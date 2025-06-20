Опрос: 87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы

Среди самых упоминаемых россиянами героев — Владимир Путин

20 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Egor Filin / unsplash.com

87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на результаты совместного опроса с ВЦИОМ.

При этом мужчины почти в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, так и оказанию профессиональной помощи и волонтерству. Женщины же чаще выбирают гуманитарные миссии, отметил руководитель организации.

Также, согласно опросу, герои в представлении россиян – это участники СВО.

"Героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", – отметил глава организации.

В июне Владимир Путин заявил, что будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои специальной военной операции.