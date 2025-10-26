НОВОСТИПроисшествия

Более десяти мощных взрывов. Дроны ВСУ ударили по Тульской области 26 октября

В регионе работает система ПВО

26 октября 2025, 10:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

26 октября украинские беспилотники атаковали Тульскую область. От мощных многочисленных взрывов местные жители проснулись в 05:00 часов утра. Над регионом работает система ПВО. Об этом сообщает Shot.

По данным очевидцев, над областью прогремело более десяти хлопков. В небе над Ленинским районом и Заречьем люди заметили яркие вспышки.

Жители рассказали Shot, что пожаров или каких-либо последствий атаки пока не наблюдается.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет. 

Обломки украинского БПЛА / Фото: Shot

Украинский боевой дрон взорвался на территории Казахстана, в 190 км от границы с Россией

Взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши
Гость

11:36:19 26-10-2025

Хлопают в ладошки и баб по заднице...

Гость

11:36:48 26-10-2025

- "Жители рассказали Shot, что пожаров или каких-либо последствий атаки пока не наблюдается." ---------- Солнце встанет и увидят, а пока кривда опираясь на жителей успокаивает. Для чего терзать страну?

гость-гостю

15:14:58 26-10-2025

Ты лучше расскажи как у вас в Киеве дела с водой и электричеством обстоят, и почему вы попрятались в подвалах Покровска_ красноармейска

