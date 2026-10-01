"Десять лет — и леса нет". Почему на Алтае умирают деревья и как меняется климат края

Ученый АлтГУ Людмила Долгачева уверена, что деревья в Алтайском крае массово погибают. Это грозит масштабными последствиями: голодом, засухой и потеплением

01 октября 2026, 09:15, ИА Амител

Леса Алтайского края могут столкнуться с серьезными изменениями уже в ближайшие годы. Многие деревья буквально погибают и могут исчезнуть из-за вредителей, пожаров и влияния человека. Последствия для природы края могут быть колоссальными: гибель лесов неминуемо приведет к изменениям климата, усилению ветров в регионе, засухам и потере урожая. К таким сенсационным выводам пришла старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского государственного университета Людмила Долгачева.

В новом выпуске подкаста "Научно доказано" на amic.ru она рассказала Вячеславу Кондакову, что нужно сделать, чтобы спасти алтайский лес от гибели. А еще мы поговорили о том, почему плодородный слой формируется сотни лет, но может быть утрачен за один сезон и как лесополосы защищают поля от ветра и потери влаги. Людмила Долгачева уверена: если не начать спасать деревья уже сегодня, то через десять лет природная система региона изменится — появятся экзотические виды животных, а медведей станет еще больше.

Кто у микрофона:

Вячеслав Кондаков — журналист amic.ru. В школе любимым предметом была география, но стал журналистом.

Людмила Долгачева — географ, ученый АлтГУ. Всегда мечтала стать журналистом, но выбрала науку. И не зря.

Вот о чем мы поговорили:

00:47 Сенсация! Через десять лет алтайский лес может исчезнуть. Это так?

01:31 Почему вообще болеет лес и чем его исчезновение грозит Алтайскому краю? Ничего хорошего ждать не стоит.

04:29 Заметили, что ветра в крае в последние годы стало больше? Это первые признаки изменения климата.

05:50 Как лесополосы повлияли на природу и сельское хозяйство края.

08:21 Итак, кто должен спасать лес от гибели?

09:10 Говорим об искусственном интеллекте. Оказывается, географы активно его используют при изучении лесов. Современные технологии позволяют спасти деревья еще до их гибели.

14:30 Как строительство дорог и туризм влияют на лес.

15:53 Медведи! Они нападают на людей. Оказывается, все дело в гибели лесов и в человеке, который строит турбазы там, где живут хищники.

17:10 Что происходит с почвами Алтайского края? Они тоже больны: эрозия, засоление и другие угрозы для плодородия.

19:20 Почему лес после пожара может восстановиться, но уже другим.

22:28 Обсуждаем постапокалиптический сценарий: что произойдет, если степь начнет вытеснять лес? Спойлер: голод и сильные ветры.

23:52 Меняется ли климат Алтайского края? Да, и очень стремительно. Вячеслав радуется этому: он всегда мечтал жить в Майами.

26:19 Почему зимы становятся мягче? Вячеслав снова рад: меньше нужно кидать снег.

26:46 Как потепление меняет растения и животных региона? Природные зоны начнут смещаться, и у нас могут появиться экзотические виды животных и насекомых.

28:18 Так кто должен спасать природу? Нужно начать с себя!