Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Первая тройка из месяца в месяц остается неизменной

23 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 117 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 37 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 26 упоминаний;

глава Первомайского района Юлия Фролова – 4-е место, 14 упоминаний;

глава Кулундинского района Сергей Балухин – 4-е место, 14 упоминаний;

глава Заринска Виктор Азгалдян – 5-е место, 11 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"