Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправился на СВО

Информацию об этом подтвердил его адвокат

20 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в окружении экс-чиновника.

Адвокат Пушкарева Руслан Омельченко подтвердил информацию, но от более подробных комментариев воздержался.

В 2019 году Тверской районный суд Москвы признал бывшего мэра, его брата – гендиректора группы компаний "Востокцемент" Андрея Пушкарева и экс-главу МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова виновными в получении взятки, ее даче и посредничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима, его брата-инвалида – к восьми годам условного заключения, Лушникова – к 10 годам. Каждому из них также был назначен штраф в размере 500 млн рублей.

Суд установил, что с 2009 по 2015 год Пушкарев за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 50 млн рублей.