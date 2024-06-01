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Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня?

Ранее продавать алкоголь 1 июня запретили власти Республики Алтай

01 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Алкогольные напитки/ Фото: unsplash.com
Алкогольные напитки/ Фото: unsplash.com

В День защиты детей 1 июня нельзя будет купить алкоголь в Республике Алтай в розничных магазинах. Под запрет попали как крепкие, так и слабоалкогольные напитки, в том числе и пиво. Приобрести спиртное позволят только в общепитах, причем навынос брать с собой выпивку тоже запретили. Amic.ru рассказывает, будут ли продавать алкоголь 1 июня в Алтайском крае и в Барнауле в частности.

Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня?

Да. Никакого запрета на продажу алкоголя Алтайский край, в отличие от соседа, не ввел. Алкоголь можно будет купить с 9 утра до 21 вечера в любом магазине, где он будет продаваться. В общепитах алкоголь можно будет покупать в баре в любое время.

Запрета нет даже на крепкий алкоголь?

1 июня нет запрета ни на какой алкоголь. В разрешенные часы можно будет купить спиртное любой крепости.

В прошлом году запрета тоже не было?

Да, в 2022 году 1 июня в Алтайском крае тоже можно было купить алкоголь.

Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?

В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили власти 42 регионов России. Весь день нельзя будет купить алкоголь в следующих субъектах РФ, сообщает РБК:

  • Республика Адыгея;

  • Республика Алтай;

  • Архангельская область;

  • Астраханская область;

  • Белгородская область;

  • Республика Бурятия;

  • Волгоградская область;

  • Вологодская область;

  • Республика Дагестан;

  • Забайкальский край;

  • Республика Ингушетия;

  • Иркутская область;

  • Калининградская область;

  • Республика Калмыкия;

  • Камчатский край;

  • Карачаево-Черкесия;

  • Республика Карелия;

  • Кемеровская область;

  • Кировская область;

  • Республика Коми;

  • Курская область;

  • Ленинградская область;

  • Липецкая область;

  • Магаданская область;

  • Республика Марий Эл;

  • Мурманская область;

  • Ненецкий автономный округ;

  • Оренбургская область;

  • Пермский край;

  • Приморский край;

  • Псковская область;

  • Ростовская область;

  • Рязанская область;

  • Саратовская область;

  • Сахалинская область;

  • Севастополь;

  • Тюменская область;

  • Республика Удмуртия;

  • Ульяновская область;

  • Хабаровский край;

  • Республика Чувашия;

  • Чукотский автономный округ.

Как видно, Алтайский край в этот список не входит.

Когда в последний раз в Алтайском крае ограничивали продажу алкоголя?

В Барнауле и в Алтайском крае алкоголь запрещали продавать 9 мая 2024 года. Ограничение касалось любой розничной продажи алкоголя.

Как пройдет 1 июня в Барнауле?

На 1 июня в Барнауле запланирован ряд массовых мероприятий. Праздники в основном состоятся в городских парках, также будут площадки образовательных учреждений, состоится забег и другие мероприятия. С программой можно ознакомиться по ссылке.

лето алкоголь День защиты детей

Комментарии 13

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Гость

10:47:04 31-05-2024

Детям до 18 лет и запрещайте, а взрослые какнидь сами разберутся, "+" зарабатываете на таких дурацких указах... может не пукать завтра ... ) - цирк !

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Гость

11:25:06 31-05-2024

Хотите сорвать детям праздник? ))))

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Гость

11:39:59 31-05-2024

О, детки хоть праздник свой отметят.

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Гость

22:24:56 31-05-2024

Дети в школу собирались. Мылись, брились, похмелялись. 1 июня всегда раньше были выпускные экзамены в школах. Как теперь соседи из Республики Алтай будут отмечать экзамен?

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DEUS

00:37:52 01-06-2024

У меня День Рождения 1 июня - какой запрет🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️🥂🍷🍸

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Гость

15:42:12 01-06-2024

DEUS (00:37:52 01-06-2024) У меня День Рождения 1 июня - какой запрет🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️🥂�...
С Днем рождения!

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Евгений

11:58:00 01-06-2024

Таксисты заработают.

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Гость

14:08:15 01-06-2024

Ничего нельзя и за все плати.

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Гость

14:32:24 01-06-2024

Как бы проплаченные журналисты и блогеры не пытались привлечь внимание к алкоголю, нужно признать, что интерес населения к нему заметно снизился и особенно среди молодежи

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Гость

17:10:28 01-06-2024

Нет, не будут.

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Гость

17:24:56 01-06-2024

Гость (17:10:28 01-06-2024) Нет, не будут.... Не бреши, как сутулая собака! Час назад спокойно в центре города купил 0,5 коньяка. А тебе не продают, по причине малого возраста.

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Гость

17:32:46 01-06-2024

Гость (17:24:56 01-06-2024) Не бреши, как сутулая собака! Час назад спокойно в центре го... Да брось ты чушь молоть. Не продают нигде и никому. А тебе твоя поллитра того что ты коньяком называешь - просто привиделась) Алкогольный делирий) известная тема) вот таких экземпляров как ты на Канатчиковой даче всех собирают. У Владимира Семеновича Высоцкого целая песня на этот случай имеется. Так что не медли, гончи прямо туда прямо сейчас)

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Гость

18:08:56 01-06-2024

Гость (17:32:46 01-06-2024) Да брось ты чушь молоть. Не продают нигде и никому. А тебе т... Сильно много скобочек, типа смайликов. Если тебе есть хотя бы немного за 40, то это глупо... А если нету 40, то мне с тобой не о чем разговаривать... Я купил, а балбесам ничего доказывать не собираюсь. Но ты можешь папку попросить купить в честь твоего праздника.

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