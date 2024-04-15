Более ста в сутки. В МЧС предупредили о росте числа природных пожаров на Алтае

Руководитель краевого главка МЧС Александр Макаров указал на важность сосредоточиться на предупреждении возгораний

15 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снег в лесах и на полях почти растаял. В связи с этим может происходить больше ста природных пожаров в сутки, предупредили в МЧС.

15 апреля начальник краевого главка Александр Макаров на совещании указал на важность сосредоточиться на предупреждении таких возгораний. Он поручил вовремя и качественно проводить опашку и очистку территорий, подготовить силы и средства, а также проинформировать граждан о возможной угрозе и уделить внимание вопросам оповещения и эвакуации.

Представители руководства регионального ГУ МЧС в ближайшие дни посетят более 20 муниципальных образований и оценят уровень готовности.

На прошлой неделе спасатели заявили о росте количества ландшафтных пожаров в регионе. С 12 апреля в крае начался пожароопасный сезон.