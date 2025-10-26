Более десяти мощных взрывов. Дроны ВСУ ударили по Тульской области 26 октября
В регионе работает система ПВО
26 октября 2025, 10:35, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
26 октября украинские беспилотники атаковали Тульскую область. От мощных многочисленных взрывов местные жители проснулись в 05:00 часов утра. Над регионом работает система ПВО. Об этом сообщает Shot.
По данным очевидцев, над областью прогремело более десяти хлопков. В небе над Ленинским районом и Заречьем люди заметили яркие вспышки.
Жители рассказали Shot, что пожаров или каких-либо последствий атаки пока не наблюдается.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
11:36:19 26-10-2025
Хлопают в ладошки и баб по заднице...
11:36:48 26-10-2025
- "Жители рассказали Shot, что пожаров или каких-либо последствий атаки пока не наблюдается." ---------- Солнце встанет и увидят, а пока кривда опираясь на жителей успокаивает. Для чего терзать страну?
15:14:58 26-10-2025
Ты лучше расскажи как у вас в Киеве дела с водой и электричеством обстоят, и почему вы попрятались в подвалах Покровска_ красноармейска