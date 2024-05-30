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Дирекция или концессии. Как в Барнауле будут развивать благоустроенные парки?

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что у городских парков "должен появиться хозяин"

30 мая 2024, 10:10, ИА Амител

Совещание в барнаульской мэрии по вопросу содержания парков / Фото: barnaul.org
Совещание в барнаульской мэрии по вопросу содержания парков / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула рассматривают два варианта развития благоустроенных парков города. Первый – это создание единой дирекции парков на базе муниципального предприятия, а второй – заключение концессионных соглашений. Последний вариант применяется в Воронеже, Иркутске и Волгограде. И глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил комитетам мэрии подробно изучить опыт этих городов и рассмотреть вариант при наличии инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Будущее парков накануне обсудили в мэрии. Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле продолжается тенденция на возрождение общественных благоустроенных территорий. Однако подчеркнул, что надо найти того, кто будет заниматься их содержанием.

"В этом году завершается благоустройство парка "Изумрудный", в рамках третьего этапа продолжается реновация парка "Юбилейный", стартовала реконструкция территории бывшего парка имени Ленина. Кроме того, в прошлом году благоустроен парк "Центральный", в следующем году начнется благоустройство зеленой зоны за торговым центром "Европа". В связи с обновлением таких довольно крупных общественных территорий встает вопрос об их развитии и содержании. У городских парков, в том числе у "Юбилейного", должен появиться хозяин", – отметил Франк.

Руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев также поделился своим опытом содержания парка после окончания его реконструкции. Он пояснил, что с завершением благоустройства на территории остается еще много нерешенных вопросов.

"После проведенного благоустройства всегда остаются вопросы текущего содержания. Если говорить о "Юбилейном", то по завершении его реконструкции останутся вопросы благоустройства водоема, развития парка в части его наполняемости, вопросы безопасности и дальнейшего улучшения инфраструктуры. Все это требует дополнительных инвестиций", – сказал Вакаев.

Отметим, что в 2024 году в Барнауле идет благоустройство парков "Изумрудный", "Юбилейный" и бывшего парка имени Ленина. Работы ведутся по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году на благоустройство выделили более 200 млн рублей.

В следующем году в Барнауле завершится благоустройство парка "Юбилейный". Также продолжатся работы в бывшем парке имени Ленина и начнется благоустройство территории за ТЦ "Европа", которая победила в голосовании в 2024-м.

Напомним, что еще в конце 2022 года Вячеслав Франк поручил чиновникам проработать варианты создания единой дирекции управления парками. Тогда его поддержали чиновники и депутаты. В апреле 2024 года в мэрии говорили, что концепция единой дирекции парков еще прорабатывается и чиновники изучают опыт других регионов, создавших такую организацию.

Парк "Юбилейный" Парк "Изумрудный" парки парк имени Ленина парк 300-летия Барнаула

Комментарии 6

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Гость

13:15:15 29-05-2024

облагородить и построить за счёт бюджета и отдать частнику. К - классика!

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гость

13:43:15 29-05-2024

Во те номер, а он кто?) Дак назначь дюректора по паркам и всего делов

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4 сезона

15:46:25 29-05-2024

Частный инвестор уже 10 лет строит парк в квартале ДРУЖНЫЙ. И что мы имеем в итоге?!

Часть территории отдана Жилищной инициативе под застройку, часть - коммерческие помещения в формате торгового центра, и треть - поле...

Не нужно отдавать парки в коммерческие организации.

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Гость

11:25:48 30-05-2024

Проще засыпать Ковш, Лесной пруд - отдать барыгам для постройки человейников, чем сделать набережные и парки. Минприроды - плевать что нарушена экосистема и животные и птицы погибнут. Главное все в асфальт закатать.

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Гость

13:33:53 30-05-2024

Главное не отдавать парк имени Ленина в управление писареву!!!

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Гость

18:21:16 30-05-2024

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что у городских парков "должен появиться хозяин" - сначала он должен появиться у края и города

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