Ажиотаж отказа от биометрии в МФЦ связан с неправильным толкованием закона

12 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: МФЦ по Алтайскому краю

МФЦ в Алтайском крае в конце лета-2023 столкнулись с "набегом" граждан, которые в срочном порядке решили отказаться от сбора и хранения биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Только в период с 15 по 31 августа во все филиалы МФЦ по региону обратились более 15 тысяч человек. Приходят по этому вопросу жители региона и сейчас. С чем связан такой ажиотаж, рассказываем на amic.ru.

Что случилось и от какой услуги все так срочно решили отказаться в Алтайском крае?

Во второй половине августа на приеме у специалистов МФЦ по Алтайскому краю по вопросам сбора биометрии в ЕБС побывали 15 213 человек. Из них 12 998 подали заявления на отказ от сбора биометрии. Еще 2215 граждан пришли, чтобы выяснить, есть ли их данные в ЕБС.

"В сентябре наплыв людей по этому вопросу сократился, и тем не менее такие обращения мы фиксируем и сейчас. Так, в период с 1 по 5 сентября для отказа в сборе биометрии побывали еще 1719 человек. Больше всего в регионе таких обращений было зафиксировано в барнаульских многофункциональных центрах", – рассказали amic.ru в МФЦ по Алтайскому краю.

Однако подобная ситуация характерна не только для Алтайского края, но и для многих других регионов России. Поводом для такого наплыва стало пересылаемое в социальных сетях и мессенджерах сообщение, что с 1 сентября сделать это будет уже невозможно. А за теми, кто не успел, якобы начнут следить, принудительно фотографируя их лица через камеры банкоматов и записывая голоса через звонки. Еще в мессенджерах писали, что этими данными могут завладеть мошенники, чтобы оформить кредит.

На самом деле это не так?

Конечно нет. Просто в России с 1 июня 2023 года в силу вступил закон "Об осуществлении идентификации (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". Согласно ему, в срок до 30 сентября банки и другие организации обязаны передать всю биометрию в Единую биометрическую систему, где они, начиная с 28 ноября 2023 года, и будут храниться.

Но сделать они могут это исключительно с согласия гражданина, предварительно предупредив своих клиентов о данном факте. Если человек окажется против и в течение этих 30 дней сообщит об этом в организацию, сведения о нем размещать не станут.

Однако после того как финансовые организации стали рассылать уведомления, началась паника. При этом в правительстве заявляют, что никаких дедлайнов для отказа нет, как и поводов для беспокойства. Более того, хранение биометрии в ЕБС будет способствовать повышению безопасности данных и добавит удобства как бизнесу, так и гражданам, сообщает "Коммерсант".

Зачем в России собирают биометрические данные в единую систему?

В правительстве объясняют, что, в первую очередь, это необходимо для повышения безопасности хранения данных, а также добавит удобства как бизнесу, так и гражданам. Во-вторых, они готовят новые сервисы и услуги, которые будут доступны населению с использованием биометрии.

Напомним, сейчас с помощью биометрических данных (изображение лица и запись голоса) можно войти на портал госуслуг, получить виртуальную сим-карту и карту болельщика, выпустить сертификат электронной подписи физического лица, получить в режиме онлайн кредит, пройти на территорию государственных организаций.

А отказаться от сбора биометрии еще можно?

Конечно можно. В МФЦ сообщают, что с этим вопросом люди до сих пор к ним идут. Если вы вдруг тоже решите отказаться от сбора, хранения и использования биометрических данных, вы можете сделать это в любом офисе "Мои документы".

Также неоднократно сообщалось, что чаще всего за оформлением отказа от сбора и хранения биометрии в МФЦ приходят люди, которые вообще никогда ее не сдавали. Поэтому предварительно будет не лишним проверить, есть ли ваши данные в ЕБС. Для этого на сайте "Госуслуги" нужно перейти в раздел "Профиль", выбрать вкладку "Биометрия". Если гражданин не сдавал биометрию, то появится надпись "Биометрия не зарегистрирована".

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