Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
Второе место поделили министр строительства и зампред правительства
18 декабря 2024, 10:26, ИА Амител
Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь:
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1-е место, 56 упоминаний;
- министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 2-е место, 42 упоминания;
- заместитель председателя правительства Александр Климин – 2-е место, 42 упоминания;
- министр социальной защиты Наталья Оськина – 3-е место, 37 упоминаний;
- и.о. министра транспорта Александр Мошкин – 4-е место, 36 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 5-е место, 30 упоминаний.
Медиарейтинг краевых чиновников за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"В ноябре в первой пятерке медиарейтинга краевых чиновников произошли большие изменения. Из октябрьского топ-5 сохранили позиции только Александр Климин и Иван Гилев. Остальные – новички", – отмечает издание.
10:29:48 18-12-2024
хвалительные и ругательные упоминания плюсуются?
11:26:48 18-12-2024
Musik (10:29:48 18-12-2024) хвалительные и ругательные упоминания плюсуются?... их оценивают по общему количеству упоминаний, не важно, хороших или плохих, главное, чтоб много было...
10:34:49 18-12-2024
не в том рейтинге участвовал...
11:26:02 18-12-2024
гость (10:34:49 18-12-2024) не в том рейтинге участвовал...... не в ту дверь зашел
10:40:17 18-12-2024
Если иметь в виду отрицательные рейтинги то Попов на первом месте. Если учесть сколько было статей о смертях пациентов в Алтайском крае!
10:55:00 18-12-2024
В рейтинге упоминаний по числу смертей в больницах Алтайского края он точно первое место занял!
11:01:08 18-12-2024
Личное наблюдение, чем больше чиновник отсвечивает в СМИ, тем хуже у него реальные дела.
11:26:38 18-12-2024
Еще не выгнали? Или там своих не бросают?
11:42:27 18-12-2024
Гость (11:26:38 18-12-2024) Еще не выгнали? Или там своих не бросают? ... Таких у нас не выгоняют, они уходят на повышение как правило. Официальные цифры статистики говорят о том, что медицина в АК очень даже ничего
11:36:21 18-12-2024
Медиа рейтинг это кого чаще матерят в инете?
12:05:32 18-12-2024
Министр Попов, а где моя проиндексированныя зарплата? Где моя премия к Новому году? Живем фельдшера как бомжи на 25 тысяч, а минист цветет и пахнет!!! Уже как год боремся за повышения соц выплат, а воз и ныне там! Позор.