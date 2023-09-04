Более 20 авиарейсов задержали в аэропортах Москвы
Вылеты и прилеты самолетов приостановили во Внуково, Домодедово и Шереметьево
04 сентября 2023, 08:30, ИА Амител
23 рейса задержали 4 сентября на вылет и прилет в трех аэропортах Москвы. Еще восемь – отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Яндекс Расписаний".
По информации на 02:22 мск, во Внуково задержали четыре рейса и четыре отменили. В Домодедово также отменили четыре рейса, еще 11 – задержали. В Шереметьево задерживаются восемь самолетов.
Официально причина задержки не называлась, но отметим, что в последнее время это случается регулярно и, например, в августе в Домодедово сообщали, что временные ограничения вводили "в целях безопасности".
Добавим, что вчера, 3 сентября, в столичных аэропортах также задерживали самолеты.
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