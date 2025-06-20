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Опрос: 87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы

Среди самых упоминаемых россиянами героев — Владимир Путин

20 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Egor Filin / unsplash.com
Фото: Egor Filin / unsplash.com

87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на результаты совместного опроса с ВЦИОМ.

При этом мужчины почти в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, так и оказанию профессиональной помощи и волонтерству. Женщины же чаще выбирают гуманитарные миссии, отметил руководитель организации.

Также, согласно опросу, герои в представлении россиян – это участники СВО.

"Героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", – отметил глава организации.

В июне Владимир Путин заявил, что будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои специальной военной операции.

Россия опросы

Комментарии 5

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Гость

16:44:43 20-06-2025

Что за бред? А 13 против? Не много ли предателей?

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Гость

17:10:38 20-06-2025

Гость (16:44:43 20-06-2025) Что за бред? А 13 против? Не много ли предателей?... А детей сколько процентов- их что в разведчики- ну ладно а дошкольники- ну ладно а продукцию. снаряды кто будет делать. Их всех считаешь предателями.

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гость

17:45:54 20-06-2025

Такое ощущение что ВЦИОМ все больше становится не статистической организацией,а пропагандистской

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Гость

19:12:26 20-06-2025

власть и Родина-не одно и тоже.

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Гость

14:18:31 21-06-2025

Гость (19:12:26 20-06-2025) власть и Родина-не одно и тоже.... Абсолютно верно. Ubi bene ibi patria — латинское выражение, означающее «Где хорошо, там (и) родина» И сказал его умный человек в 445—385 до н. э.

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