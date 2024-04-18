Собираются ли партии и профсоюзы устраивать шествия и митинги в Барнауле на Первомай?

В этом году первомайское шествие в Барнауле планирует провести только одна партия

18 апреля 2024, 13:05, Антон Дегтярев

Первомайское шествие профсоюзов в Барнауле / Фото: amic.ru

Традиционно на Первомай профсоюзы и политические партии участвуют в митингах, шествиях и демонстрациях. Активисты выходят на главные улицы города с флагами и лозунгами, посвященными человеку труда. Однако в 2024 году на 1 мая такие выступления под вопросом, выяснил amic.ru.

Будут ли алтайские профсоюзы устраивать шествие?

Нет. В этом году алтайские профсоюзы традиционного шествия проводить не будут, рассказал amic.ru председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов. Причина отмены – угрозы безопасности людей, сказал он. Вместо этого представители профсоюзов 1 мая возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

А коммунисты на улицы выйдут?

Да. КПРФ собирается организовать шествие утром 1 мая. По их планам, "красная" колонна должна пройти от площади Октября до площади Советов, где планируется митинг у памятника Ленину. На прошлой неделе коммунисты подали письмо в администрацию Барнаула, сейчас они ждут согласования, рассказали amic.ru в партии.

"Коммунисты России" хотели присоединиться к шествию профсоюзов, но после отмены их "марша" выходить на улицу комроссы не будут. Зато 27 апреля они проведут праздник "Мир, труд, май" в здании Главрынка на пр. Космонавтов, 59.

А что остальные партии?

"Новые люди" и ЛДПР пока обсуждают формат действий на 1 мая и точной информации по участию в каких-то мероприятиях у них еще нет. "Справедливая Россия – За правду" намерена организовать конкурс детского рисунка на ул. Мало-Тобольской. Они уже подали заявление о проведении мероприятия в мэрию, сейчас вопрос согласовывается. Массовых мероприятий "эсеры" проводить не намерены.

"Единая Россия" шествий устраивать не будет. Планируются другие мероприятия, есть вероятность, что они пройдут в онлайн-формате, сейчас программа еще находится в проработке, отметили в партии. При этом в партии подчеркнули, что во всех своих мероприятиях собираются "уделить внимание человеку труда".

"Партия пенсионеров" участвовать в митингах и шествиях на 1 мая тоже не планирует. Однако проведет собрание, посвященное 1 мая. Там представители партии ответят на обращения пенсионеров и пообщаются с ними. Партия "Яблоко" вообще никаких акций на Первомай организовывать не будет.

Как в Барнауле отметят Первомай?

Праздничная программа в честь Первомая в Барнауле пройдет на набережной Оби. Праздник будет длиться около четырех часов. Организаторы подготовили четыре концертно-зрелищные постановки, в которые вошли песни и танцы разных жанров, всего порядка 40 художественных номеров. А после концерта на набережной Барнаула пройдет праздничный салют.