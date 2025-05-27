Больше и лучше. Клиника семейной стоматологии Da Vinci открыла второй филиал в Барнауле

В честь этого по двум адресам устанавливают премиальные импланты по акционной цене

27 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGs8csi

Открытие второй клиники Da Vinci в Барнауле / Фото: Андрей Лихошерстов

Современная стоматология давно перешагнула порог традиционного лечения зубов. Сегодня это синоним комфорта, точности, передовых технологий и слаженной работы профессиональной команды. Именно такой подход предлагает барнаульская клиника Da Vinci ("Да Винчи"), которая 26 мая открыла второй филиал по адресу ул. Попова, 161. В честь этого события с 20 мая по 30 июня 2025 года проходит акция на установку премиального импланта за 25 000 рублей.

Все в одном месте

Новый центр стал логичным продолжением уже хорошо известной клиники Da Vinci на Партизанской, 40. Второй филиал, расположенный на площади 500 кв. метров, оснастили по последнему слову техники: восемь современных стоматологических установок, собственная операционная, позволяющая проводить процедуры под наркозом, томографический центр и зуботехническая лаборатория, оборудованная цифровыми фрезерными станками и 3D-принтерами.

Кстати, все ортопедические работы здесь выполняют по полному цифровому протоколу – с применением немецких сканеров, которые позволяют отказаться от традиционных слепков. А кабинеты оснастили рентгеном – пациенту не нужно никуда идти, снимок можно сделать прямо в кресле во время приема.

"За семь лет работы мы отточили все процессы – от медицинских протоколов до сервисных мелочей. Второй филиал – логичный и выверенный шаг. Здесь мы применяем наш опыт и поднимаем планку на голову выше", – говорит хирург-имплантолог, директор клиник Данил Абакумов.

Данил Абакумов и доктора клиники / Фото: Андрей Лихошерстов

Качество – в деталях

Клиника на Попова предлагает полный спектр услуг:

терапию;

хирургию;

имплантацию;

протезирование;

ортодонтию;

эстетическую стоматологию;

зуботехническую лабораторию;

томографию и диагностику.

Особое внимание уделяют качеству медицинских услуг. Все врачи Da Vinci проходят тщательный отбор и обучение внутри клиники, работают по единым протоколам, что обеспечивает комплексный подход к лечению.

"Мы отвечаем за здоровье человека и поэтому очень скрупулезно выбираем докторов к себе в команду, учим врачей", – продолжает Данил Абакумов.Da Vinci на Попова – часть будущего медицинского парка. В одном здании уже начинают работу другие ведущие клиники города.

Акция к открытию

С 20 мая по 30 июня 2025 года в обеих клиниках Da Vinci действует специальная акция: установка премиального импланта Dentium Superline ("Дентиум Суперлайн") по цене 25 000 рублей. Это одно из основных направлений работы команды: только за месяц врачи Da Vinci устанавливают до 120 имплантов. Подробнее смотрите по ссылке.

Здание нового филиала клиники Da Vinci / Фото: Андрей Лихошерстов

Клиника семейной стоматологии в Барнауле Da Vinci

Адреса в Барнауле: ул. Партизанская, 40; ул. Попова, 161

Тел: +7 (3852) 54-66-87

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