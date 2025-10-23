Украинский боевой дрон взорвался на территории Казахстана, в 190 км от границы с Россией

Взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши

23 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Обломки украинского БПЛА / Фото: Shot

Украинский беспилотник с боевым снарядом взорвался на территории Казахстана, в 190 километрах от российской границы с Оренбургской областью. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел недалеко от поселка Кызылтал в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, которая граничит с Россией. На месте падения образовалась крупная воронка.

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши. К счастью, пострадавших нет, материальный ущерб не зафиксирован. По факту происшествия военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело и проводит проверку обстоятельств инцидента.

Ранее в Казахстане уже фиксировались случаи падения иностранных беспилотников, используемых ВСУ. Так, британский дрон упал в Каракиянском районе, а разведывательный аппарат Crecerelle французской компании Sagem находили в той же Западно-Казахстанской области, прилегающей к российской границе.