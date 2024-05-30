Мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что у городских парков "должен появиться хозяин"

30 мая 2024, 10:10, ИА Амител

Совещание в барнаульской мэрии по вопросу содержания парков / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула рассматривают два варианта развития благоустроенных парков города. Первый – это создание единой дирекции парков на базе муниципального предприятия, а второй – заключение концессионных соглашений. Последний вариант применяется в Воронеже, Иркутске и Волгограде. И глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил комитетам мэрии подробно изучить опыт этих городов и рассмотреть вариант при наличии инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Будущее парков накануне обсудили в мэрии. Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле продолжается тенденция на возрождение общественных благоустроенных территорий. Однако подчеркнул, что надо найти того, кто будет заниматься их содержанием.

"В этом году завершается благоустройство парка "Изумрудный", в рамках третьего этапа продолжается реновация парка "Юбилейный", стартовала реконструкция территории бывшего парка имени Ленина. Кроме того, в прошлом году благоустроен парк "Центральный", в следующем году начнется благоустройство зеленой зоны за торговым центром "Европа". В связи с обновлением таких довольно крупных общественных территорий встает вопрос об их развитии и содержании. У городских парков, в том числе у "Юбилейного", должен появиться хозяин", – отметил Франк.

Руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев также поделился своим опытом содержания парка после окончания его реконструкции. Он пояснил, что с завершением благоустройства на территории остается еще много нерешенных вопросов.

"После проведенного благоустройства всегда остаются вопросы текущего содержания. Если говорить о "Юбилейном", то по завершении его реконструкции останутся вопросы благоустройства водоема, развития парка в части его наполняемости, вопросы безопасности и дальнейшего улучшения инфраструктуры. Все это требует дополнительных инвестиций", – сказал Вакаев.

Отметим, что в 2024 году в Барнауле идет благоустройство парков "Изумрудный", "Юбилейный" и бывшего парка имени Ленина. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году на благоустройство выделили более 200 млн рублей.

В следующем году в Барнауле завершится благоустройство парка "Юбилейный". Также продолжатся работы в бывшем парке имени Ленина и начнется благоустройство территории за ТЦ "Европа", которая победила в голосовании в 2024-м.

Напомним, что еще в конце 2022 года Вячеслав Франк поручил чиновникам проработать варианты создания единой дирекции управления парками. Тогда его поддержали чиновники и депутаты. В апреле 2024 года в мэрии говорили, что концепция единой дирекции парков еще прорабатывается и чиновники изучают опыт других регионов, создавших такую организацию.