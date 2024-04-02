"Бросить дом мы не можем". Мощный паводок топит новый микрорайон под Барнаулом
Вода в микрорайоне Лосихин остров затопила уже около половины домов. В большинстве из них только закончили ремонт
02 апреля 2024, 06:15, Антон Дегтярев
Алтайский край уже несколько дней во власти мощного паводка, который стал причиной режима ЧС в регионе. От разлива реки Лосихи страдает и село Санниково, а именно — его молодой микрорайон Лосихин остров. Паводок затронул три улицы населенного пункта — это больше сотни жилых домов. В некоторых только недавно закончили ремонт. Кое-где вода уже преодолела крыльцо и поднялась до входной двери. Местные жители опасаются, что скоро стихия "войдёт" к ним в жилища, и готовятся эвакуироваться. Журналисты amic.ru съездили на Лосихин остров и своими глазами посмотрели, как борются со стихией местные жители и МЧС.
"Если ничего не сделать, вода зайдет в дом"
Кирилл и Юлия — новоселы. Год назад пара купила дом в микрорайоне, на проезде с говорящим названием "Водный". Но прожили они в новом жилье всего неделю - теперь недавно отремонтированный дом во власти стихии. От воды до входной двери осталось "буквально два кирпича", рассказывают Кирилл и Юлия.
"Мы утром 31 марта выходим, и у нас по колено воды. У сапог даже не хватило высоты, чтобы защитить ноги — мы обматываем их, чтобы перейти через образовавшуюся реку. Машину удалось спасти, отогнать. Если сейчас ничего не сделать, вода зайдет в дом, затопит полностью улицу и пойдёт дальше в посёлок. Вчера была ровно неделя, как мы переехали в Лосихин Остров, и сразу же получилось такое ЧП, - сетует Юлия и добавляет. — Бросить дом мы не можем. Но мы уже собрали самые необходимые вещи и готовы эвакуироваться, если это понадобится".
По ее словам, около 20 участков подтоплено максимально - они находятся на критическом уровне. "Скоро вода начнёт попадать в помещения. А многие только недавно доделали ремонт и переехали, большие деньги потратили. Сейчас всё это придёт в негодность, кто будет возмещать?" - задается вопросом девушка.
Претензий к компании-застройщику, которая построила новый микрорайон в низине у реки, у пары сейчас нет. И Кирилл, и Юлия называют случившееся стихией и форс-мажорными обстоятельствами. Пара поясняет: в течение много лет никаких затоплений в населенном пункте не было, и люди спокойно жили здесь десятилетиями.
"В прошлом году, когда мы покупали здесь участок и начинали строительство, мы приезжали сюда во время таяния всех этих рек, в апреле. Никакой воды, даже намёка на неё, здесь не было, поэтому мы и выбрали этот участок. Специально смотрели, где топит, где не топит, разговаривали с жителями, и они рассказывали, что подтоплений здесь не было", — поясняет Юлия.
Житель микрорайона Виктор также называет случившееся природным бедствием и настаивает на том, что застройщик в ситуации не виноват. Мужчина переехал в новый дом вместе с женой тоже совсем недавно, в январе. Но уже через три месяца после новоселья столкнулся с паводком. Сейчас вода остановилась в 10-15 сантиметрах от двери его дома, и новое жилище находится под серьезной угрозой затопления. Супругу Виктор отвез к родителям, а сам остался присматривать за домом - единственным жильём для семьи.
Жительница Лосихиного острова Елена тоже объясняет случившееся стечением обстоятельств. По её словам, виной всему "неудачная зима".
"Земля замёрзла, вся вода пошла в реку, образовался затор. Поэтому все так случилось. Теперь мы уже знаем, что такая проблема может быть. Я думаю, что руководство примет решение какое-то отстроить дамбу или сделает какой-то отвод воды, и такого не произойдёт больше", — выразила надежду Елена.
"Ты не можешь сидеть дома и смотреть, как идёт вода"
Впрочем, местные жители не сидят сложа руки — вместе с МЧС они работают на участке под мостом через реку Лосиха. Старший опергруппы главного управления МЧС Вячеслав Андриенко отметил, что "островитянам" удалось объединиться в борьбе со стихией.
