Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня?
Ранее продавать алкоголь 1 июня запретили власти Республики Алтай
01 июня 2024, 11:00, ИА Амител
В День защиты детей 1 июня нельзя будет купить алкоголь в Республике Алтай в розничных магазинах. Под запрет попали как крепкие, так и слабоалкогольные напитки, в том числе и пиво. Приобрести спиртное позволят только в общепитах, причем навынос брать с собой выпивку тоже запретили. Amic.ru рассказывает, будут ли продавать алкоголь 1 июня в Алтайском крае и в Барнауле в частности.
Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня?
Да. Никакого запрета на продажу алкоголя Алтайский край, в отличие от соседа, не ввел. Алкоголь можно будет купить с 9 утра до 21 вечера в любом магазине, где он будет продаваться. В общепитах алкоголь можно будет покупать в баре в любое время.
Запрета нет даже на крепкий алкоголь?
1 июня нет запрета ни на какой алкоголь. В разрешенные часы можно будет купить спиртное любой крепости.
В прошлом году запрета тоже не было?
Да, в 2022 году 1 июня в Алтайском крае тоже можно было купить алкоголь.
Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?
В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили власти 42 регионов России. Весь день нельзя будет купить алкоголь в следующих субъектах РФ, сообщает РБК:
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Республика Адыгея;
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Республика Алтай;
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Архангельская область;
-
Астраханская область;
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Белгородская область;
-
Республика Бурятия;
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Волгоградская область;
-
Вологодская область;
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Республика Дагестан;
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Забайкальский край;
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Республика Ингушетия;
-
Иркутская область;
-
Калининградская область;
-
Республика Калмыкия;
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Камчатский край;
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Карачаево-Черкесия;
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Республика Карелия;
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Кемеровская область;
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Кировская область;
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Республика Коми;
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Курская область;
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Ленинградская область;
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Липецкая область;
-
Магаданская область;
-
Республика Марий Эл;
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Мурманская область;
-
Ненецкий автономный округ;
-
Оренбургская область;
-
Пермский край;
-
Приморский край;
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Псковская область;
-
Ростовская область;
-
Рязанская область;
-
Саратовская область;
-
Сахалинская область;
-
Севастополь;
-
Тюменская область;
-
Республика Удмуртия;
-
Ульяновская область;
-
Хабаровский край;
-
Республика Чувашия;
-
Чукотский автономный округ.
Как видно, Алтайский край в этот список не входит.
Когда в последний раз в Алтайском крае ограничивали продажу алкоголя?
В Барнауле и в Алтайском крае алкоголь запрещали продавать 9 мая 2024 года. Ограничение касалось любой розничной продажи алкоголя.
Как пройдет 1 июня в Барнауле?
На 1 июня в Барнауле запланирован ряд массовых мероприятий. Праздники в основном состоятся в городских парках, также будут площадки образовательных учреждений, состоится забег и другие мероприятия. С программой можно ознакомиться по ссылке.
10:47:04 31-05-2024
Детям до 18 лет и запрещайте, а взрослые какнидь сами разберутся, "+" зарабатываете на таких дурацких указах... может не пукать завтра ... ) - цирк !
11:25:06 31-05-2024
Хотите сорвать детям праздник? ))))
11:39:59 31-05-2024
О, детки хоть праздник свой отметят.
22:24:56 31-05-2024
Дети в школу собирались. Мылись, брились, похмелялись. 1 июня всегда раньше были выпускные экзамены в школах. Как теперь соседи из Республики Алтай будут отмечать экзамен?
00:37:52 01-06-2024
У меня День Рождения 1 июня - какой запрет🙅♂️🙅♂️🙅♂️🥂🍷🍸
15:42:12 01-06-2024
DEUS (00:37:52 01-06-2024) У меня День Рождения 1 июня - какой запрет🙅♂️🙅♂️🙅♂️🥂�...
С Днем рождения!
11:58:00 01-06-2024
Таксисты заработают.
14:08:15 01-06-2024
Ничего нельзя и за все плати.
14:32:24 01-06-2024
Как бы проплаченные журналисты и блогеры не пытались привлечь внимание к алкоголю, нужно признать, что интерес населения к нему заметно снизился и особенно среди молодежи
17:10:28 01-06-2024
Нет, не будут.
17:24:56 01-06-2024
Гость (17:10:28 01-06-2024) Нет, не будут.... Не бреши, как сутулая собака! Час назад спокойно в центре города купил 0,5 коньяка. А тебе не продают, по причине малого возраста.
17:32:46 01-06-2024
Гость (17:24:56 01-06-2024) Не бреши, как сутулая собака! Час назад спокойно в центре го... Да брось ты чушь молоть. Не продают нигде и никому. А тебе твоя поллитра того что ты коньяком называешь - просто привиделась) Алкогольный делирий) известная тема) вот таких экземпляров как ты на Канатчиковой даче всех собирают. У Владимира Семеновича Высоцкого целая песня на этот случай имеется. Так что не медли, гончи прямо туда прямо сейчас)
18:08:56 01-06-2024
Гость (17:32:46 01-06-2024) Да брось ты чушь молоть. Не продают нигде и никому. А тебе т... Сильно много скобочек, типа смайликов. Если тебе есть хотя бы немного за 40, то это глупо... А если нету 40, то мне с тобой не о чем разговаривать... Я купил, а балбесам ничего доказывать не собираюсь. Но ты можешь папку попросить купить в честь твоего праздника.