Больше нарядных ёлочек и больше огней. Как в Барнауле украсили парк «Изумрудный» к Новому году

В этом году в парке украсили сразу три живые ели

24 декабря 2022, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Парк «Изумрудный» почти готов встречать гостей в новогоднем «наряде». Тут впервые украсили сразу три дерева на центральной аллее. Также на территории появились снежные фигуры, световые композиции, а помимо центрального входа украшен ещё и второй вход со стороны проспекта Комсомольского.

Всю иллюминацию зажгут сегодня, 24 декабря. В парке пройдёт большой праздник, посвящённый открытию новогодней аллеи. В 15:00 гостей ждут игры с весёлыми снеговиками, катание на настоящих северных оленях, новогодняя фотосессия с хаски. Организаторы обещают и главный символ наступающего года — пушистых кроликов.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не перекрывать площадь Сахарова на Новый год, не обустраивать там снежный городок Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле из-за ремонта путепроводов на Новом рынке. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города. Главный из них будет на ул. Мало-Тобольской.