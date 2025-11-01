Быстрее, ярче, вкуснее. В Барнауле выбрали лучших поваров "Грильницы"

В Международный день повара прошел финал корпоративного конкурса

Финал конкурса "Битва за скорость" / Фото: Дмитрий Гаврилов

20 октября в Барнауле состоялся финал первого корпоративного конкурса "Битва за скорость" сети ресторанов быстрого питания "Грильница". В нем приняли участие лучшие повара заведений из разных регионов страны.

Финальные соревнования приурочили к Международному дню повара. Конкурс стал масштабным проектом, объединившим профессионалов, для которых кухня – не просто работа, а часть жизни. Отборочный этап прошел в сентябре в онлайн-формате, а уже в октябре 16 финалистов встретились в Барнауле, чтобы определить сильнейших по качеству и скорости приготовления.

Участники разделились на два направления – пицца и шаурма. Каждый показал высокий уровень мастерства, внимательность к деталям и настоящую любовь к своему делу. На площадке устроили праздник: ведущий, диджей, розыгрыши, фотозона, конкурсы и море эмоций – все, чтобы участники чувствовали себя героями дня.

На сцене установили настоящие рабочие станции, а за процессом в режиме реального времени следили зрители. Каждый финалист получил памятные подарки, а победители – фирменные фартуки и денежные призы.

Победители "Битвы за скорость 2025":

Руслан Илькевич – направление пицца, ресторан г. Барнаул, Балтийская, 55Б.

Сергей Кудайбергенов – направление шаурма, ресторан г. Барнаул, 65 лет Победы, 15.

Финал конкурса "Битва за скорость" / Фото: Дмитрий Гаврилов

Основатель сети Дмитрий Иванов лично поздравил участников и отметил высокий профессиональный уровень конкурсантов, командный дух и стремление к развитию.

В компании подчеркивают, что "Грильница" – это не только про вкусную еду, но и про людей, которые ее создают. Здесь ценят профессионализм, поддерживают развитие и помогают сотрудникам расти внутри сети.

«Нам важно, чтобы повара гордились своей профессией, вдохновляли других и чувствовали поддержку коллектива. Ведь сила "Грильницы" – в людях, которые делают свое дело с душой», – отмечает руководитель обучающего центра Анастасия Горбачева. Руководитель обучающего центра Анастасия Горбачева и бренд-шеф сети Артем Агафонов на финале конкурса / Фото: Дмитрий Гаврилов

Организаторы приглашают всех, кто хочет стать частью команды сети "Грильница" и развиваться в сфере ресторанного бизнеса, заполнить анкету.

