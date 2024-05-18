Виктор Томенко поучаствовал в акции "Ночь музеев"

Глава региона посетил музей колоколов и военный учебный центр АлтГТУ

18 мая 2024, 23:05, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с женой поучаствовал в "Ночи музеев" в Барнауле. В телеграм-канале глава региона рассказал, что побывал в этот вечер на нескольких площадках.

"На территории храмового комплекса Иоанна Богослова зашли в музей колоколов. Там даже удалось попробовать себя в звонарском деле. Интересный опыт. Еще зашли в военный учебный центр АлтГТУ, который в честь всероссийской акции также превратился в музей. Организаторы выставки рассказывают, что выпускники сегодня с радостью заходили сюда в гости вместе со своими семьями", – рассказал он.

Также губернатор пообщался с уличными художниками и обратил внимание, что с каждым годом в крае становится все больше творческих проектов и идей, в реализацию которых вовлекаются юноши и девушки.

Виктор Томенко поблагодарил организаторов "Ночи музеев" и всех, кто вложил силы в этот праздник, а также выразил уверенность, что "каждый посетитель площадок акции нашел для себя что-то интересное, в чем-то открыл наш Алтай для себя по-новому".