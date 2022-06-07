Корректировка цены. Стоимость «вторички» в Барнауле начала снижаться

Цены на недвижимость на вторичном рынке Барнаула начали снижаться. Риелторы отмечают, что квартиры выставляют на 5-7% дешевле, чем, например, в марте. Некоторые продавцы готовы ещё снижать цену. Обвал спроса эксперты прогнозировали весной. Теперь говорят о продолжительной стагнации.

Совсем недавно жильё непрерывно дорожало, ипотека была доступной. Но в последние три месяца из-за увеличения кредитных ставок, риска безработицы спрос замер. Поэтому сейчас идёт ожидаемая корректировка цены, рассказала «Business FM Барнаул» президент Союза риелторов Алтайского края Марина Ракина:

«Рынок нащупывает ту стоимость, которая позволит рынку двигаться дальше. Сколько это продлится, сказать сложно. Летний период — это период некого затишья, потому что люди выезжают в отпуск. С другой стороны, те родители которые хотят, чтобы дети ходили в школы и детские сады в шаговой доступности, начинают смотреть объекты недвижимости. Студенты, которые тоже поступят, и тоже родители покупают жильё. Говорить, что будет затишье, — вряд ли. Наоборот, надеемся, что при сниженных ставках на вторичном рынке будет оживать покупательная способность».

По данным эксперта, цена квадратного метра на вторичном рынке с учётом снижения сейчас составляет примерно 79 тыс. рублей. А вот новостройки продолжают дорожать. В среднем «квадрат» нового жилья в Барнауле стоит 116 тыс. рублей. И спрос на них по-прежнему высок.