Финансирование позволит увеличить количество мест для зрителей и туристическую привлекательность регионов

23 октября 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Более 800 млн рублей направят на реконструкцию детских театров в регионах России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Всего на проведение капитальных ремонтов в театрах юного зрителя и театрах кукол выделят 836,5 млн рублей. Деньги будут поступать в 2023 и 2024 годах. Среди субъектов, которые войдут в программу, есть и сибирские.

По расчетам правительства, ремонт зданий детских театров и увеличение в них количества мест положительно повлияют на туристическую привлекательность регионов.

