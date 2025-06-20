Опрос: 87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы
Среди самых упоминаемых россиянами героев — Владимир Путин
20 июня 2025, 15:40, ИА Амител
87% россиян готовы служить Родине в случае серьезной угрозы, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, ссылаясь на результаты совместного опроса с ВЦИОМ.
При этом мужчины почти в равной степени готовы как к участию в боевых действиях, так и оказанию профессиональной помощи и волонтерству. Женщины же чаще выбирают гуманитарные миссии, отметил руководитель организации.
Также, согласно опросу, герои в представлении россиян – это участники СВО.
"Героизм для россиян – это не только подвиги на поле боя, но и эффективное управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Именно поэтому среди наиболее упоминаемых героев – президент России Владимир Путин", – отметил глава организации.
В июне Владимир Путин заявил, что будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои специальной военной операции.
16:44:43 20-06-2025
Что за бред? А 13 против? Не много ли предателей?
17:10:38 20-06-2025
Гость (16:44:43 20-06-2025) Что за бред? А 13 против? Не много ли предателей?... А детей сколько процентов- их что в разведчики- ну ладно а дошкольники- ну ладно а продукцию. снаряды кто будет делать. Их всех считаешь предателями.
17:45:54 20-06-2025
Такое ощущение что ВЦИОМ все больше становится не статистической организацией,а пропагандистской
19:12:26 20-06-2025
власть и Родина-не одно и тоже.
14:18:31 21-06-2025
Гость (19:12:26 20-06-2025) власть и Родина-не одно и тоже.... Абсолютно верно. Ubi bene ibi patria — латинское выражение, означающее «Где хорошо, там (и) родина» И сказал его умный человек в 445—385 до н. э.