"Местные жители молодцы, понимают, что ситуация сложилась сложная, есть угроза подтопления придомовой территории, они вместе с консолидировались, собрали небольшую инициативную группу. Многие пришли с лопатами, кто-то приехал на квадроцикле, кто-то договорился и пригнал старенький маленький трактор", — подчеркнул он.
Главная цель на участке под мостом через Лосиху — разбить лёд и дать воде уйти дальше, объяснил он. Для этого у спасателей и местных жителей есть не только маленький трактор, но и большой мощный экскаватор. Правда, с ним у сотрудников МЧС возникла проблема.
"Он не может пройти под мостом — не позволяют габариты. Поэтому нам необходимо сейчас данный вид техники переправить на другую часть дороги для того, чтобы там разбить ледяной затор на русле реки. Мы сейчас решаем вопрос по переправе именно этой большой техники на другую часть дороги. Ждём трал, погрузим его туда и переправим", — пояснил сотрудник МЧС.
И такие заминки с техникой жителей микрорайона нервирует. По их словам, вопрос решается очень медленно. Да и в целом такие простои говорят о слабой согласованности органов власти и МЧС. "Насущные вопросы требуют много времени", - говорят "островитяне".
"Сейчас проблема решается во многом своими силами. МЧС ссылается на другие органы, а наши мужики круглосуточно работают, начиная с вечера. Тракторист наш работает с семи вечера 31 марта, и вот днём 1 апреля он ещё не спит, сутки он борется со стихией. Вчера звонили в прокуратуру, они ответили, что вопрос на контроле, принимаются меры. Но нам важен не сам процесс — нам нужен результат. МЧС присутствует, они откачивают воду, но нам нужна реальная помощь. Проблема всё ещё не решена. Органы действуют несогласованно, всё решается долго. А пока время идёт, воды становится всё больше", — переживают Юлия и Кирилл.
За два дня работы сельчане ходили домой только отогреться и поспать. Даже еду и воду им приносят жены. Так, Елена "доставляла" на место работ целый рюкзак с чаем и перекусом.
"Ты не можешь сидеть дома и смотреть, как идёт вода. Естественно, ты будешь участвовать, приходить и помогать. У нас поселковый чат, там обсуждается, куда идти, что делать, когда нужны бензопилы, люди, рабочая сила. 31 марта было очень много людей. Мне кажется, мужчин 30 собралось. Они тут всей силой и мощью помогали технике проходить через этот лесок, пилили — все, что могли, делали. 1 апреля уже поменьше людей — видимо, они на работе или устали. Но находятся те, кто с лопатами ходит", — подчеркнула Елена.
Виктор, житель Лосихиного острова, пояснил, что сейчас они помогают пробить путь к руслу реки и валить деревья. И это в первую очередь их инициатива, подчеркнул он. Работодатели же людей отпускают, потому что в данном случае "стоит вопрос сохранения и их домов".
"Точного прогноза по ситуации пока нет"
Глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина вместе с жителями уже два дня почти безвылазно находится на месте паводка, отслеживает положение дел и пытается помочь жителям. Она рассказала журналистам, что ситуацию в селе всё ещё можно назвать критической. Последний раз здесь так разливалась вода ещё в начале "нулевых".
По её словам, всего в микрорайоне затопило три улицы или около 110 домов. Кудашкина отметила, что местным жителям уже предлагали эвакуироваться, однако пока они отказываются.
"Вода стала подходить к домам, в некоторые из них она уже зашла и стоит над уровнем пола. Вчера (в воскресенье, 31 марта - прим. ред.) мы решили делать дамбу со стороны Правобережного тракта и Лосихиного острова, чтобы вода не пошла к домам. Одна машина МЧС у нас откачивает воду, экскаватор пытается разгрести затор под мостом на реке Лосиха. Вчера (31 марта - прим. ред.) работало два КАМАЗа, бульдозер, тракторы, погрузчики. Точного прогноза по ситуации пока нет. Накануне, когда дамбу стали делать, вода стала уходить, но сегодня она опять начала подниматься, поэтому решили экскаваторами раскапывать затор на реке. Вчера на 10 сантиметров вода упала, а сегодня на эти же 10 сантиметров пришла", — пояснила она.
