Более 17 тысяч жителей на Алтае пришли в МФЦ, чтобы отказаться от сбора биометрии
Ажиотаж отказа от биометрии в МФЦ связан с неправильным толкованием закона
12 сентября 2023, 08:31, ИА Амител
МФЦ в Алтайском крае в конце лета-2023 столкнулись с "набегом" граждан, которые в срочном порядке решили отказаться от сбора и хранения биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Только в период с 15 по 31 августа во все филиалы МФЦ по региону обратились более 15 тысяч человек. Приходят по этому вопросу жители региона и сейчас. С чем связан такой ажиотаж, рассказываем на amic.ru.
Что случилось и от какой услуги все так срочно решили отказаться в Алтайском крае?
Во второй половине августа на приеме у специалистов МФЦ по Алтайскому краю по вопросам сбора биометрии в ЕБС побывали 15 213 человек. Из них 12 998 подали заявления на отказ от сбора биометрии. Еще 2215 граждан пришли, чтобы выяснить, есть ли их данные в ЕБС.
"В сентябре наплыв людей по этому вопросу сократился, и тем не менее такие обращения мы фиксируем и сейчас. Так, в период с 1 по 5 сентября для отказа в сборе биометрии побывали еще 1719 человек. Больше всего в регионе таких обращений было зафиксировано в барнаульских многофункциональных центрах", – рассказали amic.ru в МФЦ по Алтайскому краю.
Однако подобная ситуация характерна не только для Алтайского края, но и для многих других регионов России. Поводом для такого наплыва стало пересылаемое в социальных сетях и мессенджерах сообщение, что с 1 сентября сделать это будет уже невозможно. А за теми, кто не успел, якобы начнут следить, принудительно фотографируя их лица через камеры банкоматов и записывая голоса через звонки. Еще в мессенджерах писали, что этими данными могут завладеть мошенники, чтобы оформить кредит.
На самом деле это не так?
Конечно нет. Просто в России с 1 июня 2023 года в силу вступил закон "Об осуществлении идентификации (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". Согласно ему, в срок до 30 сентября банки и другие организации обязаны передать всю биометрию в Единую биометрическую систему, где они, начиная с 28 ноября 2023 года, и будут храниться.
Но сделать они могут это исключительно с согласия гражданина, предварительно предупредив своих клиентов о данном факте. Если человек окажется против и в течение этих 30 дней сообщит об этом в организацию, сведения о нем размещать не станут.
Однако после того как финансовые организации стали рассылать уведомления, началась паника. При этом в правительстве заявляют, что никаких дедлайнов для отказа нет, как и поводов для беспокойства. Более того, хранение биометрии в ЕБС будет способствовать повышению безопасности данных и добавит удобства как бизнесу, так и гражданам, сообщает "Коммерсант".
Зачем в России собирают биометрические данные в единую систему?
В правительстве объясняют, что, в первую очередь, это необходимо для повышения безопасности хранения данных, а также добавит удобства как бизнесу, так и гражданам. Во-вторых, они готовят новые сервисы и услуги, которые будут доступны населению с использованием биометрии.
Напомним, сейчас с помощью биометрических данных (изображение лица и запись голоса) можно войти на портал госуслуг, получить виртуальную сим-карту и карту болельщика, выпустить сертификат электронной подписи физического лица, получить в режиме онлайн кредит, пройти на территорию государственных организаций.
А отказаться от сбора биометрии еще можно?
Конечно можно. В МФЦ сообщают, что с этим вопросом люди до сих пор к ним идут. Если вы вдруг тоже решите отказаться от сбора, хранения и использования биометрических данных, вы можете сделать это в любом офисе "Мои документы".
Также неоднократно сообщалось, что чаще всего за оформлением отказа от сбора и хранения биометрии в МФЦ приходят люди, которые вообще никогда ее не сдавали. Поэтому предварительно будет не лишним проверить, есть ли ваши данные в ЕБС. Для этого на сайте "Госуслуги" нужно перейти в раздел "Профиль", выбрать вкладку "Биометрия". Если гражданин не сдавал биометрию, то появится надпись "Биометрия не зарегистрирована".
Подробнее об этой теме читайте в материале на amic.ru.
