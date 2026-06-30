Бывшего замминистра дорожного хозяйства Челябинской области отправили в "строгую колонию"

А также оштрафовали на 700 тысяч рублей

30 июня 2026, 22:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд признал бывшего первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет kursdela.biz. «Станислава Харченко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и получении взятки в крупном размере», - отмечает издание. Бывшего чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей.