Более 150 км дорог опорной сети отремонтируют в Алтайском крае в 2025 году

Всего в порядок приведут 36 участков на 15 региональных трассах

15 мая 2025, 17:20, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: mintrans.alregn.ru

Алтайский Минтранс при ремонте дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году уделит особое внимание дорогам, входящим в опорную сеть. Эти трассы общей протяженностью более двух тысяч километров соединяют регион с соседними субъектами и Республикой Казахстан. Всего в 2025 году в крае планируется отремонтировать 36 таких участков на 15 региональных трассах, работы охватят почти 150 км. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минтранса.

На трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области планируется уложить более 50 км асфальтового покрытия. А именно работы будут идти в Ключевском, Егорьевском, Волчихинском, Бурлинском, Кулундинском районах и в городе Славгороде.

На другой значимой дороге опорной сети – Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Республикой Казахстан – рабочие восстановят около 30 км на четырех участках в Панкрушихинском, Крутихинском и Немецком национальном районах. В 2024 году была уже отремонтирована часть данной дороги.

Кроме того, около 20 километров дороги сделают на трассе Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. А на дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области в 2025 и в 2026 годах приведут в порядок еще 19 км трассы.

Все перечисленные объекты, входящие в опорную сеть края, приведут в нормативное состояние по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Ремонт дороги в Алтайском крае / Фото: mintrans.alregn.ru

Кроме того, по этому нацпроекту работы будут проходить на автомобильных дорогах: Алтай – Кузбасс, Алейск – Чарышское, А-322 – Горняк – Староалейское, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, Горняк – граница Республики Казахстан, Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, Шипуново – Краснощеково – Курья, мостовой переход через реку Обь в Барнауле и на других направлениях.

В Минтрансе региона отметили, что всего к 2030 году в Алтайском крае планируется привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети. На данный момент показатель составляет 68%.

Напомним, что в 2025 году построят и отремонтируют почти десяток дорог к сельхозпредприятиям Алтайского края. Из краевого бюджета на работы потратят несколько сотен миллионов рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.