Этот вопрос в Алтайском крае регулируется отдельным законом

09 мая 2025, 08:41, ИА Амител

Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru

9 мая в Барнауле, как и по всей стране, отмечают 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно накануне этой даты городская администрация решает, ограничивать ли продажу спиртных напитков в розничных магазинах. Но с прошлого года вопросом занялись и краевые депутаты.

Рассказываем, продают ли алкоголь в Барнауле 9 мая в 2025 году.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.

1 Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2025 года? Нет. 9 мая 2025 года розничная продажа алкогольных напитков на территории Барнаула будет запрещена.

2 Мэрия не запрещала продажу спиртного, почему его все равно нельзя будет купить? Дело в том, что решение мэрии для этого не требуется. Да, раньше муниципалитеты самостоятельно определяли, ограничивать ли продажу спиртного в тот или иной праздник. Накануне торжественной даты местные власти выпускали соответствующее постановление. Но в 2024 году вопросом занялись депутаты АКЗС. Краевой парламент внес изменения в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Согласно тексту поправок, в День Победы и День города (или муниципалитета) запрещено продавать алкоголь. Так что теперь запрет торговли спиртным 9 мая действует постоянно и на территории всего региона. Поэтому продавать алкогольные напитки не будут по всему Алтайскому краю.

3 Где все равно можно будет продавать алкоголь в День Победы в Барнауле? Запрет касается розничных точек продажи. Но при этом есть исключение: заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию. Поэтому если вы придете в этот день в кафе или ресторан, спиртное вам продадут.

4 Будут ли продавать пиво в "наливайках" 9 мая 2025 года? Если с юридической точки зрения "наливайка" не является заведением общепита, то продавать алкоголь в День Победы она не имеет права. Как правило, большинство таких точек продажи не работают 9 мая. Впрочем, всегда могут найтись и те, кто нарушает краевое законодательство.