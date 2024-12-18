Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Второе место поделили министр строительства и зампред правительства

18 декабря 2024, 10:26, ИА Амител

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1-е место, 56 упоминаний;

министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 2-е место, 42 упоминания;

заместитель председателя правительства Александр Климин – 2-е место, 42 упоминания;

министр социальной защиты Наталья Оськина – 3-е место, 37 упоминаний;

и.о. министра транспорта Александр Мошкин – 4-е место, 36 упоминаний;

заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 5-е место, 30 упоминаний.

Медиарейтинг краевых чиновников за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"