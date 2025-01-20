У элеватора и на Речном. Девелоперы пополнили банк одобренных к строительству проектов

За год компании получили более 30 разрешений на возведение жилых зданий

20 января 2025, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

Администрация Барнаула обновила реестр выданных в 2024 году разрешений на строительство. В последних числах декабря мэрия одобрила еще пять проектов. Большинство из них (четыре) готовятся строить в центральной части города, один ЖК – в квартале у ТРЦ "Арена" на Павловском тракте. Всего в 2024 году застройщики получили 30 разрешений на строительство ЖК и одного общежития.

На Речном вокзале

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

Четырехэтажный дом на 30 квартир возведут на ул. Приречной, 12, рядом со сквером, где установлен памятный знак художнику Николаю Рериху. Эскизы ЖК в 2023 году защитили на градсовете, а в начале августа 2024-го проект успешно прошел стройэкспертизу, которая выдала положительное заключение.

Здание будет Г-образным, рассчитанным на 30 квартир и 108 жителей. Под домом запроектирован паркинг на 42 машино-места. Для облицовки ЖК используют керамический кирпич, натуральный камень или керамическую плитку. Территория дома будет полностью закрытой и огорожена высоким забором.

Разрешение на строительство ЖК действует до марта 2026 года.

Напротив элеватора

Проект ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Структура"

16-этажный дом комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей планируют возвести в прибрежном центре Барнаула, на ул. Никитина, 1. Проект здания успешно прошел градсовет еще в сентябре 2023 года. Многоэтажка будет Г-образной формы и состоять из двух блок-секций. В доме запроектировали 193 квартиры площадью от 25 до 102 квадратных метров. Внутри здания планируются парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

Двор будет без машин: паркинг на 44 места запроектирован под домом. Вне двора также предусмотрены парковочные места. На закрытой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, застройщик намерен разместить детскую площадку, зоны отдыха для взрослых. А на кровле здания будет спортивная площадка.

Возвести ЖК застройщик должен до 10 апреля 2027 года.

В "учебном" районе

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"

На ул. Крупской, 100, возведут небольшой десятиэтажный ЖК. В нем – 76 квартир (одно-, двух-, трехкомнатные), рассчитанных на проживание 157 человек. Построят здание на месте снесенных ветхих частных домов.

Во дворе многоэтажки предусмотрели 24 машино-места, еще три – вдоль улицы. Также застройщик намерен реконструировать подземную парковку на 38 автомобилей, относящуюся к дому на ул. Циолковского, 124, добавив к ней еще 27 машино-мест.

В конце декабря проект также получил положительное заключение строительной экспертизы. Сдать ЖК в эксплуатацию девелоперу нужно до конца декабря 2027 года.

Вместо частных домов

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

На ул. Интернациональной, 100 (недалеко от городской налоговой) построят ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. В первом корпусе (расположен вдоль ул. Интернациональной) предусмотрено 42 квартиры, во втором (находится в глубине участка) – 38. Всего ЖК рассчитан на проживание 220 человек.

Во дворе дома предусмотрено благоустройство: площадка для отдыха появится на крыше съезда на подземную автостоянку, рассчитанную на 49 машино-мест. Еще 14 парковочных мест оборудуют в пределах участка, 11 – вдоль улицы. Дворовое пространство сделают доступным только для жильцов: для этого установят шлагбаумы.

Разрешение на строительство ЖК действует до 28 августа 2027 года.