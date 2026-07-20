Булгаков, Достоевский и Толстой. Топ книг, прочтением которых гордятся россияне
Т2 и "Литрес" выяснили, что больше всего испытывать чувство собственного достоинства заставляет "Мастер и Маргарита"
20 июля 2026, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFG58fz9
Абсолютное большинство опрошенных (88%) признались, что в их читательском багаже есть книги, которыми они по-настоящему гордятся, выяснили Т2 совместно с сервисом "Литрес". Рейтинг таких произведений возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" — его назвали 9% респондентов. Следом расположилось "Преступление и наказание" Федора Достоевского (7,5%), замкнул тройку лидеров "Война и мир" Льва Толстого (7%). В пятерку также вошли "Евгений Онегин" Александра Пушкина (6,5%) и "Анна Каренина" Льва Толстого (6%).
Как литература меняет читателей
Большинство участников опроса (81%) заявили, что произведения оказали на них влияние. Чаще всего респонденты говорили, что книги заставили иначе взглянуть на отношения с окружающими, — так ответили 20%. Почти столько же (19%) отметили, что литература углубила их понимание истории страны или отдельной эпохи. Еще 18% признались, что такие произведения обогатили их словарный запас и сделали речь более грамотной. У 13% опрошенных чтение пробудило интерес к литературе в целом, а 12% сообщили, что книги изменили их мировоззрение.
Что делает книгу поводом для гордости
Респонденты рассказали, какие качества произведений заставляют их ощущать гордость. На первом месте — глубина и сложность поднимаемых тем: философских, нравственных, исторических. Такой вариант выбрали 28% участников. На вторую строчку попал большой объем книги — 18% опрошенных гордятся тем, что осилили многотомные романы. Замыкает тройку культовый статус произведения — 16% респондентов испытывают гордость от причастности к кругу читателей знаменитых книг.
Опрос провели в июне 2026 года. В нем участвовали абоненты Т2, пользователи "Литрес", а также клиенты мультиподписки MiXX ("Микс"), которая объединяет несколько онлайн-библиотек. Участники заполняли онлайн-анкету.Реклама
13:18:43 20-07-2026
Омар Хайям - в топ !
13:31:25 20-07-2026
Шинник (13:18:43 20-07-2026) Омар Хайям - в топ !... Я спросил у мудрейшего:
«Что ты извлекИз своих манускриптов?»
Мудрейший изрек:«Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной
По ночам от премудростей книжных далек!»
Лучше пить и веселых красавиц ласкать,
Чем в постах и молитвах спасенья искать.
Если место в аду для влюбленных и пьяниц,
То кого же прикажете в рай допускать?
Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход не имеет значенья.
Просто муха в окно залетела на миг…
14:01:15 20-07-2026
Шинник (13:18:43 20-07-2026) Омар Хайям - в топ !...
Увы, от мудрости нет в нашей жизни прока,
И только круглые глупцы — любимцы рока.
Чтоб ласковей ко мне был рок, подай сюда
Кувшин мутящего нам ум хмельного сока.
13:43:58 20-07-2026
Булгаков, Гоголь.
Достоевщину - не люблю.
Иван Ефремов.
Говард Лавкрафт и Эдгар По.
.
13:45:19 20-07-2026
А если я Мастера и Маргариту 6 раз читал, с интервалами, и думаю это не окончание - то я вообще нарцисс. Все, ни с кем не здороваюсь!
14:17:38 20-07-2026
Гость (13:45:19 20-07-2026) А если я Мастера и Маргариту 6 раз читал, с интервалами, и д... Мастер и Маргарита очень лёгкое произведение, его очень часто люди читают по 150 раз как развлекательное чтиво, гордиться особо нечем, книга интересная, но глубинного смысла в ней нет.
21:46:53 20-07-2026
Гость (14:17:38 20-07-2026) Мастер и Маргарита очень лёгкое произведение, его очень част... Почитай котлован Платонова.
16:21:54 20-07-2026
пока молодой был, любил больше фантастику, Дюма, Твена, Булгакова... в 33 начал активно читать Толстого, в 35 Достоевского. я так про себя понял, до них дорасти надо.
17:08:08 20-07-2026
Всякую фигню народ читает. Классика просто заумный бред, который не дает никаких ответов, а ставит только вопросы.
Читать надо публицистику, где есть конкретные ответы бытия:
"Почему Россия отстала?"
"Пропаганда"
"Психология управления массами"
"Принципы ведения современных информационных войн"
"Методы манипуляций и способы ухода от них"
"Как нас обманывают маркетологи"
"48 законов власти"
"Русская модель управления" - это вообще бриллиант от профессора Прохорова
"Почему одни страны богатые, а другие бедные? - одна из лучших книг мира.
18:24:06 20-07-2026
А точно большинство "гордящихся" читали эту самую классику?
14:24:21 21-07-2026
Гость (17:08:08 20-07-2026) Всякую фигню народ читает. Классика просто заумный бред, кот... "Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров".
15:49:05 21-07-2026
Ну Психиатрию Гиляровского тоже рекомендую.
Что такое Корсаковский психоз, туберозный склероз, сифилис мозга
16:08:28 21-07-2026
Гость (15:49:05 21-07-2026) Ну Психиатрию Гиляровского тоже рекомендую. Что такое Ко... журнал «Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen».
17:50:34 20-07-2026
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь,
Не позабудь, чтобы не сглазить:
Не вечны князи, вечна грязь.
17:53:09 20-07-2026
Как нужна для жемчужины полная тьма, -
Так страданья нужны для души и ума.
Ты лишился всего, и душа опустела?
Эта чаша наполнится снова сама!
20:29:03 20-07-2026
гость (17:53:09 20-07-2026) Как нужна для жемчужины полная тьма, -Так страданья нужн... ничёссе вас вштырило от О.Хайяма