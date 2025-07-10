Большой и проходимый. Радиоведущий FM-Продакшн оценил новый Haval H5 от Автоцентра АНТ

Читайте о впечатлениях Никиты Иванникова и выгодных предложениях официального дилера

10 июля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFFuzdqi

Никита Иванников у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Лето – идеальное время, чтобы путешествовать и открывать новые маршруты. Именно сейчас хочется поехать туда, где еще не был, туда, где ждет новая история. Универсальным спутником в поездках по городу и бездорожью станет Haval H5 ("Хавейл Эйч5") – новый рамный внедорожник, уже доступный в Автоцентре АНТ (у единственного официального дилера Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае).

Тестировать автомобиль отправился предприниматель, ведущий радиостанции Европа Плюс, редактор новостей на радио FM-Продакшн Никита Иванников. Он живет в динамике: сегодня эфир, завтра командировка в другой город, а в выходные – побег из шумного Барнаула куда-то ближе к природе. Постоянное движение требует от машины не только выносливости, но и надежности. Именно поэтому Никита решил испытать Haval H5: просторный салон, высокий клиренс, подключаемый полный привод – здесь все создано для людей, живущих активно.

Он прокатился на внедорожнике в городе, на трассе и вне асфальта – и уже поделился впечатлениями. А если и вы хотите почувствовать Haval H5 в действии, приезжайте на тест-драйв в Автоцентр АНТ.

Дизайн с характером

Внешний вид автомобиля – первое, на что обращаешь внимание. Haval H5 обладает солидным, стильным дизайном, который трудно не заметить. Экстерьер – смесь харизмы и практичности. В его облике нет хромированных излишеств – только брутальность, подчеркнутая светодиодной оптикой, массивной двойной решеткой радиатора и литыми колесными дисками.

Цветовая палитра предлагает четыре варианта: "черный нефрит", "сумеречный аметист", "туманный базальт" и "снежный опал".

Никита Иванников и Haval H5 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Интерьер не уступает – достойный и элегантный. Салон продуманный, что называется, "все под рукой". Эргономичные кресла, мультимедиа с интуитивно понятным интерфейсом, а главное – физические кнопки, упрощающие управление в движении.

"Рычаг коробки передач в виде штурвала выглядит очень стильно. Самые необходимые функции вынесли на панель – никаких лишних движений. Мне со своим высоким ростом сидеть комфортно, для ног тоже достаточно места. Обзор у внедорожника хороший, простора и света в салон добавляет панорамная крыша с люком", – делится первым впечатлением Никита Иванников.

Haval H5 легко подстраивается под любой сценарий: поездка на дачу всей семьей, путешествие в горах или отдых с палаткой. Сложив задние сиденья, владелец получает 2116 литров грузового объема. Пространство можно использовать как палатку и ночевать даже высоким людям, перевозить крупногабаритный груз или инструменты по работе.

"Я посидел и на втором ряду сидений. Могу сказать, что в Haval H5 удобно путешествовать и сзади: здесь широкие двери для удобной посадки, увеличенное пространство для ног, подогреваемые сиденья, регулировка наклона спинки, даже USB*-порт", – продолжает ведущий.

К слову, уже в базовом оснащении Haval H5 подготовлен к установке фаркопа с розеткой под задним бампером. Прицеп, лодка – не вопрос.

Никита Иванников и Haval H5 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Надежность в каждом километре

Одно из самых главных качеств внедорожника – проходимость на любых дорогах.

В основе Haval H5 – рамная конструкция. Модель доступна в двух вариантах: с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с. и дизельным агрегатом на 150 л.с. с крутящим моментом 400 Нм. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым "автоматом". В связке с подключаемым полным приводом, блокировкой межосевого дифференциала и высоким клиренсом 200 мм внедорожник с легкостью справляется с бездорожьем, грунтовками и снежными сугробами.

"Мне важно, чтобы машина не просто была быстрой, но и уверенной, маневренной. Haval H5 шустро откликается, набирает скорость, что очень важно на трассе и при обгонах. Несмотря на внушительные габариты (а это 5190 мм в длину) автомобилем легко управлять. В плотном потоке – спокойно, на бездорожье – смело", – говорит Никита.

Безопасность и умные системы

Современные технологии превращают Haval H5 в надежного помощника в любой ситуации. Камеры кругового обзора на 360 градусов, ассистенты движения в полосе, в пробке, при движении задним ходом, система мониторинга слепых зон и предупреждение об открытых дверях – эти и многие другие опции работают вместе, чтобы водитель чувствовал себя уверенно и спокойно. За пассивную защиту отвечают прочный кузов и шесть подушек безопасности.

Также Haval H5 оснастили целым набором интеллектуальных технологий, которые позволяют дистанционно (через приложение) управлять автомобилем:

подогрев руля и лобового стекла;

настройка климат-контроля;

запуск и остановка двигателя (включая интервальный и запуск по расписанию);

блокировка центрального замка;

определение геолокации;

охлаждение или обогрев одной кнопкой;

помощь на дороге.

"Внедорожник – отличный инструмент для активной жизни. Он перевезет доски на дачу, уложит спать в салоне, прорвется через весеннюю распутицу, песок и кочки, да и выглядит солидно. Из приятного для владельцев Haval H5 – сервисная поддержка** от Автоцентра АНТ (включая помощь на дороге в радиусе 300 км)", – подытожил Никита Иванников.

Никита Иванников и Haval H5 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Узнайте характер Haval H5 лично: Автоцентр АНТ в Барнауле (Павловский тракт, 251д, рядом с ТРЦ "Европа") приглашает на тест-драйв. Ощутите простор салона, проверьте мощь двигателя и получите консультацию экспертов. Ваше путешествие начинается здесь.

Цена Haval H5 – от 3 599 000 рублей. Также доступны кредит от 0,01%, рассрочка до трех лет и услуга Trade-in*.

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт: ant-havalpro.ru

ТГ

ВК

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все подробности кредита (займа) на сайте Автоцентра АНТ и партнера банк ВТБ (ПАО).

*USB ("ЮЭсБи"); Trade-in ("Трейд-ин")

**Три года гарантии и два года дополнительной сервисной поддержки

ООО АНТ Холдинг

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