Более 45 тысяч жителей Алтайского края поучаствовали в "Ночи музеев"

Акцию посвятили нескольким темам

20 мая 2024, 08:44, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко на "Ночи музеев" / Фото: barnaul.org

Более 45 тысяч человек стали участниками всероссийской акции "Ночь музеев" в Алтайском крае, сообщили в мэрии Барнаула со ссылкой на Минкульт.

Всего в городах и районах 18 мая работало свыше 100 культурных площадок.

В этот раз "Ночь музеев" посвятили теме "Из поколения в поколение. Семейные реликвии", а также 79-летию Победы в ВОВ, десятилетию детства (которое объявлено в нашей стране до 2027 года), 70-летию с начала освоения целинных и залежных земель на Алтае и 150-летию со дня рождения Николая Рериха.

"По данным Министерства культуры края, в этом году более 45 тысяч человек стали участниками всероссийской акции "Ночь музеев" в Алтайском крае. С учетом того, что люди посещали несколько культурных площадок акции, суммарное количество посещений по краю достигло 79 тысяч", – отметили в пресс-службе городской администрации.

Как прошла "Ночь музеев" в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.