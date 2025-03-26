Путин: Минобороны думает о ротации военных, которые первыми ушли на СВО

По словам президента РФ, сейчас этот вопрос стоит остро

26 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Минобороны РФ думает над ротацией военных, которые отправились на СВО в числе первых, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Со слов российского лидера, в настоящее время этот вопрос является острым.

"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

Помимо этого, президент РФ сделал следующие заявления:

Многие из мобилизованных россиян стали профессиональными военными на СВО.

Жителей Курской области не оставят без внимания и помощи.

"Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства", – сказал российский лидер.

Все преступления украинских формирований в Курской области фиксирует Следственный комитет и Генпрокуратура, некоторые из преступников уже преданы суду.

Напомним, ранее Владимир Путин дал команду на месяц отказаться от ударов по объектам энергетики Украины. Он согласился с соответствующим предложением президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора 18 марта.