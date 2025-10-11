Больше половины россиян думают, что отношения с Западом еще сильнее обострятся

Жители страны уверены, что также будет развиваться и технологический суверенитет РФ

11 октября 2025, 20:05, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более половины граждан РФ (55%) полагают, что в перспективе отношения между Россией и западными странами станут более конфликтными. Такие выводы можно сделать на основе результатов опроса, проведенного проектом Новости Mail, с которыми ознакомилась "Газета.ru".

По данным этого же опроса, 46% респондентов считают, что ключевым направлением развития страны станет технологический прогресс, включая оборонные технологии.

Приблизительно 40% опрошенных прогнозируют повышение роли России в мировых делах. Практически столько же (38%) видят будущее страны в укреплении устоявшихся традиций.

Наряду с этим, рассуждая о перспективах государства, россияне выделили также расширение взаимодействия с другими странами (37%), проведение преобразований и модернизацию (25%), а также подъем экономики (23%).