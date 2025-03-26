Путин: Минобороны думает о ротации военных, которые первыми ушли на СВО
По словам президента РФ, сейчас этот вопрос стоит остро
26 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Минобороны РФ думает над ротацией военных, которые отправились на СВО в числе первых, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Со слов российского лидера, в настоящее время этот вопрос является острым.
"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал Владимир Путин на заседании Совета по культуре.
Помимо этого, президент РФ сделал следующие заявления:
- Многие из мобилизованных россиян стали профессиональными военными на СВО.
- Жителей Курской области не оставят без внимания и помощи.
"Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства", – сказал российский лидер.
- Все преступления украинских формирований в Курской области фиксирует Следственный комитет и Генпрокуратура, некоторые из преступников уже преданы суду.
Напомним, ранее Владимир Путин дал команду на месяц отказаться от ударов по объектам энергетики Украины. Он согласился с соответствующим предложением президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора 18 марта.
08:47:24 26-03-2025
Вроде бы хорошая новость, но их ведь будут на кого-то менять. Если на добровольцев то это одно, а если нет, то это другое
08:59:13 26-03-2025
Гость (08:47:24 26-03-2025) Вроде бы хорошая новость, но их ведь будут на кого-то менять... Тебе, с таким складом ума нужно в минестерство обороны работать.
Сходи в военкомат.
09:00:03 26-03-2025
Гость (08:47:24 26-03-2025) Вроде бы хорошая новость, но их ведь будут на кого-то менять... МО просто думает об этом. Ну так... на досуге
12:12:02 26-03-2025
Гость (08:47:24 26-03-2025) Вроде бы хорошая новость, но их ведь будут на кого-то менять... Моё мнение, решение вопроса может быть только одно: увеличить на постоянной основе армию России минимум до 3млн. человек. Если бы это было сделано до СВО, то операция могла и не начаться. Или закончиться в 2022 году. Значительная численность постоянной армии позволит без проблем проводить ротации, переводить военных из зоны боевых действий в тыловые подразделения и наоборот. Должна быть только профессиональная армия, никаких мобилизованных. Наш Президент отметил, что некоторые мобилизованные стали профессионалами, то есть он видит в этом преимущество; так и надо сразу задействовать профи, не ждать, пока приобретут необходимые навыки. Создавать военные колледжи (по типу техникумов) для получения среднего профессионального образования. Чтобы изучали военную технику, получали серьёзную спортивную подготовку и практические навыки. Посмотрите, многолетняя практика срочной службы в целом показала свою неэффективность, пора это признать и создать настоящий щит Родины в лице профессионалов.
12:24:36 26-03-2025
Гость (12:12:02 26-03-2025) Моё мнение, решение вопроса может быть только одно: увеличит... А работать таджиков завозить?
14:55:12 26-03-2025
Гость (12:24:36 26-03-2025) А работать таджиков завозить?... Причём таджики? Что они вам покоя не дают? В РФ население более 140млн, из них не найти 3млн для военной работы? Обязательно надо оголять промпредприятия, стройки, аграрный сектор на мобилизацию вместо того, чтобы создать исключительно контрактную армию, как в большинстве стран, состоящих в НАТО в том числе?
17:00:14 26-03-2025
Гость (14:55:12 26-03-2025) Причём таджики? Что они вам покоя не дают? В РФ население бо... а вы на пальчиках посчитайте сколько останется если отнять от заявленного вами количества сперва пенсионеров и детей,потом поделить пополам(мужчина-женщина)отнять работников необходимых профессий(учителя-врачи-пожарники)отнимите всех дармоедов(чиновников и прочих),вычтите 40+ возраст,все это не считая больных и инвалидов и что остается в сухом остатке?
18:45:56 26-03-2025
гость (17:00:14 26-03-2025) а вы на пальчиках посчитайте сколько останется если отнять о... Согласен.
19:56:47 26-03-2025
гость (17:00:14 26-03-2025) а вы на пальчиках посчитайте сколько останется если отнять о... Как обычно, пишете глупости, считать не умеете, только на пальчиках до сих пор! При любом раскладе из 140млн можно найти 3млн для постоянной армии, чем кошмарить страну мобилизациями, моё мнение.
Когда-то в одной РФ было почти 3млн военнослужащих, потом Ельцин начал сокращать и покатилось...
Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек (без учета гражданского персонала). 7 мая 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных Сил Российской Федерации". Документ помимо прочего требовал от Министерства обороны РФ разработать и внести предложения по "сокращению численности и боевого состава" ВС РФ. На тот момент, по разным оценкам, в России было 2,5-2,8 млн военнослужащих.
По данным из открытых источников, к 1994 году численность военнослужащих в России уменьшилась до 2,1 млн человек, к 1996 году - до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 года).
• 16 июля 1997 года президент РФ Борис Ельцин указом установил с 1 января 1999 года штатную численность военнослужащих ВС РФ в 1,2 млн человек.
• 24 марта 2001 года произошло дальнейшее сокращение штатной численности ВС РФ. Указом президента РФ Владимира Путина штатная численность военнослужащих ВС РФ с 1 января 2006 года была уменьшена на 16,7% - до 1 млн.
Потом были увеличения в 2008г, и снова уменьшали. Так докатились до 2022 года.
22:30:44 26-03-2025
гость (17:00:14 26-03-2025) а вы на пальчиках посчитайте сколько останется если отнять о... Ты уже на пальчиках насчитался, всё сопли мотаешь, что у тебя сбережения украли. Так и не сходил в сбер, не написал заявление на компенсацию, счетовод Вотруба?)))
20:53:58 26-03-2025
Гость (14:55:12 26-03-2025) Причём таджики? Что они вам покоя не дают? В РФ население бо... При том, что уже сейчас лютый дефицит кадров. Из Индии готовы завозить. А ты предлагаешь огромный перекос в сторону армии - так эти ресурсы(и людские и финансовые) придётся вытащить из других секторов экономики. Догадаешься сам, к чему приведёт?
13:21:56 27-03-2025
Гость (20:53:58 26-03-2025) При том, что уже сейчас лютый дефицит кадров. Из Индии готов... Из Индии кого завозят? Швей на фабрику, чтобы не платить российским женщинам нормальную зарплату за труд. Лютый дефицит кадров там, где не хотят платить работникам.
Ты, конечно, считать не научился, но если бы миллионы трудоспособных мужчин не уехали в 2022 году из России в преддверии мобилизации, то рынок труда в РФ выглядел по-другому.
09:12:30 26-03-2025
Хех. Все, что сказано до "но", значения не имеет.
10:10:06 26-03-2025
ну подумали и подумали, чего шуметь то
12:01:44 26-03-2025
В 2022 тоже обещали подумать, а воз и ныне там...