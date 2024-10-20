Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправился на СВО
Информацию об этом подтвердил его адвокат
20 октября 2024, 16:15, ИА Амител
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в окружении экс-чиновника.
Адвокат Пушкарева Руслан Омельченко подтвердил информацию, но от более подробных комментариев воздержался.
В 2019 году Тверской районный суд Москвы признал бывшего мэра, его брата – гендиректора группы компаний "Востокцемент" Андрея Пушкарева и экс-главу МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова виновными в получении взятки, ее даче и посредничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима, его брата-инвалида – к восьми годам условного заключения, Лушникова – к 10 годам. Каждому из них также был назначен штраф в размере 500 млн рублей.
Суд установил, что с 2009 по 2015 год Пушкарев за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 50 млн рублей.
17:50:36 20-10-2024
И там пристроится... В обоз куда нить...
19:45:24 20-10-2024
Бдыщ... (17:50:36 20-10-2024) И там пристроится... В обоз куда нить... ... Каптёром или писарем штабным...
20:56:23 20-10-2024
Это конечно хорошо, пусть идёт на СВО.
Но, после окончания СВО продолжит нести наказание, чтобы все 15 лет от звонка до звонка. Другим не повадно было.
01:05:34 21-10-2024
В победу "раскаявшийся" казнокрад
Внесёт несомненно "решающий" вклад...
08:19:33 21-10-2024
По коррупционным статьям должно быть как в Китае. Без единого шанса на дальнейшую жизнь. Но так не будет. Они же своих не бросают.
10:23:42 21-10-2024
Главное условие, он не должен оттуда вернуться раньше мобилизованных