Обнадеживать впустую жителей терпящего бедствия микрорайона не стал и начальник 29 пожарно-спасательной части Александр Тропин. По его словам, пока прогноз по паводку неблагоприятный — земля сильно промёрзла и не впитывает влагу. И в случае резкого повышения температуры и быстрого таяния снега ситуация может ухудшиться. При таком негативном сценарии в микрорайоне вода способна подтопить и все 270 домов, отметил он. Но на этот случай у МЧС есть резервы людей и техники, заверил Тропин.
"В некоторых местах глубина промерзания составляет от метра до двух в зависимости от количества выпавшего на данное место снега. Когда снег осенью не упал и наступили морозы, началось промерзание грунта. Мы заранее были к этому готовы, то есть проводились совещания в администрации и на краевом уровне. Мы технику готовили, с конца февраля-начала марта проводились противопаводковые мероприятия. Это вывоз снега, прочистка ливневых стоков и так далее", — перечислил он.
Сотрудники МЧС ведут работу по откачке воды с подтопленных приусадебных участков, убирают землю, которая мешает воде "уходить", и пропускают талые воды в более низкие участки подальше от населенных пунктов, отметил Тропин.
Какая ситуация с паводком в Алтайском крае?
Самая напряжённая ситуация с паводком в Алтайском крае наблюдается в Михайловском районе. Там подтоплено более 400 домов и около 700 приусадебных участков. Также оказалась размыта трасса K-03. 163 человека, в том числе 30 детей, доставили в пункты временного размещения. Кроме того, сложная ситуация наблюдается на реке Алей вблизи Алейска, в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других муниципалитетах Алтайского края. Всего в ликвидации паводка задействовано более 2,5 тысячи человек.
Отметим, во время паводка в Барнауле сильно ухудшилось качество водопроводной воды. Почему это произошло, можно прочитать здесь.
06:57:45 02-04-2024
Лосихин остров... Там испокон веку была зона подтопления.. Зачем там строили жилье? Кому то выгодно было..
09:11:19 02-04-2024
Ваня (06:57:45 02-04-2024) Лосихин остров... Там испокон веку была зона подтопления.. З... Ну вы же видите, им навешали лапшу, что "люди из покон веков там жили ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ" .... Молодые, не понимают, что нужно учить историю и не верить застройщикам и риэлторам, которые все что угодно скажут, лишь бы продать.
Ну или хотя бы физику знать, что в болоте явно низина, и вода в любом случае пойдет туда.
А вот зарекаться, что это случайность и только в этом году я бы не стал, климат меняется, не факт, что подобное не повторится.
Так что, лосята, держитесь, сами виноваты, сами купились на сельские ипотеки и побежали на болота жить, теперь осваивайте трудности частного дома, это вам не в квартире сидеть, тут всегда бывают проблемы. Сам живу в своем доме в другом поселке, не по наслышке знаю о трудностях, но купить на БОЛОТЕ дом это такое себе.
Поэтому совет - стрйоте сами, а прежде чем строить, хотя бы азы изучите!
21:10:34 02-04-2024
Гость (09:11:19 02-04-2024) Ну вы же видите, им навешали лапшу, что "люди из покон веков... как там в прошлом году многоквартирные выселки топило? Берёшь самый дешман - готовься к проблемам. 80% ижс не пригодны для нормальной жизни - ошибки проектирования, комплектации и т.д. нормативки-то нет особо
06:58:38 02-04-2024
смотрели, где топит, где не топит****Были годы в истории когда Барнаул топило до улицы Гоголя.
07:18:21 02-04-2024
Гость (06:58:38 02-04-2024) смотрели, где топит, где не топит****Были годы в истории ког... почти до Димитрова. я видела фото 70-80 годов (?), сделанное с верхних этажей девятиэтажек на Комсомольском и дорога была под водой. пс. я жила возле ЦУМа и такого не помню.
07:29:27 02-04-2024
Элен без ребят (07:18:21 02-04-2024) почти до Димитрова. я видела фото 70-80 годов (?), сделанное... да выше чем до димитрова. 63 дом на комсомольском по крышу в воде был.