08:48:09 12-09-2023
Да че вы волнуетесь, развитие мира к тому и идет, со всех соберут полную биометрию. Введут электронный паспорт, в котором будут отпечатки пальцев, радужка глаз, запись голоса, группа крови и резус-фактор. Причем сначала без обязаловки. Просто сделают какие-либо не обязательные услуги только с использованием биометрии. Например, выписали тебе штраф 5000, если будешь платить с использованием отпечатков пальцев, то заплатишь только 1000, а без них полную сумму. Никто же не заставляет, все добровольно. Потом введут социальный рейтинг, как в Китае. И если у тебя будет он низкий, то с тобой перестанут здороваться даже соседи, чтобы у них самих рейтинг из-за общения с тобой не упал. Впереди полицейское государство, управляемое искусственным интеллектом. Это нормально, если ты законопослушный гражданин. А если не хочется - места в лесу у Агафьи Лыковой еще имеются.
09:04:22 12-09-2023
Госпидя, у людей время есть по присутственным местам толкаться по глупости.
09:55:09 12-09-2023
Это нормально, если ты законопослушный гражданин. Да что вы говорите. А сохранность данных кто будет гарантировать? Не будут ли незаконопослушные приватизировать средства у законопослушных.
10:10:53 12-09-2023
Гость (09:55:09 12-09-2023) Это нормально, если ты законопослушный гражданин. Да что в... Естественно, никто ничего гарантировать не будет, как и в любой сфере. Как и с цифровым рублем, легко смогут списывать суммы со счетов граждан.
10:19:36 12-09-2023
Гость (09:55:09 12-09-2023) Это нормально, если ты законопослушный гражданин. Да что в... При наличии биометрии это как раз намного сложнее. Кстати, отпечатки пальцев тоже биометрические данные)))
10:54:07 12-09-2023
Гость (10:19:36 12-09-2023) Гость (09:55:09 12-09-2023) Это нормально, если ты зак... На плёночку снимают твои отпечатки, потом с этого кусочка ставят на любой другой предмет - все дела!
10:09:17 12-09-2023
17 тысяч лемингов. А всё потому что кто-то активно в чатиках продвигал это дело среди глупых жителей края
12:06:58 12-09-2023
Гость (10:09:17 12-09-2023) 17 тысяч лемингов. А всё потому что кто-то активно в чатиках... Да глупый здесь как раз ТЫ.
10:20:30 12-09-2023
да! чё вы волнуетесь!? так легче богатеям, типа семисердечного Рокфеллера (к счастью уже того, но имеющего потомство и себеподобных), находить себе более подходящего донора, сердца какого-нибудь или почек...! А потом бац! автокатастрофа, вскрытие, передача останков родственникам... а что было в клинике - ни кому не известно... и не говорите мне о Теории заговора! потому как в жизни давно уже идёт Практика заговора!.. и как сказал один тип - подавайте мне новую Теорию заговора, потому, что те которые я знал раньше, уже все сбылись...
11:18:50 12-09-2023
Гость (10:20:30 12-09-2023) да! чё вы волнуетесь!? так легче богатеям, типа семисердечно... Ну да, доноры же именно так и ищутся - ищутся пропитые и прокуренные граждане, у них берется циррозная печень и больное сердце, и вуаля, вшиваются рандомному плательщику. Или у вас в МФЦ кто-то ткани на гистологию берет?
17:02:08 12-09-2023
Ни за что не поверю, что это придумали для блага людей. Просто конечная цель этих выдумщиков ещё до конца не понятна. За 30 с лишним лет для блага людей не было принято ни одного закона.
07:33:08 14-09-2023
Rover (17:02:08 12-09-2023) Ни за что не поверю, что это придумали для блага людей. Прос... Всё точно идёт к тому чтобы нами было проще управлять, как бы всё выше сказаное не казалось смешным. Но война, корона и всё остальное только для этого. Хорошо сказано про добровольную биометрию. Вспомните про гос услуги, собрали всех в кучу ради выплаты на детей к школе. Вот пожалуйста милионы людей теперь там. Просто нужно жить и смотреть что будет дальше и стараться подстраиваться под новое, так чтобы не во вред. Не лезть там где не надо и жить в ногу со временем