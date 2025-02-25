Более 125 тысяч обращений поступило в барнаульский водоканал в 2024 году

Чаще всего жители интересовались подключением и оплатой услуг и вопросами по канализации

25 февраля 2025, 14:50, ИА Амител erid: 2W5zFHhhMR2

Сотрудник кол-центра / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

В 2024 году контактный центр барнаульского водоканала получил свыше 125 тыс. обращений. Более половины из них были связаны с заключением договоров, подключением к сетям и оплатой услуг.

О чем спрашивают жители?

Наиболее частыми стали вопросы о подключении к сетям и оформлении документов, оплате услуг. В топ обращений также вошли темы, связанные с задолженностями, справками, тарифами и нормативами. Кроме того, многие клиенты звонили, чтобы уточнить режим работы, адрес и реквизиты компании.

Не меньший интерес вызвали вопросы, касающиеся системы водоотведения. За год поступило более восьми тысяч сообщений о засорах, неисправных колодцах и открытых люках.

"Барнаульский водоканал обслуживает порядка 730 тысяч жителей Барнаула и пригородных поселков. Кроме того, предприятие оказывает дополнительные услуги организациям и частным лицам. Поэтому тематика обращений очень разнообразна: начиная от заявок на установку и опломбировку счетчика или лабораторные исследования воды и заканчивая арендой специальной техники или проектированием сетей", – уточняет начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Как связаться с водоканалом?

Жители могут позвонить в контакт-центр по номерам +7 (3852) 500-101 и 202-200 или прийти лично по адресу пр. Калинина, 116.

Как ранее сообщал amic.ru, в компании напомнили о правильном использовании городской системы канализации, чтобы избегать аварий и засоров. О том, что нельзя смывать в унитаз, читайте по ссылке.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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