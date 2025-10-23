Украинский боевой дрон взорвался на территории Казахстана, в 190 км от границы с Россией
Взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши
23 октября 2025, 19:30, ИА Амител
Украинский беспилотник с боевым снарядом взорвался на территории Казахстана, в 190 километрах от российской границы с Оренбургской областью. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел недалеко от поселка Кызылтал в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, которая граничит с Россией. На месте падения образовалась крупная воронка.
По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что у ближайших домов едва не сорвало крыши. К счастью, пострадавших нет, материальный ущерб не зафиксирован. По факту происшествия военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело и проводит проверку обстоятельств инцидента.
Ранее в Казахстане уже фиксировались случаи падения иностранных беспилотников, используемых ВСУ. Так, британский дрон упал в Каракиянском районе, а разведывательный аппарат Crecerelle французской компании Sagem находили в той же Западно-Казахстанской области, прилегающей к российской границе.
08:42:42 24-10-2025
Значит запишем, Казахстан разрешает беспилотникам ВСУ летать в из воздушном пространстве.
13:55:37 24-10-2025
Стас Пле (08:42:42 24-10-2025) Значит запишем, Казахстан разрешает беспилотникам ВСУ летать... Не просто разрешает. Похоже, оттуда они и взлетают! А в этот раз что-то на старте не заладилось...
09:03:16 24-10-2025
Хорошая новость
09:11:39 24-10-2025
Наши барнаульские и бийские военные заводы защищает какое-нибудь ПВО, или нет?
Защищён ли наш абсолютно секретный военный радар в Конюхах, о строительстве которого годами писала наша пресса и печатала его фотографии?
11:07:38 24-10-2025
Гость (09:11:39 24-10-2025) Наши барнаульские и бийские военные заводы защищает какое-ни... Скоро к вам могут подъехать, рассказать