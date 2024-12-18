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Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Второе место поделили министр строительства и зампред правительства

18 декабря 2024, 10:26, ИА Амител

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru
Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1-е место, 56 упоминаний;
  • министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 2-е место, 42 упоминания;
  • заместитель председателя правительства Александр Климин – 2-е место, 42 упоминания;
  • министр социальной защиты Наталья Оськина – 3-е место, 37 упоминаний;
  • и.о. министра транспорта Александр Мошкин – 4-е место, 36 упоминаний;
  • заместитель председателя правительства Юрий Абдуллаев – 5-е место, 30 упоминаний.
Медиарейтинг краевых чиновников за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"В ноябре в первой пятерке медиарейтинга краевых чиновников произошли большие изменения. Из октябрьского топ-5 сохранили позиции только Александр Климин и Иван Гилев. Остальные – новички", – отмечает издание.

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

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НОВОСТИНаука и образование

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 11

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Musik

10:29:48 18-12-2024

хвалительные и ругательные упоминания плюсуются?

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бардак везде

11:26:48 18-12-2024

Musik (10:29:48 18-12-2024) хвалительные и ругательные упоминания плюсуются?... их оценивают по общему количеству упоминаний, не важно, хороших или плохих, главное, чтоб много было...

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гость

10:34:49 18-12-2024

не в том рейтинге участвовал...

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Гость

11:26:02 18-12-2024

гость (10:34:49 18-12-2024) не в том рейтинге участвовал...... не в ту дверь зашел

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Гость

10:40:17 18-12-2024

Если иметь в виду отрицательные рейтинги то Попов на первом месте. Если учесть сколько было статей о смертях пациентов в Алтайском крае!

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Гость

10:55:00 18-12-2024

В рейтинге упоминаний по числу смертей в больницах Алтайского края он точно первое место занял!

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ВВП

11:01:08 18-12-2024

Личное наблюдение, чем больше чиновник отсвечивает в СМИ, тем хуже у него реальные дела. 

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Гость

11:26:38 18-12-2024

Еще не выгнали? Или там своих не бросают?

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Гость

11:42:27 18-12-2024

Гость (11:26:38 18-12-2024) Еще не выгнали? Или там своих не бросают? ... Таких у нас не выгоняют, они уходят на повышение как правило. Официальные цифры статистики говорят о том, что медицина в АК очень даже ничего

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Гость

11:36:21 18-12-2024

Медиа рейтинг это кого чаще матерят в инете?

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Бедный фельдшер

12:05:32 18-12-2024

Министр Попов, а где моя проиндексированныя зарплата? Где моя премия к Новому году? Живем фельдшера как бомжи на 25 тысяч, а минист цветет и пахнет!!! Уже как год боремся за повышения соц выплат, а воз и ныне там! Позор.

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