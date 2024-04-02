Вода в микрорайоне Лосихин остров затопила уже около половины домов. В большинстве из них только закончили ремонт

02 апреля 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Паводок в микрорайоне Лосихин остров в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский край уже несколько дней во власти мощного паводка, который стал причиной режима ЧС в регионе. От разлива реки Лосихи страдает и село Санниково, а именно — его молодой микрорайон Лосихин остров. Паводок затронул три улицы населенного пункта — это больше сотни жилых домов. В некоторых только недавно закончили ремонт. Кое-где вода уже преодолела крыльцо и поднялась до входной двери. Местные жители опасаются, что скоро стихия "войдёт" к ним в жилища, и готовятся эвакуироваться. Журналисты amic.ru съездили на Лосихин остров и своими глазами посмотрели, как борются со стихией местные жители и МЧС.

"Если ничего не сделать, вода зайдет в дом"

Кирилл и Юлия — новоселы. Год назад пара купила дом в микрорайоне, на проезде с говорящим названием "Водный". Но прожили они в новом жилье всего неделю - теперь недавно отремонтированный дом во власти стихии. От воды до входной двери осталось "буквально два кирпича", рассказывают Кирилл и Юлия.

"Мы утром 31 марта выходим, и у нас по колено воды. У сапог даже не хватило высоты, чтобы защитить ноги — мы обматываем их, чтобы перейти через образовавшуюся реку. Машину удалось спасти, отогнать. Если сейчас ничего не сделать, вода зайдет в дом, затопит полностью улицу и пойдёт дальше в посёлок. Вчера была ровно неделя, как мы переехали в Лосихин Остров, и сразу же получилось такое ЧП, - сетует Юлия и добавляет. — Бросить дом мы не можем. Но мы уже собрали самые необходимые вещи и готовы эвакуироваться, если это понадобится".

По ее словам, около 20 участков подтоплено максимально - они находятся на критическом уровне. "Скоро вода начнёт попадать в помещения. А многие только недавно доделали ремонт и переехали, большие деньги потратили. Сейчас всё это придёт в негодность, кто будет возмещать?" - задается вопросом девушка.

Претензий к компании-застройщику, которая построила новый микрорайон в низине у реки, у пары сейчас нет. И Кирилл, и Юлия называют случившееся стихией и форс-мажорными обстоятельствами. Пара поясняет: в течение много лет никаких затоплений в населенном пункте не было, и люди спокойно жили здесь десятилетиями.

"В прошлом году, когда мы покупали здесь участок и начинали строительство, мы приезжали сюда во время таяния всех этих рек, в апреле. Никакой воды, даже намёка на неё, здесь не было, поэтому мы и выбрали этот участок. Специально смотрели, где топит, где не топит, разговаривали с жителями, и они рассказывали, что подтоплений здесь не было", — поясняет Юлия.

Житель микрорайона Виктор также называет случившееся природным бедствием и настаивает на том, что застройщик в ситуации не виноват. Мужчина переехал в новый дом вместе с женой тоже совсем недавно, в январе. Но уже через три месяца после новоселья столкнулся с паводком. Сейчас вода остановилась в 10-15 сантиметрах от двери его дома, и новое жилище находится под серьезной угрозой затопления. Супругу Виктор отвез к родителям, а сам остался присматривать за домом - единственным жильём для семьи.

Жительница Лосихиного острова Елена тоже объясняет случившееся стечением обстоятельств. По её словам, виной всему "неудачная зима".

"Земля замёрзла, вся вода пошла в реку, образовался затор. Поэтому все так случилось. Теперь мы уже знаем, что такая проблема может быть. Я думаю, что руководство примет решение какое-то отстроить дамбу или сделает какой-то отвод воды, и такого не произойдёт больше", — выразила надежду Елена.

Паводок в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

"Ты не можешь сидеть дома и смотреть, как идёт вода"

Впрочем, местные жители не сидят сложа руки — вместе с МЧС они работают на участке под мостом через реку Лосиха. Старший опергруппы главного управления МЧС Вячеслав Андриенко отметил, что "островитянам" удалось объединиться в борьбе со стихией.

"Местные жители молодцы, понимают, что ситуация сложилась сложная, есть угроза подтопления придомовой территории, они вместе с консолидировались, собрали небольшую инициативную группу. Многие пришли с лопатами, кто-то приехал на квадроцикле, кто-то договорился и пригнал старенький маленький трактор", — подчеркнул он.

Главная цель на участке под мостом через Лосиху — разбить лёд и дать воде уйти дальше, объяснил он. Для этого у спасателей и местных жителей есть не только маленький трактор, но и большой мощный экскаватор. Правда, с ним у сотрудников МЧС возникла проблема.

"Он не может пройти под мостом — не позволяют габариты. Поэтому нам необходимо сейчас данный вид техники переправить на другую часть дороги для того, чтобы там разбить ледяной затор на русле реки. Мы сейчас решаем вопрос по переправе именно этой большой техники на другую часть дороги. Ждём трал, погрузим его туда и переправим", — пояснил сотрудник МЧС.

