"А если нерадивый?" Эксперт не одобрил идею бесплатно доучивать водителей-двоечников

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что нужно повысить ценность экзамена в автошколах

11 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото: amic.ru

Предложение членов Общественной палаты (ОП) РФ обязать автошколы бесплатно доучивать выпускников, не сдавших экзамены в ГАИ, выглядит чрезмерным требованием, отметил в беседе с amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Ранее зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов заявил, что автошколы нужно обязать безвозмездно повторно обучать граждан, не сумевших сдать экзамен на получение водительских прав. Он отметил, что курсы в автошколах – образовательная услуга, оказываемая за деньги, поэтому неудача на экзаменах означает, что ее некачественно предоставили. Общественник также предложил автошколам разрешить индивидуальный подход к обучению вождению, а не руководствоваться минимумом, прописанным государством.Ян Хайцеэр отметил, что, конечно же, затронут вопрос о низком качестве обучения в автошколах, где фактически происходит натаскивание.

"В том виде, в котором сегодня существуют эти заведения, их можно вполне заменить экстернатом, потому что люди приходят, зубрят билеты, идут сдавать экзамены. Это не совсем обучение", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, экзамен следует сделать дорогим, тогда будет стимул сдать его с первого раза, чтобы не тратить деньги:

"Но сегодня автошколы цепляются за действующий порядок, в то время как они должны повышать свою ценность путем улучшения качества учебного материала и его реализации. Если это произойдет – люди будут воспринимать их работу иначе, более основательно, а не как формальность".

Эксперт указал, что бесплатное доучивание будет иметь оборотную сторону.