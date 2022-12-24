НОВОСТИ

Больше нарядных ёлочек и больше огней. Как в Барнауле украсили парк «Изумрудный» к Новому году

В этом году в парке украсили сразу три живые ели

24 декабря 2022, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Парк «Изумрудный» почти готов встречать гостей в новогоднем «наряде». Тут впервые украсили сразу три дерева на центральной аллее. Также на территории появились снежные фигуры, световые композиции, а помимо центрального входа украшен ещё и второй вход со стороны проспекта Комсомольского.

Всю иллюминацию зажгут сегодня, 24 декабря. В парке пройдёт большой праздник, посвящённый открытию новогодней аллеи. В 15:00 гостей ждут игры с весёлыми снеговиками, катание на настоящих северных оленях, новогодняя фотосессия с хаски. Организаторы обещают и главный символ наступающего года — пушистых кроликов.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не перекрывать площадь Сахарова на Новый год, не обустраивать там снежный городок Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле из-за ремонта путепроводов на Новом рынке. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города. Главный из них будет на ул. Мало-Тобольской.

Комментарии 3

  • Какой праздник без горки???
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Какой праздник на Мало-Тобольской? Две убогих крошечных горки для двухлеток и карликовая елка в окружении дешманских, но страшно дорогих забегаловок - это праздник? Да еще и главный?! К тому же для настоящего праздника там просто нет места. Так что не надо позориться - лучше уж промолчать.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Какой праздник на Мало-Тобольской? Две убогих крошечных горки для двухлеток и карликовая елка в окружении дешманских, но страшно дорогих забегаловок - это праздник? ******* А какой праздник на проезжей улице? Большая пластиковая елка? Толпы малолетних алкоголиков…. Кроме привычки - ничего. Чем там вам намазано? Мёдом? Что вас всех так клонит на площадь Цукермана? Привыкните и на Малотобольской праздник проводить. Едальник там, кстати, на любой кошелёк. Если у тебя двух с половиной сотен нет на суп, нахер ты вообще на елку поперся? Нищеброд? Празднуй дома, не ходи никуда.
    24 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров