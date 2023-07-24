БРИКС обрастает интригами. Президенты двух стран не смогут прибыть на форум

Почему буксует создание политической альтернативы "большой семерке"

24 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Предстоящий в августе саммит БРИКС в ЮАР обрастает скандалами – стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не получит на него приглашения, которого упорно добивался. Ранее поступила информация, что на форум все-таки не поедет президент России Владимир Путин. Представлять нашу страну будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Так разрешились как минимум две интриги, связанные с приездами лидеров РФ и Франции. Отказ Путина лично прибыть на мероприятие, как известно, был связан с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера, ставшим главным препятствием его поездки.

Чем примечателен августовский саммит БРИКС, почему ордер на арест президента РФ осложнил положение руководства ЮАР, какие еще интриги могут обозначиться в связи с предстоящим форумом – во всем этом попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Макрона тоже не пустили

Предстоящий форум БРИКС в ЮАР, намеченный на 22-24 августа, – уже 15-й. В нем традиционно примут участие лидеры пяти государств – участников объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на саммит руководителей всех стран "черного континента", что стало беспрецедентным шагом. И в этом наблюдатели усматривали довольно сильный ход – африканским государствам не просто предлагается альтернатива ориентации на Западное сообщество, их приглашают принять участие в создании такой альтернативы.

В связи с этим предстоящему саммиту и особенно приезду ряда мировых лидеров придавалось весьма серьезное значение. Это понимали не только участники объединения, но и западные страны. Недаром президент Франции Эммануэль Макрон в июне заявил о своем желании побывать на данном мероприятии. Оно и понятно – у этой страны традиционно особые связи с Африкой, а в последнее время Париж заметно утрачивает свое влияние в этой части света.

Возможно, поездка Макрона могла бы и состояться, однако довольно жесткую позицию по этому вопросу заняла Москва. 22 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал журналистам, что присутствие на саммите лидеров государств, ведущих враждебную политику по отношению к России, неуместно.

"И мы не скрываем наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята", – заметил замглавы МИД РФ.

Это заявление, по сути, закрыло вопрос участия французского президента в саммите. И представитель ЮАР в организации Анил Суклал сообщил 23 июля о том, что приглашение в Париж отправлено не будет.

Путин в ЮАР и Пелоси на Тайване

Что касается ордера на арест Владимира Путина, то он был выдан МУС в марте 2023 года. При этом ведущие западные политики и СМИ стали указывать, что ЮАР, как страна, подписавшая документы суда, обязана арестовать Путина и передать его в Гаагу.

Однако в мае 2023-го правительство республики, основу которой составляет правящий в стране Африканский национальный конгресс (АНК), выдало всем приглашенным политикам дипломатический иммунитет. Как заявили тогда в Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР, это было сделано в соответствии с общепринятой практикой проведения международных форумов. Но представители оппозиционного Демократического альянса инициировали судебный иск с целью принудительного ареста Путина, сообщило 30 мая издание Politico. Теневой министр юстиции (представитель теневого оппозиционного правительства, чья кандидатура может быть предложена в случае ухода со своего поста действующего министра) ЮАР Глиннис Брейтенбах заявил, что добивается ареста, "чтобы гарантировать отсутствие правовой двусмысленности".

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов уверен, что даже если бы президент России прибыл на саммит, его никто бы не арестовал.

"Однако, без сомнения, давление на нынешнее руководство ЮАР со стороны оппозиции и западных стран сильно увеличилось бы. Аналогичная ситуация была в 2016 году, когда в страну приезжал Омар аль Башир – президент Судана, на которого тоже был выписан ордер МУС. Но если тогда властям Южно-Африканской Республики удалось утрясти ситуацию, то с визитом Путина так вряд ли получилось бы", – сообщил он amic.ru.

Понимая столь щекотливое положение, лидеры ЮАР по неофициальным каналам предлагали российской стороне найти иной вариант.

"И когда Москва поначалу настаивала, чтобы Россию представлял Путин, – это была попытка сыграть по американским правилам, ответить провокацией на провокацию. Фактически сделать то, что сделала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси своим визитом на Тайвань в 2022 году. Но тогда потери понесли бы власти ЮАР, у них бы снизилось доверие к России. В результате это ударило бы по связям России и ЮАР, а также в целом по БРИКС", – убежден собеседник.

Политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский убежден, что имидж БРИКС в любом случае пострадать не мог, а вот репутационный ущерб нашей стране нанесен был.

"По большому счету, это означает, что мы не можем быть уверены в соблюдении безопасности нашего президента в текущей ситуации. Однако это объективная реальность, против которой не пойдешь. И дело тут не только в пребывании в ЮАР – нашему партнеру, думается, мы можем доверять, а в том, что сам маршрут полета неизбежно пролегал бы через воздушное пространство недружественных стран. Здесь угрозы возникли бы", – пояснил он.

В чем БРИКС слабее "большой семерки"?

В июне стало известно, что страны БРИКС рассматривают вариант переноса саммита в Китай, чтобы избежать неприятной ситуации с ордером МУС. Однако в таком случае пришлось бы пожертвовать уникальной возможностью укрепить контакты с лидерами африканских стран, которые, как было сказано выше, были приглашены на мероприятие.

По словам Дмитрия Родионова, перенос саммита в Китай не произошел из-за позиции Индии и Бразилии.

"Тем самым эти государства продемонстрировали свою слабость, показали, что давление Запада для них значит больше, чем солидарность внутри организации. Понятно, что у Индии имеются свои противоречия с Китаем, однако можно было согласовать позиции для противостояния противостоящей силе. Показать, что члены БРИКС готовы преодолеть внутренние противоречия и не поддаться чужим провокациям", – заявил эксперт.

Пока трудно сказать, насколько решение Путина не лететь в Южную Африку сказалось на программе предстоящего форума. Несмотря на отсутствие официальных комментариев на сей счет, есть основания полагать, что влияние все-таки оказало. Скажем, представитель президента ЮАР в организации Анил Суклал заявил на брифинге для СМИ, что вопрос общей валюты БРИКС не значится в повестке дня объединения, участники намерены сделать упор на углублении взаимной торговли в национальных валютах. По его словам, страны-участницы будут продолжать искать пути частичного отказа от доллара в международной торговле, но о совместной валюте речи все же не идет.

Следует напомнить: в январе 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты".

"Причина очень простая – нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств", – говорил Лавров.

После этого появились сообщения, что уже на августовском саммите будет обсуждаться проект создания общей валютной единицы.

Впрочем, как считает Дмитрий Офицеров-Бельский, в любом случае повестка саммита ЮАР вряд ли серьезно изменилась в связи с тем, что лично президент Путин не сможет принять в нем участие.

"Все-таки не только повестка, но и решения мероприятий такого уровня зачастую готовятся заранее. К тому же представители Путина присутствовать будут, полномочиями российский лидер их наделит – так что в целом все пройдет как и планировалось", – заключил он.

Но в то же время отказ Путина показал, что БРИКС пока не готов политической альтернативой Западу, убежден Дмитрий Родионов. И пока трудно ожидать, что на предстоящем саммите последуют заявки от новых претендентов на вступление в организацию.