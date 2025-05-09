Продают ли алкоголь в Барнауле 9 мая в 2025 году?
Этот вопрос в Алтайском крае регулируется отдельным законом
09 мая 2025, 08:41, ИА Амител
Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru
9 мая в Барнауле, как и по всей стране, отмечают 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно накануне этой даты городская администрация решает, ограничивать ли продажу спиртных напитков в розничных магазинах. Но с прошлого года вопросом занялись и краевые депутаты.
Рассказываем, продают ли алкоголь в Барнауле 9 мая в 2025 году.
Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
1
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2025 года?
Нет. 9 мая 2025 года розничная продажа алкогольных напитков на территории Барнаула будет запрещена.
2
Мэрия не запрещала продажу спиртного, почему его все равно нельзя будет купить?
Дело в том, что решение мэрии для этого не требуется. Да, раньше муниципалитеты самостоятельно определяли, ограничивать ли продажу спиртного в тот или иной праздник. Накануне торжественной даты местные власти выпускали соответствующее постановление.
Но в 2024 году вопросом занялись депутаты АКЗС. Краевой парламент внес изменения в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Согласно тексту поправок, в День Победы и День города (или муниципалитета) запрещено продавать алкоголь.
Так что теперь запрет торговли спиртным 9 мая действует постоянно и на территории всего региона. Поэтому продавать алкогольные напитки не будут по всему Алтайскому краю.
3
Где все равно можно будет продавать алкоголь в День Победы в Барнауле?
Запрет касается розничных точек продажи. Но при этом есть исключение: заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию. Поэтому если вы придете в этот день в кафе или ресторан, спиртное вам продадут.
4
Будут ли продавать пиво в "наливайках" 9 мая 2025 года?
Если с юридической точки зрения "наливайка" не является заведением общепита, то продавать алкоголь в День Победы она не имеет права. Как правило, большинство таких точек продажи не работают 9 мая. Впрочем, всегда могут найтись и те, кто нарушает краевое законодательство.
5
Что грозит магазину, который будет продавать алкоголь 9 мая, несмотря на запрет?
Наказание за нарушение правил продажи алкоголя прописано в статье 14.16 КоАП РФ. По ней должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Юрлица, признанные виновными, заплатят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. При этом алкогольная продукция, которую реализовывал нарушитель, может быть конфискована.
У тех, кто не исполняет краевое законодательство, могут возникнуть и дополнительные проблемы. Так, в апреле суд постановил снести одну из барнаульских шашлычных. Причин было несколько, но дополнительным фактором стало то, что заведение торговало спиртным 9 мая.
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07:31:18 18-04-2025
Понятно.. пойду закуплюсь.
08:29:33 18-04-2025
ЗакСобранцев в полном составе на свалку истории!!! НИЧЕГО хорошего для края и города не сделали. Раньше на праздники народ поили бесплатно потому, что это был праздник для всей страны. Сейчас похоже День Победы для законодателей - день Горя...Потому и наказывают всё население. Не ваше собачье дело когда народу пить!!!
10:43:54 18-04-2025
Дюша (08:29:33 18-04-2025) ЗакСобранцев в полном составе на свалку истории!!! НИЧЕГО хо...
А ещё давали печатный пряник и кружку с царскими вензелями 🤣
08:59:31 18-04-2025
Поэтому продавать алкогольные напитки не будут по всему Алтайскому краю --- Ха-ха, пусть законотворцы местного разлива это Бабе Маше-Самогонщице скажут)))
09:02:27 18-04-2025
Водка за ночь не прокиснет. Да и пиво в холодильнике не выдохнется. 8-го мая будет ажиотаж в пивняках, магазинах. Народ затариваться пойдет. И что дал этот ????? от депутатов?
09:53:44 18-04-2025
Я на даче дедов помяну. Напьюсь в сопли и испорчу,естественно, депутатам ПРАЗДНИК.
16:55:36 18-04-2025
Удручает даже не то, что сам по себе закон просто дурацкий. А то, что находятся его поддерживающие и мало того, несказанно радующиеся такому законы.
17:43:41 18-04-2025
А как в столицах дело обстоит?
21:46:00 08-05-2025
Все праздники испортили. День города превратили в какой-то тухляк, теперь еще до 9 мая добрались
10:49:45 09-05-2025
И (21:46:00 08-05-2025) Все праздники испортили. День города превратили в какой-то т... Путин - на торжественном обеде в Кремле:
Позвольте предложить тост - за поколение победителей. За великую Победу! За мир и благополучие! За вас, наших друзей!
