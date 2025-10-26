В регионе работает система ПВО

26 октября 2025, 10:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

26 октября украинские беспилотники атаковали Тульскую область. От мощных многочисленных взрывов местные жители проснулись в 05:00 часов утра. Над регионом работает система ПВО. Об этом сообщает Shot.

По данным очевидцев, над областью прогремело более десяти хлопков. В небе над Ленинским районом и Заречьем люди заметили яркие вспышки.

Жители рассказали Shot, что пожаров или каких-либо последствий атаки пока не наблюдается.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.