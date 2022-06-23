«Приблизились к себестоимости». В Алтайском крае резко снизилась стоимость пиломатериалов

Стоимость пиломатериалов в Алтайском крае за последние недели резко снизилась. Экспорт древесины и изделий из неё практически остановился, рассказали представители отрасли «Business FM Барнаул». Поэтому весь товар компании-производители вынуждены продавать внутри региона и искать российские каналы сбыта. Однако пока спрос на древесину намного ниже предложения.

Генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников рассказал, что подобная ситуация наблюдается по всей стране. Причиной этому послужило резкое укрепление рубля по отношению к главным мировым валютам и санкции. Ранее около 70% экспорта шло в Китай и Среднюю Азию, оставшуюся часть покупали страны Евросоюза, США, Япония, Южная Корея и Сингапур. Эти страны на сегодняшний день ввели запрет на поставку пиломатериалов из России. В итоге из-за увеличения стоимости логистики, снижения цен на фоне повышенного предложения и укрепления рубля прибыль в лесоперерабатывающей отрасли сократилась на 50%.

«Сейчас мы приблизились максимально к себестоимости. Для многих даже, я бы сказал, ушли за грань себестоимости, и в связи с этим остановились. Об этом некоторые уже официально заявляют, кто-то просто выбрал приостановить деятельность на определённый период. Ожидать, что цена будет каким-то образом ещё снижаться... Есть такие примеры, что цены падают именно для российских поставщиков. Потому что общемировые рынки, допустим, Латинской Америки, Северной Америки или Европы, там цены очень высокие. В силу проблем, связанных с нашими ограничениями или запретом на определённые рынки, или с логистикой на дальние рынки для нас в плане ограничений по контейнерным перевозкам и доступности судов, мы работаем в тех ценах, которые сейчас есть».

Выходом из кризисной ситуации для российских бизнесменов, по словам Ивана Ключникова, станет изменение курса рубля. Если дорогой рубль позволяет выгодно закупать товары за рубежом, то для компаний, которые занимаются экспортом, крепкая национальная валюта опасна.

«Все экспортёры смотрят на динамику курса рубля по отношению к доллару, к евро. Если будет корректировка в большую сторону, например, как прогнозируется, что к концу года будет откат по доллару на уровень 75 рублей. То здесь возникает определённая дельта. И многие в ожидании этой дельты и пытаются продолжать работать. Других предпосылок я особо не вижу. Сейчас мы наблюдаем замедление внутрироссийского спроса по множеству видов. И эту цену внутренний спрос не разгонит никоим образом. Внутренний спрос всегда оценивался около 10-15% от общего выпуска».

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Как долго «лесные» предприниматели будут в осаде, эксперты спрогнозировать не могут. А потому считают, что в новых реалиях нужно перестраивать экономику страны и предлагать программы, которые помогут лесопромышленной отрасли работать на российских покупателей. Например, для предприятий малого и среднего бизнеса нужно вводить льготы по «деревянной» ипотеке, считают эксперты. Если же ситуация не изменится, бизнесмены будут вынуждены полностью остановить лесозаготовки и переработку древесины. За такими радикальными решениями неизбежно последуют массовые сокращения сотрудников.