Наверное бокал с соком или компотом поднимал
20:47:07 10-05-2025
ВВП (10:49:45 09-05-2025) Путин - на торжественном обеде в Кремле:Позвольте пр... Иииии? тебе пить никто не запрещал, сказано продавать не будут. А так хоть упейся.
09:03:46 09-05-2025
Гость (17:43:41 18-04-2025) А как в столицах дело обстоит?... Не слышно, чтоб по всей стране такой флешмоб прокатывался.
09:38:06 09-05-2025
Не верно - сам Путин тост поднимал за победу а раньше все от Жукова до простого гражданина поминали а теперь даже мне пожилому пенсионеру НИКАК (ХОТЯ ВОДКА ЗОЛОТАЯ УЖЕ).
Простите ребята наши власти они сами не ведают что делают.
И назло им за победу.
Пойду на песию в ресторан и всеравно помину наших они заслужили это.
20:50:20 10-05-2025
Гость (09:38:06 09-05-2025) Не верно - сам Путин тост поднимал за победу а раньше все от... Сдается ложь про пожилого (пожилые поумнее обычно ), что мешает 8 го купить, или не достоит до 9го если 8го купишь.
09:43:41 09-05-2025
и правильно, что не будут продавать.
ну не умеют у нас люди гулять с алкоголем.
отлично помню как 20-25 лет назад, любой массовый праздник превращался в быдлячью попойку, и запах сцанины прямо в центре города - тоже помню.
а Дюша, я смотрю совсем поехал.
о и раньще-то учишкой слабился, а сейчас совсем.
возрастное видимо
14:32:49 09-05-2025
Гость (09:43:41 09-05-2025) и правильно, что не будут продавать.ну не умеют у нас лю... Тоже прекрасно это помню. Как каждый второй на улице был в сопли. А теперь их лишили этой радости. Такое чувство, что без синьки праздник - не праздник для них
10:47:15 11-05-2025
Гость (09:43:41 09-05-2025) и правильно, что не будут продавать.ну не умеют у нас лю... +много!
11:11:40 09-05-2025
Президент поднял тост-ЗА ПОБЕДУ!!!
12:50:59 09-05-2025
Ну да Путин сам поднял тост за победу и за вечную память нашим солдатам отдавшим свои жизни за нашу Родину!!!!
А кому нажо тот выпьет (найдет).
Ну а по поводу спиртного в магазинах - это вздор запрещать продажу нет смысла и показуха.
Всех с велики праздником!!!!
20:55:32 10-05-2025
Гость (12:50:59 09-05-2025) Ну да Путин сам поднял тост за победу и за вечную память наш... Смысл есть, те кто не может остановиться вовремя, не смогут в сопли ужраться, а кто с головой тот купит сколько надо 8го ( да и не у алконавтов обычно дома есть всегда). Так что как бы это не проблема.
18:18:59 09-05-2025
Хорошую выручку вчера магазины сделали
Люди запаслись на неделю вперёд.
21:43:35 10-05-2025
Гость (18:18:59 09-05-2025) Хорошую выручку вчера магазины сделали Люди запаслись на... А зачем вы себя, "хомячка запасливого", к нормальным людям относите? С 8 марта стоит начатая 0,5 коньяка. По стопке, за дедов - победителей, выпили и все.
07:54:32 11-05-2025
Гость (21:43:35 10-05-2025) А зачем вы себя, "хомячка запасливого", к нормальным людям о...
А нормально когда тебе жена выпить не велит? Сказочный северный!
09:53:14 11-05-2025
Гость (07:54:32 11-05-2025) А нормально когда тебе жена выпить не велит? Сказочный с... Не знаю. У меня в семье запретов нет. Тебе виднее получается.
13:07:40 10-05-2025
Пусть чинуши включат историю.Все " сухие законы" были пустышки.И сейчас то магазины подают алкоголь ничтожно мало (дорогое пойло) а самогонщикам это на руку.Думать надо.Брежнев наоборот не ущемлял " прибыль" государству.
И вот еще что родной наш регион и чиновники займитесь насущными проблемами не берите взяток а поработайте для людей а наш народ это и есть наше благосостояние разговаривайте с народом не прчте головы как страусы.
08:10:06 11-05-2025
гость (13:07:40 10-05-2025) Пусть чинуши включат историю.Все " сухие законы" были пустыш... Единственное правильное высказывание.