Паводок в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

И такие заминки с техникой жителей микрорайона нервирует. По их словам, вопрос решается очень медленно. Да и в целом такие простои говорят о слабой согласованности органов власти и МЧС. "Насущные вопросы требуют много времени", - говорят "островитяне".

"Сейчас проблема решается во многом своими силами. МЧС ссылается на другие органы, а наши мужики круглосуточно работают, начиная с вечера. Тракторист наш работает с семи вечера 31 марта, и вот днём 1 апреля он ещё не спит, сутки он борется со стихией. Вчера звонили в прокуратуру, они ответили, что вопрос на контроле, принимаются меры. Но нам важен не сам процесс — нам нужен результат. МЧС присутствует, они откачивают воду, но нам нужна реальная помощь. Проблема всё ещё не решена. Органы действуют несогласованно, всё решается долго. А пока время идёт, воды становится всё больше", — переживают Юлия и Кирилл.

За два дня работы сельчане ходили домой только отогреться и поспать. Даже еду и воду им приносят жены. Так, Елена "доставляла" на место работ целый рюкзак с чаем и перекусом.

"Ты не можешь сидеть дома и смотреть, как идёт вода. Естественно, ты будешь участвовать, приходить и помогать. У нас поселковый чат, там обсуждается, куда идти, что делать, когда нужны бензопилы, люди, рабочая сила. 31 марта было очень много людей. Мне кажется, мужчин 30 собралось. Они тут всей силой и мощью помогали технике проходить через этот лесок, пилили — все, что могли, делали. 1 апреля уже поменьше людей — видимо, они на работе или устали. Но находятся те, кто с лопатами ходит", — подчеркнула Елена.

Виктор, житель Лосихиного острова, пояснил, что сейчас они помогают пробить путь к руслу реки и валить деревья. И это в первую очередь их инициатива, подчеркнул он. Работодатели же людей отпускают, потому что в данном случае "стоит вопрос сохранения и их домов".

Паводок в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

"Точного прогноза по ситуации пока нет"

Глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина вместе с жителями уже два дня почти безвылазно находится на месте паводка, отслеживает положение дел и пытается помочь жителям. Она рассказала журналистам, что ситуацию в селе всё ещё можно назвать критической. Последний раз здесь так разливалась вода ещё в начале "нулевых".

По её словам, всего в микрорайоне затопило три улицы или около 110 домов. Кудашкина отметила, что местным жителям уже предлагали эвакуироваться, однако пока они отказываются.

"Вода стала подходить к домам, в некоторые из них она уже зашла и стоит над уровнем пола. Вчера (в воскресенье, 31 марта - прим. ред.) мы решили делать дамбу со стороны Правобережного тракта и Лосихиного острова, чтобы вода не пошла к домам. Одна машина МЧС у нас откачивает воду, экскаватор пытается разгрести затор под мостом на реке Лосиха. Вчера (31 марта - прим. ред.) работало два КАМАЗа, бульдозер, тракторы, погрузчики. Точного прогноза по ситуации пока нет. Накануне, когда дамбу стали делать, вода стала уходить, но сегодня она опять начала подниматься, поэтому решили экскаваторами раскапывать затор на реке. Вчера на 10 сантиметров вода упала, а сегодня на эти же 10 сантиметров пришла", — пояснила она.

Паводок в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

Обнадеживать впустую жителей терпящего бедствия микрорайона не стал и начальник 29 пожарно-спасательной части Александр Тропин. По его словам, пока прогноз по паводку неблагоприятный — земля сильно промёрзла и не впитывает влагу. И в случае резкого повышения температуры и быстрого таяния снега ситуация может ухудшиться. При таком негативном сценарии в микрорайоне вода способна подтопить и все 270 домов, отметил он. Но на этот случай у МЧС есть резервы людей и техники, заверил Тропин.

"В некоторых местах глубина промерзания составляет от метра до двух в зависимости от количества выпавшего на данное место снега. Когда снег осенью не упал и наступили морозы, началось промерзание грунта. Мы заранее были к этому готовы, то есть проводились совещания в администрации и на краевом уровне. Мы технику готовили, с конца февраля-начала марта проводились противопаводковые мероприятия. Это вывоз снега, прочистка ливневых стоков и так далее", — перечислил он.

Сотрудники МЧС ведут работу по откачке воды с подтопленных приусадебных участков, убирают землю, которая мешает воде "уходить", и пропускают талые воды в более низкие участки подальше от населенных пунктов, отметил Тропин.

Какая ситуация с паводком в Алтайском крае?

Самая напряжённая ситуация с паводком в Алтайском крае наблюдается в Михайловском районе. Там подтоплено более 400 домов и около 700 приусадебных участков. Также оказалась размыта трасса K-03. 163 человека, в том числе 30 детей, доставили в пункты временного размещения. Кроме того, сложная ситуация наблюдается на реке Алей вблизи Алейска, в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других муниципалитетах Алтайского края. Всего в ликвидации паводка задействовано более 2,5 тысячи человек.

Отметим, во время паводка в Барнауле сильно ухудшилось качество водопроводной воды. Почему это произошло, можно прочитать здесь.