07:38:45 02-04-2024
Гость (07:29:27 02-04-2024) да выше чем до димитрова. 63 дом на комсомольском по крышу в... получается, что топило только Комс? на Ленинском такого не было.
07:52:17 02-04-2024
Гость (07:38:45 02-04-2024) получается, что топило только Комс? на Ленинском такого не б... мда... сарказм вы не сумели понять...
09:54:37 02-04-2024
Гость (06:58:38 02-04-2024) смотрели, где топит, где не топит****Были годы в истории ког... Зачем вы пишите эту чушь? :)
08:02:20 02-04-2024
Барнаул топило до улицы Гоголя. Забыл добавить что так Обь разливалась до Гоголя.Об этом экскурсовод сказала в 70-е.
09:55:05 02-04-2024
Гость (08:02:20 02-04-2024) Барнаул топило до улицы Гоголя. Забыл добавить что так Обь р... Зачем вы пишите эту чушь? :)
12:20:47 02-04-2024
Гость (09:55:05 02-04-2024) Зачем вы пишите эту чушь? :)... почему чушь? 2004-2005 Обь разлилась и затопила речной вокзал, старый базар и чуток подальше, до Гоголя возможно, уже не помню точно. Я живой свидетель тому
14:56:03 02-04-2024
Гость (12:20:47 02-04-2024) почему чушь? 2004-2005 Обь разлилась и затопила речной вокза... Что за бред, не было такого. Я прекрасно помню эти года. Вы что-то употребляете однако
10:21:13 02-04-2024
Гость (08:02:20 02-04-2024) Барнаул топило до улицы Гоголя. Забыл добавить что так Обь р...
Верится с трудом. Но как бы спуск на Красноармейском от аграрного к Первомайскому это спуск в пойму Барнаулки и поэтому вполне возможно, что топить может до Песчаной. По сути вся впадина от Песчаной до бывшего ВДНХ это застроенная болотина. Причем на Песчаной реально песок вместо земли.
08:32:42 02-04-2024
Почему люди удивлены тому, что их топит? Построить/купить дом в низине возле речки и говорить о возмещении чего-то. Это, конечно, беда, но и головой думать надо и попытаться заранее эту ситуацию избежать. Вон у МЧС всё под контролем.
08:43:49 02-04-2024
Купили делянки на болотах и теперь им кто то должен
08:45:12 02-04-2024
Возместят им по 30 тыс на дом и то не факт
09:02:43 02-04-2024
Гость (08:45:12 02-04-2024) Возместят им по 30 тыс на дом и то не факт... Страховать надо. государство возмещать не должно ничего за стих бедствия. развивать систему страхования надо.
09:14:03 02-04-2024
МатьВаша (09:02:43 02-04-2024) Страховать надо. государство возмещать не должно ничего за с... а они там почти все в селсььской ипотеке, а там обязательная страховка плательщика и .....каркаса дома, помоему. Врядли затопление входит в страховку. Вот еслир ухнет из за затопления домик, тогда да, а тут..ну сырость,ну плесень будет, грибок. К этому на болоте должны привыкнуть. Дураку ж понятно, даже если не ззнать истории, с одной стороны речка, с другой болото, ну между ними явно будет топить, ибо болото появляется в низине и результат талых вод. Люди глупы...
11:01:31 08-04-2024
МатьВаша (09:02:43 02-04-2024) Страховать надо. государство возмещать не должно ничего за с... никто не застрахует в этом болоте, вы что. сейчас инспекторы очень въедливые. а люди странные, мягко говоря, вы куда смотрели и что читали, с кем разговаривали, когда дом брали? там до входа в дом должно быть 2 метра минимум, и пр и пр. нет - переехали ...безголовые, господииии
09:15:34 02-04-2024
"...сейчас они помогают пробить путь к руслу реки и валить деревья." А кто дал разрешение деревья валить? И давал ли?
10:03:11 02-04-2024
Я 40 лет там на берегу реки жарил шашлык. Приезжаю однажды, а проезд к реке закрыт - началась стройка. Так а мне не на стройку, мне к реке. Но нет. В общем надо больше, больше воды. прям раз в пять. И запретить им у моста в реке ковыряться. Не трожьте реку.
