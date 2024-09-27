Расширили рамки. Растущий турпоток в Алтайский край требует новых вложений

В туристическую отрасль региона активно вкладывается как государство, так и частники

27 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Окрестности в районе "Бирюзовой Катуни" / Фото: amic.ru

Несмотря на окончание летнего сезона, турпоток в Алтайский край остается высоким, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. И это положительная тенденция, поскольку региональные власти последние годы работают "над расширением рамок туристического сезона", отметил чиновник.

Модули в тренде

В целом за лето 2024-го года Алтайский край принял более 1 млн туристов, что соответствует показателям 2023 года, сообщил Евгений Казанцев. Напомним, по его результатам, согласно данным регионального управления по развитию туризма, в крае побывало 2,3 млн туристов – на 100 тысяч больше показателя 2022-го. В 2024 году ожидается 2,4 млн отдыхающих.

По словам Казанцева, одно из главных на сегодня направлений развития туристической инфраструктуры – возведение модульных средств размещения. Идет также строительство новых баз, отелей и других объектов отдыха, особенно это заметно на ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Чиновник высказал мнение, что территория для отдыха "немного превращается в большую стройку". Но это объяснимо – в текущем сезоне были периоды, когда загрузка объектов турзоны, игорной зоны "Сибирская монета" и Белокурихи превышала сто процентов. В следующем сезоне также возможно увеличение турпотока, поэтому возведение новых объектов просто необходимо.

Туристы / Фото amic.ru

Большим проектам – большие деньги

Разумеется, "большая туристическая стройка" в крае была бы невозможна без предварительных договоренностей с инвесторами. Всего в настоящее время, по данным краевого управления по туризму, на территории турзоны зарегистрировано 33 резидента, которые реализуют проекты по созданию различных объектов туристской инфраструктуры с общим объемом заявленных инвестиций 24,1 млрд рублей.

Идет работа по привлечению инвесторов в игорную зону "Сибирская монета". Резидент ООО "Алтай Пэлас" намерен в течение ближайших трех лет построить пятизвездочную гостиницу, горнолыжный комплекс, а также оздоровительный центр и ресторан, предполагаемый объем инвестиций – от 9 до 10 млрд рублей.

Работа по привлечению инвесторов в Алтайском крае носит системный характер. По сообщению Управления по развитию туризма и курортной деятельности, региональная государственная программа "Развитие туризма в Алтайском крае" продлена до 2030 года. Объем ее финансирования до этого периода составит 1,3 млрд рублей, из которых 440 млн будут выделены из федерального бюджета.

По новым дорогам

Для дальнейшего подъема туристической отрасли края необходимо развивать транспортную инфраструктуру, и этот вопрос обсуждали на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике в сентябре 2024 года.

Губернатор региона Виктор Томенко особо отметил важность совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения качества автомобильных дорог, учитывая, что Алтайский край является туристическим регионом.

Летом 2024 года уже приведены в порядок дороги, ведущие к популярным туристическим объектам: трасса к "Бирюзовой Катуни" (использовались средства инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составила более 1,5 млрд рублей), к Колыванскому озеру (в рамках реализации нацпроекта выделено около 200 млн рублей), участок Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" (выделено более 145 млн рублей) и ряд других. Всего на работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в регионе будет выделено порядка 3,3 млрд рублей. При этом средства федерального бюджета составят 1,284 млрд рублей, краевого – около 2 млрд рублей.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов подчеркнул, что реализация значимых дорожных проектов предусматривает развитие в первую очередь опорных сетей, в которую входят все туристические направления.

Ремонт дорог в Алтайском кра, / Фото: Минтранс Алтайского края

Вложения и отдача

Помимо этого, в Барнауле продолжается строительство нового аэровокзала общей площадью почти 10 тыс. кв. метров, он сможет обслуживать около 1,1 млн человек в год (нынешний позволяет принять 700 тысяч в год). Стоимость контракта на строительство вокзального комплекса составляет 6,4 млрд рублей.

Объем вложений в отрасль и связанные с ней инфраструктурные проекты постоянно растут. Так, в июне 2024-го губернатор Виктор Томенко рассказывал, что за год объем государственных и частных инвестиций в развитие регионального туризма составил более 4 млрд рублей.

Поэтому не удивительно, что такая системная работа по развитию туриндустрии приносит плоды: в 2023 году край вошел в десятку регионов – лидеров Национального туристического рейтинга.

В 2024 году санаторно-курортные заведения края признаны одними из лучших в стране в ходе VI ежегодного форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", проходившего 17-19 сентября 2024 года в Москве. АО "Курорт Белокуриха" и АО "Санаторий "Алтай" вошли в десятку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности по интегральному показателю, а курорт "Белокуриха" занял пятое место в рейтинге по масштабам бизнеса.