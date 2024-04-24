Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2024 года?

В 2023 году купить алкоголь в Барнауле на 9 Мая было нельзя

24 апреля 2024, 15:20, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

9 Мая – один из главных праздников в России. В этом году отмечается уже 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный концерт и салют в честь Дня Победы в Барнауле состоятся на площади Сахарова. Мероприятия пройдут во всех районах краевой столицы, и некоторым наверняка захочется пойти на праздник "подшофе". Получится ли это сделать и будут ли в городе продавать алкоголь – отвечает amic.ru.

Будут ли продавать алкоголь 9 мая в Барнауле?

Нет, купить алкоголь 9 мая в 2024 году будет нельзя.

"В соответствии с изменениями от 05.03.2024 № 9-ЗС, внесенными в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края", не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – написала пресс-служба мэрии.

Постановление будет действовать с 9 утра до 21 вечера, то есть весь праздничный день, ведь с 21 часа в Барнауле запрещена продажа спиртных напитков.

Даже пиво нельзя будет купить?

Никакой алкоголь, даже пиво, купить не получится. Вам продадут пиво, только если оно безалкогольное.

А в "наливайках" пиво продавать будут?

Многие "наливайки" работают как бары, поэтому есть вероятность того, что там алкоголь вы сможете приобрести, но в открытом виде. Закрытую бутылку вам точно не продадут.

Что грозит за продажу алкоголя?

За нарушение правил продажи алкоголя виновный понесет ответственность по статье 14.16 КоАП РФ. Она влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юрлица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

А в прошлом году алкоголь тоже не продавали?

Да, в 2023 году продавать алкоголь на 9 Мая также запретили.

Как отметят День Победы?

В этом году основной локацией празднования Дня Победы станет площадь Сахарова. Там состоится концерт и салют. У Мемориала Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов, на площади Советов – церемония возложения цветов и легкоатлетический забег "Кольцо Победы", а вот шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет. Мероприятия и салюты состоятся во всех районах города. С предварительной программой можно ознакомиться здесь.