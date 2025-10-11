Больше половины россиян думают, что отношения с Западом еще сильнее обострятся
Жители страны уверены, что также будет развиваться и технологический суверенитет РФ
11 октября 2025, 20:05, ИА Амител
Более половины граждан РФ (55%) полагают, что в перспективе отношения между Россией и западными странами станут более конфликтными. Такие выводы можно сделать на основе результатов опроса, проведенного проектом Новости Mail, с которыми ознакомилась "Газета.ru".
По данным этого же опроса, 46% респондентов считают, что ключевым направлением развития страны станет технологический прогресс, включая оборонные технологии.
Приблизительно 40% опрошенных прогнозируют повышение роли России в мировых делах. Практически столько же (38%) видят будущее страны в укреплении устоявшихся традиций.
Наряду с этим, рассуждая о перспективах государства, россияне выделили также расширение взаимодействия с другими странами (37%), проведение преобразований и модернизацию (25%), а также подъем экономики (23%).
21:37:23 11-10-2025
Вот тут неправильно про экономику, технологию и алюминиевые огурцы. Только контюрибуция.
22:05:42 11-10-2025
Знаете "Новости Mail", а мы вам верим...
06:52:04 12-10-2025
ключевым направлением развития страны станет технологический прогресс, включая оборонные технологии ----- Зато мы строим ракеты. И переплыли Енисей. А так же в области балета, мы впереди планеты всей
10:26:38 12-10-2025
Насильно мил не будешь.. В СССР это хорошо понимали, строили свою экономику, суверенитет и берлинскую стену.. Попытались понравиться западу, этак лет 20-30 и вернулись к разбитому корыту (ослабленной экономике). Но, теперь есть опыт и вера в свои силы и армию. Осталось подумать о социализме, как более продвинутой фазе развития экономики, многие по сей день говорят спасибо СССР!
12:18:20 12-10-2025
99 процентов вообще не при делах.
12:29:07 12-10-2025
- "Жители страны уверены, что также будет развиваться и технологический суверенитет РФ" -------- Технологический суверенитет? "Суверенитет — это полная независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах" Смотрю так и эдак, куда бы прилепить технологический суверенитет, кроме, как самостоятельное изготовление резиновых галош по ГОСТу СССР, на большие уже не способны. Повсюду« - "Изготовлено в Китае» (Made in China) означает, что товар был произведен в Китайской Народной Республике, как и маркировка Made in PRC (People's Republic of China), которая также указывает на Китай. Эта надпись может означать как дешевые товары низкого качества, так и продукцию ведущих мировых брендов, собранную на китайских фабриках.