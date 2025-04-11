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"А если нерадивый?" Эксперт не одобрил идею бесплатно доучивать водителей-двоечников

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что нужно повысить ценность экзамена в автошколах

11 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото: amic.ru
Колесо автомобиля / Фото: amic.ru

Предложение членов Общественной палаты (ОП) РФ обязать автошколы бесплатно доучивать выпускников, не сдавших экзамены в ГАИ, выглядит чрезмерным требованием, отметил в беседе с amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Ранее зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов заявил, что автошколы нужно обязать безвозмездно повторно обучать граждан, не сумевших сдать экзамен на получение водительских прав. Он отметил, что курсы в автошколах – образовательная услуга, оказываемая за деньги, поэтому неудача на экзаменах означает, что ее некачественно предоставили. Общественник также предложил автошколам разрешить индивидуальный подход к обучению вождению, а не руководствоваться минимумом, прописанным государством.Ян Хайцеэр отметил, что, конечно же, затронут вопрос о низком качестве обучения в автошколах, где фактически происходит натаскивание.

"В том виде, в котором сегодня существуют эти заведения, их можно вполне заменить экстернатом, потому что люди приходят, зубрят билеты, идут сдавать экзамены. Это не совсем обучение", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, экзамен следует сделать дорогим, тогда будет стимул сдать его с первого раза, чтобы не тратить деньги:

"Но сегодня автошколы цепляются за действующий порядок, в то время как они должны повышать свою ценность путем улучшения качества учебного материала и его реализации. Если это произойдет – люди будут воспринимать их работу иначе, более основательно, а не как формальность".

Эксперт указал, что бесплатное доучивание будет иметь оборотную сторону.

"А если ученик нерадивый и толку от его обучения нет? И автошколе придется, выходит, доучивать его за свой счет еще десяток лет. А ведь подобные случаи не столь редки. Поэтому, несмотря на критичное отношение к существующим автошколам, идея доучивания представляется чрезмерной, нужно менять сам подход к обучению, повышать его ценность", – заключил вице-президент НАС.

Фото: Álvaro CvG / unsplash.com

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Авто Мнения экспертов водители

Комментарии 5

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Гость

17:35:33 11-04-2025

Нужно поэтапное обучение.
Если человек не может запомнить чем отличаются знаки кроме цвета и формы, путает лево с право, времена года, дня и ночи, то к следующему этапу обучения и допускать не стоит.
К вождению можно и вовсе не допустить на уровне школы, ну не рождён человек для алгебры и начала анализа, значит оставьте его на арифметике и геометрии, в смысле на гужевой повозке)

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Гость

17:56:48 11-04-2025

В 1996 году получил ВУ с первой сдачи экзамена. На текущий момент столько "интерешек" насмотрелся в городе и на трассе... Дубиной вдоль телятины протягивать надо процентов 50 "обучившихся" на "права".

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Гость

21:01:29 11-04-2025

не считаю нужным ориентироваться на какое-то там мнение никому неясной персоны. апреложение отличное, про пересдачу бесплатно

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Гость

10:39:13 12-04-2025

Очень нравится процесс получения прав в штатах. Даже, если чел не смог сдать экзамен, это не значит, что он будет ходить пешком на работу.

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Олег

11:32:41 12-04-2025

Люди не равны от природы.
Экзамен надо сдавать на полосе препятствий на а/м экзаменуемого - доехал не покарябал, не застрял, с моста не свалился, получи права

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