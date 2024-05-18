Танцы, экскурсии и мастер-классы. Как проходит "Ночь музеев" в Барнауле

Праздничные программы проводят все музеи города

18 мая 2024, 21:05, ИА Амител

Мероприятие в Художественном музее / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле вечером 18 мая проходит акция "Ночь музеев". Культурные учреждения города проводят свои программы и развлекают горожан мастер-классами, выставками, квестами и прочими активностями.

Так, у Краеведческого музея акция началась с акробатического номера.

В "Горной аптеке" провели экскурсии, спиритический сеанс, чайную церемонию и научили горожан делать кремы и сиропы.

"Ночь музеев" в "Горной Аптеке" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

А на Старом базаре на открытии сезона "Дрэг-рейсинг Сибири – 2024" прошла выставка автомобилей.

Выставка автомобилей / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

У музея "Город" гостей развлекала местная группа. За выступлением молодых музыкантов следили сотни человек.

В Художественном музее тем временем люди лепят разные поделки, рисуют и смотрят телевизор.

"Ночь музеев" в Художественном музее / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В ГМИЛИКА люди играют, участвуют в мастер-классах, водят хороводы, гладят собак. А еще здесь закопали капсулу с землей с места, где стоит часовня преподобного Сергия Радонежского.

"Ночь музеев" в ГМИЛИКА / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Напомним, программы учреждений культуры продлятся до двух ночи. О главных событиях акции можете почитать в нашем материале.

Общественный транспорт при этом так же будет работать до самого окончания культурной акции. Так что уехать домой получится у всех желающих.