11:21:21 02-04-2024
Гость (10:03:11 02-04-2024) Я 40 лет там на берегу реки жарил шашлык. Приезжаю однажды, ... То ж самое. Отжали у граждан территорию. Все хорошее общедоступное сделали своим собственным...
18:58:01 02-04-2024
Гость (11:21:21 02-04-2024) То ж самое. Отжали у граждан территорию. Все хорошее общедос... Они не имеют право не пускать людей к речке.
12:25:31 02-04-2024
Гость (10:03:11 02-04-2024) Я 40 лет там на берегу реки жарил шашлык. Приезжаю однажды, ...
Нормальный подъезд к Лосихе со стороны Санниково , надо через поселок проехать и все. А со стороны Фирсово - да, борода.
11:01:32 02-04-2024
Теперь наверное стоимость домов в этих поселках упадет
11:12:49 02-04-2024
А кто разрешил там строить возмещать убытки будут?
11:18:05 02-04-2024
Строить жилье в пойме реки - так себе удовольствие! Во-первых, в пойме высокий уровень грунтовых вод, так что регулярные подтопления по весне могут быть и без критического разлива реки - вода будет стоять в погребах, подвалах и на участках, потому что ей некуда деваться, земля, насыщенная грунтовыми водами, не может принять еще и талые воды. Примерно эта картина характерна для барнаульских улиц, находящихся в исторической (!) пойме Барнаулки - Короленко, Гоголя, Пушкина.
Ну второй момент - любое строительство изменяет маршруты движения этих самых грунтовых вод, а уж такое масштабное, как поселок - тем более. Так что даже при нормальной паводковой ситуации топить грунтовыми водами может начать где угодно, даже там, где этого никогда не случалось.
Зуб даю, что при проектировании поселка этими вопросами никто не заморочивался! Это ж изыскания надо делать, а стоят они дорого, и не факт, что результат будет благоприятным - так что зачем рисковать? Да и кому делать эти изыскания? При СССР в Барнауле был целый институт со своим штатом геодезистов и геологов, лабораториями и техникой. Три этажа занимал! Но в перестройку резко стал не нужен. Теперь от него осталось пара жалких комнаток да с десяток сотрудников - на весь край. А потому нас топит и топить будет, все еще только начинается!
12:58:24 02-04-2024
Текст статьи () Многие пришли с лопатами, кто-то приехал на квадроцикле... Ну а это зачем, попонтоваться? На болоте хату купил, зато на квадрике? Ну это точно бывшие деревенские...
13:07:48 02-04-2024
Дома там из силикатных блоков, даже без наводнений очень быстро отсыреют, заплесневеют и посыпятся. Людей просто подставили на очень большие деньги!
15:59:47 02-04-2024
Да уж ,кто-то поднял бабла на этих участках, а жители теперь расхлебываются
16:04:28 02-04-2024
Сначала надо создать проблемы и потом с ними бороться ! Земли мало строить ? Нет ! Хочу где мне нравится ! Ну строй !
17:32:43 02-04-2024
Витя (11:01:32 02-04-2024) Теперь наверное стоимость домов в этих поселках упадет... кто строил там дома на продажу , подсуетятся , летом какую нибудь игрушечную типа дамбы слепят , для успокоения будущих покупателей , покупатели найдутся , ведь купили же люди , хотя низина , пойма, близость реки, должно насторожить - видимо-" домик у речки"- более романтично звучит ,
06:30:44 03-04-2024
Вспомните как лет 10 тому назад топило "Чистые пруды". Урок не был усвоен. В старые советские времена мостик через Лосиху на подъезде к Фирсово регулярно сносило паводком. Спросите у стариков.
07:23:18 03-04-2024
Старый гость. (06:30:44 03-04-2024) Вспомните как лет 10 тому назад топило "Чистые пруды". Урок ... И разлив воды был большой. Змейку топило помнишь?
13:55:11 03-04-2024
Удивительно, как рады добрые люди! Причем, почти в каждом комментарии! Грустно!