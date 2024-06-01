Ранее продавать алкоголь 1 июня запретили власти Республики Алтай

01 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Алкогольные напитки/ Фото: unsplash.com

В День защиты детей 1 июня нельзя будет купить алкоголь в Республике Алтай в розничных магазинах. Под запрет попали как крепкие, так и слабоалкогольные напитки, в том числе и пиво. Приобрести спиртное позволят только в общепитах, причем навынос брать с собой выпивку тоже запретили. Amic.ru рассказывает, будут ли продавать алкоголь 1 июня в Алтайском крае и в Барнауле в частности.

Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня?

Да. Никакого запрета на продажу алкоголя Алтайский край, в отличие от соседа, не ввел. Алкоголь можно будет купить с 9 утра до 21 вечера в любом магазине, где он будет продаваться. В общепитах алкоголь можно будет покупать в баре в любое время.

Запрета нет даже на крепкий алкоголь?

1 июня нет запрета ни на какой алкоголь. В разрешенные часы можно будет купить спиртное любой крепости.

В прошлом году запрета тоже не было?

Да, в 2022 году 1 июня в Алтайском крае тоже можно было купить алкоголь.

Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?

В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили власти 42 регионов России. Весь день нельзя будет купить алкоголь в следующих субъектах РФ, сообщает РБК:

Республика Адыгея;

Республика Алтай;

Архангельская область;

Астраханская область;

Белгородская область;

Республика Бурятия;

Волгоградская область;

Вологодская область;

Республика Дагестан;

Забайкальский край;

Республика Ингушетия;

Иркутская область;

Калининградская область;

Республика Калмыкия;

Камчатский край;

Карачаево-Черкесия;

Республика Карелия;

Кемеровская область;

Кировская область;

Республика Коми;

Курская область;

Ленинградская область;

Липецкая область;

Магаданская область;

Республика Марий Эл;

Мурманская область;

Ненецкий автономный округ;

Оренбургская область;

Пермский край;

Приморский край;

Псковская область;

Ростовская область;

Рязанская область;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Севастополь;

Тюменская область;

Республика Удмуртия;

Ульяновская область;

Хабаровский край;

Республика Чувашия;

Чукотский автономный округ.

Как видно, Алтайский край в этот список не входит.

Когда в последний раз в Алтайском крае ограничивали продажу алкоголя?

В Барнауле и в Алтайском крае алкоголь запрещали продавать 9 мая 2024 года. Ограничение касалось любой розничной продажи алкоголя.

Как пройдет 1 июня в Барнауле?

На 1 июня в Барнауле запланирован ряд массовых мероприятий. Праздники в основном состоятся в городских парках, также будут площадки образовательных учреждений, состоится забег и другие мероприятия. С программой можно ознакомиться по ссылке.