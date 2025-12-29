Бывшая "Мисс Россия" Анна Линникова заявила о попытке похищения и изнасилования на Бали
Анна Линникова представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году
29 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова обратилась в полицию на индонезийском острове Бали с заявлением о попытке похищения и изнасилования. По словам модели, инцидент произошел в районе Северная Кута, где мужчина силой удерживал ее на своей вилле, отобрал телефон и предпринял попытку сексуального насилия, пишет Shot.
Как сообщила Линникова, для подачи официального заявления в отделение полиции округа Бадунг ей потребовался целый день для поиска переводчика. Девушка выразила надежду, что напавший на нее мужчина будет привлечен к ответственности и либо депортирован, либо приговорен к тюремному заключению. Личность подозреваемого она не раскрыла.
Отмечается, что, по утверждению модели, несмотря на попытку, "ничего не случилось", однако пережитое оказало на нее сильнейшее психологическое воздействие. Анна Линникова представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году. Официальные комментарии от полиции Бали или дипломатических представительств на данный момент не поступали.
Ранее сообщалось, что Елизавета Маслова, одна из участниц конкурса "Мисс Россия", как выяснилось, дочь человека с криминальным прошлым. 18-летняя уроженка Донецка Елизавета Маслова выросла в большой семье, будучи третьим ребенком из пяти.
08:33:23 29-12-2025
Субботник ?
09:41:15 29-12-2025
А на виллу ее как занесло ? Ветром, случайно забросила ? Или потусовалась на вилле у богатого мужика за его счет, а как он предложил за это рассчитаться - так сразу сбегать ? Так не работает, за все надо платить.
09:48:17 29-12-2025
Гость (09:41:15 29-12-2025) А на виллу ее как занесло ? Ветром, случайно забросила ? Или... Вилла - в точку
13:03:36 29-12-2025
Гость (09:41:15 29-12-2025) А на виллу ее как занесло ? Ветром, случайно забросила ? Или... Как, как. Что не знаете, как девушки оказываются на виллах и яхтах? По любви
10:33:41 29-12-2025
бгг
ну все теперь все ледоколы подводные лодки и сарматы летят спасать линникову
10:58:11 29-12-2025
не думаю что ее можно мужским половым органом испугать....
19:38:34 29-12-2025
Гость (10:58:11 29-12-2025) не думаю что ее можно мужским половым органом испугать....... А думаете напугалась, просто вилла понравилась, не вариант? Еще доказать надо, что удерживали ее там.