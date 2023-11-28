Борьба за власть или семейная драма. Кто отравил жену начальника ГУР Украины Буданова

Проживание в кабинете с могущественным супругом не уберегло женщину от покушения

28 ноября 2023, 18:00, ИА Амител

Марианна Буданова / Фото: Telegram-канал Rus_criminal

Украинские СМИ сообщили об отравлении супруги руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Как сообщает интернет-портал "Бабель", Марианна Буданова в настоящее время находится в больнице с отравлением тяжелыми металлами.

Отравили через еду

По данным источника "Бабеля", в крови женщины были обнаружены тяжелые металлы, "эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле", сообщил собеседник издания.

"Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – считает он.

Издание также сообщает, что ведется расследование произошедшего с женой главы украинской военной разведки. Как сообщает Mash, "основная версия – покушение на убийство самого Буданова". Начальник ГУР сообщил, что супруга живет с ним "в рабочем кабинете, а значит, могла стать случайной жертвой".

Издание "Украинская правда" сообщает, что ранее "она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление". По сведениям источников издания, отравление, скорее всего, произошло "через еду".

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – приводит "Украинская правда" слова источников.

После выписки супруга начальника ГУР будет находиться под наблюдением медиков.

С июня 2021 года Марианна Буданова официально числится советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам борьбы с коррупцией в области молодежной политики и спорта. Также из открытых источников известно, что она родилась в 1993 году в Киевской области, а ее девичья фамилия – Момот. Получила образование психолога, с будущим супругом познакомилась в 2013 году. Ранее она пыталась заняться политической деятельностью: в 2020 году принимала участие в выборах Киевский городской совет, причем ее поддерживал Виталий Кличко – она выдвигалась от его партии "Удар". Однако эта поддержка Будановой не помогла – депутатский мандат она не получила.

Марианна Буданова / Фото: t.me/shot_shot

Покушение организовали на Банковой?

Некоторое время назад масс-медиа сообщали о серьезном конфликте между Будановым и президентом Украины Зеленским. Более того, ряд изданий утверждали, что начальник разведывательного управления плетет заговор с целью отстранения от власти главы государства.

Кстати, в июне 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Обострение отношений начальника ГУР и украинского президента произошло в начале сентября, когда Буданов не согласился с президентом и посчитал необходимым перенести нынешний военный конфликт на территорию России.

После этого 8 ноября бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен выразил мнение, что Буданов имеет шансы стать лидером генералитета Украины, готовящего военный переворот.

Менее чем через неделю, 14 ноября, Буданов провел встречу с бывшим командующим Силами специальных операций США Уильямом Макрейвеном, который несколько лет занимался планированием ликвидации Усамы бен Ладена. В кругах военных тогда стали ходить слухи, будто руководитель ГУР получил указания насчет подготовки к мятежу.

В этот же день СМИ распространили заявление главы ГУР о том, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже по окончании военных действий.

А 17 ноября Зеленский заявил о готовящемся на Украине "Майдане-3". По его словам, такая информация получена "от западных партнеров".

Марианна Буданова / Фото: t.me/breakingmash

Пострадала не только хрупкая Марианна

Ранее в интервью американскому изданию The War Zone Кирилл Буданов сообщил, что его супруга Марианна преподает на кафедре юридической психологии в Национальной академии внутренних дел, поэтому для нее проживание вместе в одном кабинете "не проблема".

Источник amic.ru, работающий в сфере российской стратегической аналитики, близкий к военным кругам, сообщил, что офис президента, минобороны Украины, ГУР в последнее время предприняли повышенные меры безопасности для своих руководителей. И сообщение, Марианна Буданова живет в офисе мужа, вполне может быть вызвано опасениями за ее жизнь.

"Не исключено, что целью отравления была именно она. Начальника украинской разведки просто решили предупредить о недопустимости притязаний на власть, о попытках устроить путч. Впрочем, не факт, что попыткой отравления дело ограничится, противоречия слишком глубоки: Буданов и Зеленский ориентируются на различные военные и политические круги на Западе, а там былое единство по украинскому вопросу дало трещину", – сообщил наш собеседник.

Известный военный блогер Борис Рожин приводит версию о том, что "это сам Буданов пытался избавиться от жены, которая мешала его нетрадиционным связям (в этом Буданова уже достаточно давно обвиняют – в частности, Владимир Рогов в свое время обвинял Буданова в том, что тот сожительствовал с агентом Ми-6)". Напомним, Владимир Рогов – известный в Запорожье политик, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией".

Также Рожин привел данные украинских СМИ, согласно которым "в процессе отравления жены Буданова тяжелыми металлами были отравлены еще несколько сотрудников ГУР; кто и как их всех отравил – не уточняют".