Булгаков, Достоевский и Толстой. Топ книг, прочтением которых гордятся россияне

Т2 и "Литрес" выяснили, что больше всего испытывать чувство собственного достоинства заставляет "Мастер и Маргарита"

20 июля 2026, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFG58fz9

Электронная книга / Фото: пресс-служба Т2

Абсолютное большинство опрошенных (88%) признались, что в их читательском багаже есть книги, которыми они по-настоящему гордятся, выяснили Т2 совместно с сервисом "Литрес". Рейтинг таких произведений возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" — его назвали 9% респондентов. Следом расположилось "Преступление и наказание" Федора Достоевского (7,5%), замкнул тройку лидеров "Война и мир" Льва Толстого (7%). В пятерку также вошли "Евгений Онегин" Александра Пушкина (6,5%) и "Анна Каренина" Льва Толстого (6%).

Как литература меняет читателей

Большинство участников опроса (81%) заявили, что произведения оказали на них влияние. Чаще всего респонденты говорили, что книги заставили иначе взглянуть на отношения с окружающими, — так ответили 20%. Почти столько же (19%) отметили, что литература углубила их понимание истории страны или отдельной эпохи. Еще 18% признались, что такие произведения обогатили их словарный запас и сделали речь более грамотной. У 13% опрошенных чтение пробудило интерес к литературе в целом, а 12% сообщили, что книги изменили их мировоззрение.

Что делает книгу поводом для гордости

Респонденты рассказали, какие качества произведений заставляют их ощущать гордость. На первом месте — глубина и сложность поднимаемых тем: философских, нравственных, исторических. Такой вариант выбрали 28% участников. На вторую строчку попал большой объем книги — 18% опрошенных гордятся тем, что осилили многотомные романы. Замыкает тройку культовый статус произведения — 16% респондентов испытывают гордость от причастности к кругу читателей знаменитых книг.

Опрос провели в июне 2026 года. В нем участвовали абоненты Т2, пользователи "Литрес", а также клиенты мультиподписки MiXX ("Микс"), которая объединяет несколько онлайн-библиотек. Участники заполняли онлайн-анкету.

T2

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