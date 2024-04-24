Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2024 года?
В 2023 году купить алкоголь в Барнауле на 9 Мая было нельзя
24 апреля 2024, 15:20, ИА Амител
9 Мая – один из главных праздников в России. В этом году отмечается уже 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный концерт и салют в честь Дня Победы в Барнауле состоятся на площади Сахарова. Мероприятия пройдут во всех районах краевой столицы, и некоторым наверняка захочется пойти на праздник "подшофе". Получится ли это сделать и будут ли в городе продавать алкоголь – отвечает amic.ru.
Будут ли продавать алкоголь 9 мая в Барнауле?
Нет, купить алкоголь 9 мая в 2024 году будет нельзя.
"В соответствии с изменениями от 05.03.2024 № 9-ЗС, внесенными в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края", не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – написала пресс-служба мэрии.
Постановление будет действовать с 9 утра до 21 вечера, то есть весь праздничный день, ведь с 21 часа в Барнауле запрещена продажа спиртных напитков.
Даже пиво нельзя будет купить?
Никакой алкоголь, даже пиво, купить не получится. Вам продадут пиво, только если оно безалкогольное.
А в "наливайках" пиво продавать будут?
Многие "наливайки" работают как бары, поэтому есть вероятность того, что там алкоголь вы сможете приобрести, но в открытом виде. Закрытую бутылку вам точно не продадут.
Что грозит за продажу алкоголя?
За нарушение правил продажи алкоголя виновный понесет ответственность по статье 14.16 КоАП РФ. Она влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юрлица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
А в прошлом году алкоголь тоже не продавали?
Да, в 2023 году продавать алкоголь на 9 Мая также запретили.
Как отметят День Победы?
В этом году основной локацией празднования Дня Победы станет площадь Сахарова. Там состоится концерт и салют. У Мемориала Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов, на площади Советов – церемония возложения цветов и легкоатлетический забег "Кольцо Победы", а вот шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет. Мероприятия и салюты состоятся во всех районах города. С предварительной программой можно ознакомиться здесь.
15:39:09 24-04-2024
Праздник, со слезами на глазах, а помянуть нельзя?
15:51:47 24-04-2024
Что, не верится в трезвый и мудрый народ? Приходится запрещать?
15:53:23 24-04-2024
Интересно, а будут продавать алкоголь на 9 мая 2025 года?
16:25:33 24-04-2024
Гость (15:53:23 24-04-2024) Интересно, а будут продавать алкоголь на 9 мая 2025 года?... Может и будут, если власть поменяется. Ну сколько можно?
16:05:57 24-04-2024
Ну а кто мешает купить на кануне. Просто рассчитано на тех, кто два раза за добавкой бегает. А кто готовится заранее - пожалуйста. Ещь шашлык, поминай, выпивай культурно ))))
16:23:48 24-04-2024
Гость (16:05:57 24-04-2024) Ну а кто мешает купить на кануне. Просто рассчитано на тех, ... Не все, как у некоторых по полочкам наложено.
16:39:58 24-04-2024
Гость (16:05:57 24-04-2024) Ну а кто мешает купить на кануне. Просто рассчитано на тех, ... С какой стати я должен заранее закупать спиртное , из за того что ты нажрёшся, как слепая лошадь , а полицаи не сочтут нужным таких как ты наказывать и навести порядок в городе? К тому же у русского народа ходить в гости без приглашения и встречать названных гостей в традиции. ("Что есть в печи, на стол мечи") Посмотри старинные советские фильмы.
17:07:52 24-04-2024
Гость (16:39:58 24-04-2024) С какой стати я должен заранее закупать спиртное , из за тог... Алкоголь это пищевая продукция. Обычно имеется некоторый запас продуктов питания в доме. Не за каждой же булкой и бутылкой в магаз бегают.
17:28:53 24-04-2024
Гость (17:07:52 24-04-2024) Алкоголь это пищевая продукция. Обычно имеется некоторый зап... Ты точно не русский.
20:15:15 24-04-2024
Гость (17:28:53 24-04-2024) Ты точно не русский.... Запаса продуктов и алкоголя в доме не бывает только у алкашей.
20:24:54 24-04-2024
Гость (17:07:52 24-04-2024) Алкоголь это пищевая продукция. Обычно имеется некоторый зап... У алкашей дома алкоголь не водится, так как тут же выпивается, вот они и негодуют)
17:39:54 24-04-2024
Гость (16:39:58 24-04-2024) С какой стати я должен заранее закупать спиртное , из за тог... Кафе поблизости нет или вы в центре живёте? Нашли проблему из проблем.
20:35:01 24-04-2024
Гость (16:39:58 24-04-2024) С какой стати я должен заранее закупать спиртное , из за тог... Алкашка, ты зачем нормальных людей оскорбляешь? По твоим словам к тебе, слепой лошади, прибегут в гости другие слепые лошади. А метать на стол у тебя только картошка гниловатая... А выпить ни у тебя дома нет, ни гости с собой не принесли... Потому что вы как загнанные слепые лошади не успев купить, все выхалкали. И кто вам теперь "злобный Буратина"?
17:05:51 24-04-2024
В 1985 мне было 14 лет, на 9 Мая я из Заринска утром поехал в Барнаул....вся площадь и пересечения Строителей с Социалистическим были запружены фронтовиками....даже не всем еще было 70.... Это незабываемое впечатление.... В своих боевых формах...Старшина в х/б и три Ордена Славы!!!!
А тут какие-то идиоты- депутаты решили пропиариться?!
17:50:20 24-04-2024
а мы начали закупать алкоголь к празднику еще с начала марта, праздник будем отмечать с первого мая по десятое, это стало традицией еще с наших родителей, которые не дожили до этих светлых дней, но генная память осталась....
18:04:22 24-04-2024
Алкоголь - яд для мозга и репутации!
19:08:32 24-04-2024
А мы не пьём алкоголь вообще. И спаивание россиян этим пойлом - это подлость, грех, отсутствие совести!
19:18:43 24-04-2024
Вот прям главный вопрос относительно любой даты/праздника? Кто хочет - найдёт где выпить. Кому оно не надо тот и не задумается. Я считаю себя адекватным, среднестатистическим человеком. И у меня алкоголь всегда есть в доме, не потому, что я постоянно пью, просто он есть, как и другие продукты. Если есть потребность - воспользуюсь, нет - пусть стоит спокойно. Никто же не пишет, что в какой - то день не будут продавать молоко или макарошки. К чему создавать что-то из ничего?
01:21:47 25-04-2024
Интересно, а будут продавать алкоголь на 9 мая 2025 года?
Интересно, а будут продавать алкоголь 9 мая 2045 года?
Или так на сухую даже не вспомнят про Победу?
Победу на Французами никто давно не отмечает.