиры площадью от 25 до 102 квадратных метров. Внутри здания планируются парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

Двор будет без машин: паркинг на 44 места запроектирован под домом. Вне двора также предусмотрены парковочные места. На закрытой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, застройщик намерен разместить детскую площадку, зоны отдыха для взрослых. А на кровле здания будет спортивная площадка.

Возвести ЖК застройщик должен до 10 апреля 2027 года.

В "учебном" районе

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"

На ул. Крупской, 100, возведут небольшой десятиэтажный ЖК. В нем – 76 квартир (одно-, двух-, трехкомнатные), рассчитанных на проживание 157 человек. Построят здание на месте снесенных ветхих частных домов.

Во дворе многоэтажки предусмотрели 24 машино-места, еще три – вдоль улицы. Также застройщик намерен реконструировать подземную парковку на 38 автомобилей, относящуюся к дому на ул. Циолковского, 124, добавив к ней еще 27 машино-мест.

В конце декабря проект также получил положительное заключение строительной экспертизы. Сдать ЖК в эксплуатацию девелоперу нужно до конца декабря 2027 года.

Вместо частных домов

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

На ул. Интернациональной, 100 (недалеко от городской налоговой) построят ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. В первом корпусе (расположен вдоль ул. Интернациональной) предусмотрено 42 квартиры, во втором (находится в глубине участка) – 38. Всего ЖК рассчитан на проживание 220 человек.

Во дворе дома предусмотрено благоустройство: площадка для отдыха появится на крыше съезда на подземную автостоянку, рассчитанную на 49 машино-мест. Еще 14 парковочных мест оборудуют в пределах участка, 11 – вдоль улицы. Дворовое пространство сделают доступным только для жильцов: для этого установят шлагбаумы.

Разрешение на строительство ЖК действует до 28 августа 2027 года.

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото:

Плюс два. Разрешения на строительство каких ЖК выдали в Барнауле в конце 2024 года?

Девелоперы, несмотря на непростые времена, готовятся возводить крупные проекты
НОВОСТИОбщество

Барнаул строительство недвижимость проект новостройка застройщики

Комментарии 8

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Гость

09:09:48 20-01-2025

Стоимость квартирок на приречной будет космос?

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Гость

09:37:32 20-01-2025

если вы готовы в любые кредиты залезть, чтобы по любым ценам купить, то почему бы и не сделать космос

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Гость

11:56:57 20-01-2025

Гость (09:37:32 20-01-2025) если вы готовы в любые кредиты залезть, чтобы по любым ценам... Передайте Ильичу... короче можно за лярд продавать уже трешку четырешку. Народ готов

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Гость

11:09:34 20-01-2025

в СССР у элеватора была оползневая зона, там даже была очередь на расселение частного сектора из этого района. Все, оползневая зона куда то делась? Вот что капитализм животворящий делает, легким движением руки оползневая зона превращается в зону строительства многоэтажек.

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Гость

12:31:11 20-01-2025

Почему в других городах по берегу рек делают прогулочные зоны, а у нас застраивают жилыми домами?

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Евгений Иванов

13:20:31 20-01-2025

Крошечные детские площадки, тем более по соседству с парковками, годятся только на время перед отправлением куда-то, например, в детский сад или в парк ... Они не удобны и однообразие быстро надоедает и не способствует развитию детей. На детскую площадку другого двора пойти все меньше возможностей. Обратите внимание - все дворовые территории новых дворов отгорожены забором. Очень хорошее решение в районе Норд, где чередуются открытые пространства между домами и никак не соприкасаются - отдельно парковки и отдельно детские площадки и места для отдыха, причем детские площадки разные по оформлению. В старом центре Барнаула поэтому очень нужны общие открытые для всех большие детские площадки на пешеходных зонах. Такое пространство, например, есть на проспекте Социалистическом выше улицы Партизанской. Здесь тоже окружающие дворы имеют маленькие детские площадки рядом с парковками. Это проблема и ее нужно решать, а не упрямо строить что-то лишь бы построить.

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Гость

13:23:36 20-01-2025

А как люди будут уживаться с шумом от элеватора?

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Гость

08:46:24 22-01-2025

Гость (13:23:36 20-01-2025) А как люди будут уживаться с шумом от элеватора?... А запах? Мм греччча на весь центр и так идёт

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