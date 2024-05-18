Танцы, экскурсии и мастер-классы. Как проходит "Ночь музеев" в Барнауле
Праздничные программы проводят все музеи города
18 мая 2024, 21:05, ИА Амител
В Барнауле вечером 18 мая проходит акция "Ночь музеев". Культурные учреждения города проводят свои программы и развлекают горожан мастер-классами, выставками, квестами и прочими активностями.
Так, у Краеведческого музея акция началась с акробатического номера.
В "Горной аптеке" провели экскурсии, спиритический сеанс, чайную церемонию и научили горожан делать кремы и сиропы.
А на Старом базаре на открытии сезона "Дрэг-рейсинг Сибири – 2024" прошла выставка автомобилей.
У музея "Город" гостей развлекала местная группа. За выступлением молодых музыкантов следили сотни человек.
В Художественном музее тем временем люди лепят разные поделки, рисуют и смотрят телевизор.
В ГМИЛИКА люди играют, участвуют в мастер-классах, водят хороводы, гладят собак. А еще здесь закопали капсулу с землей с места, где стоит часовня преподобного Сергия Радонежского.
Напомним, программы учреждений культуры продлятся до двух ночи. О главных событиях акции можете почитать в нашем материале.
Общественный транспорт при этом так же будет работать до самого окончания культурной акции. Так что уехать домой получится у всех желающих.
16:27:57 19-05-2024
Парков и пешеходных улиц мало под праздники? Решили на площади Октября еще низкопробную музычку на всю катушку покрутить? Типа, митинги мешают гражданам, а ваша самодеятельность нет?