Одна из самых красивых девушек России призналась, что ее отец был преступником
Девушка рассказала, что ее отец занимался бизнесом, но часто нарушал закон и прибегал к нелегальным схемам
04 октября 2025, 13:05, ИА Амител
Елизавета Маслова, одна из участниц конкурса "Мисс Россия" и, как выяснилось, дочь человека с криминальным прошлым, поделилась откровением в своем Instagram (соцсеть, принадлежащая Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
18-летняя уроженка Донецка, Елизавета Маслова, выросла в большой семье, будучи третьим ребенком из пяти. В настоящее время она является студенткой второго курса Новочеркасского политеха, где изучает государственное и муниципальное управление. В сентябре 2025 года она вошла в число 50 финалисток национального конкурса красоты "Мисс Россия".
Ранее в этом году в своем аккаунте девушка опубликовала ролик, демонстрирующий большую пачку испорченных евро. В подписи к видео она сообщила, что ее отец занимался предпринимательством, но в какой-то момент преступил закон. По ее словам, в 2010 году он был вынужден скрываться от властей и перед этим спрятал в землю миллион европейской валюты.
Спустя несколько лет отец оставил семью, не обеспечив ни жену, ни детей. Тогда мать Елизаветы рассказала ей о существовании "клада". Им удалось обнаружить и извлечь закопанные деньги, однако из-за некачественной упаковки банкноты оказались испорчены плесенью и слиплись.
А зачем? Родитель он есть родитель
Банкноты то всё равно должны принять, если можно рассмотреть номер.
это "для красного словца" наврала. Павлик Морозов....тоже мне