Больше и лучше. Клиника семейной стоматологии Da Vinci открыла второй филиал в Барнауле
В честь этого по двум адресам устанавливают премиальные импланты по акционной цене
27 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGs8csi
Современная стоматология давно перешагнула порог традиционного лечения зубов. Сегодня это синоним комфорта, точности, передовых технологий и слаженной работы профессиональной команды. Именно такой подход предлагает барнаульская клиника Da Vinci ("Да Винчи"), которая 26 мая открыла второй филиал по адресу ул. Попова, 161. В честь этого события с 20 мая по 30 июня 2025 года проходит акция на установку премиального импланта за 25 000 рублей.
Все в одном месте
Новый центр стал логичным продолжением уже хорошо известной клиники Da Vinci на Партизанской, 40. Второй филиал, расположенный на площади 500 кв. метров, оснастили по последнему слову техники: восемь современных стоматологических установок, собственная операционная, позволяющая проводить процедуры под наркозом, томографический центр и зуботехническая лаборатория, оборудованная цифровыми фрезерными станками и 3D-принтерами.
Кстати, все ортопедические работы здесь выполняют по полному цифровому протоколу – с применением немецких сканеров, которые позволяют отказаться от традиционных слепков. А кабинеты оснастили рентгеном – пациенту не нужно никуда идти, снимок можно сделать прямо в кресле во время приема.
"За семь лет работы мы отточили все процессы – от медицинских протоколов до сервисных мелочей. Второй филиал – логичный и выверенный шаг. Здесь мы применяем наш опыт и поднимаем планку на голову выше", – говорит хирург-имплантолог, директор клиник Данил Абакумов.
Качество – в деталях
Клиника на Попова предлагает полный спектр услуг:
- терапию;
- хирургию;
- имплантацию;
- протезирование;
- ортодонтию;
- эстетическую стоматологию;
- зуботехническую лабораторию;
- томографию и диагностику.
Особое внимание уделяют качеству медицинских услуг. Все врачи Da Vinci проходят тщательный отбор и обучение внутри клиники, работают по единым протоколам, что обеспечивает комплексный подход к лечению.
"Мы отвечаем за здоровье человека и поэтому очень скрупулезно выбираем докторов к себе в команду, учим врачей", – продолжает Данил Абакумов.Da Vinci на Попова – часть будущего медицинского парка. В одном здании уже начинают работу другие ведущие клиники города.
Акция к открытию
С 20 мая по 30 июня 2025 года в обеих клиниках Da Vinci действует специальная акция: установка премиального импланта Dentium Superline ("Дентиум Суперлайн") по цене 25 000 рублей. Это одно из основных направлений работы команды: только за месяц врачи Da Vinci устанавливают до 120 имплантов. Подробнее смотрите по ссылке.
Клиника семейной стоматологии в Барнауле Da Vinci
Адреса в Барнауле: ул. Партизанская, 40; ул. Попова, 161
Тел: +7 (3852) 54-66-87
СайтООО "Давинчи"
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии в эфире