Бывшая "Мисс Россия" Анна Линникова заявила о попытке похищения и изнасилования на Бали

Анна Линникова представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году

29 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Бывшая "Мисс Россия" Анна Линникова / Фото: соцсети

Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова обратилась в полицию на индонезийском острове Бали с заявлением о попытке похищения и изнасилования. По словам модели, инцидент произошел в районе Северная Кута, где мужчина силой удерживал ее на своей вилле, отобрал телефон и предпринял попытку сексуального насилия, пишет Shot.

Как сообщила Линникова, для подачи официального заявления в отделение полиции округа Бадунг ей потребовался целый день для поиска переводчика. Девушка выразила надежду, что напавший на нее мужчина будет привлечен к ответственности и либо депортирован, либо приговорен к тюремному заключению. Личность подозреваемого она не раскрыла.

Отмечается, что, по утверждению модели, несмотря на попытку, "ничего не случилось", однако пережитое оказало на нее сильнейшее психологическое воздействие. Анна Линникова представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году. Официальные комментарии от полиции Бали или дипломатических представительств на данный момент не поступали.

