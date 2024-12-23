Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Первая тройка из месяца в месяц остается неизменной
23 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 117 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 37 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 26 упоминаний;
- глава Первомайского района Юлия Фролова – 4-е место, 14 упоминаний;
- глава Кулундинского района Сергей Балухин – 4-е место, 14 упоминаний;
- глава Заринска Виктор Азгалдян – 5-е место, 11 упоминаний.
Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Первая тройка медиарейтинга глав из месяца в месяц остается неизменной: Вячеслав Франк (Барнаул), Виктор Щигрев (Бийск), Дмитрий Фельдман (Рубцовск). Четвертое место разделили Юлия Фролова (Первомайский район) и Сергей Балухин (Кулундинский район), в октябре замыкавший топ-5. На пятой строчке Виктор Азгалдян (Заринск), в ноябре переизбранный на новый пятилетний срок", – отмечает издание.
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